И снова здравствуйте! Какие планы на будущее, мистер Смит?

В последнее время по разным причинам не могла поддерживать прежнюю активность. Нашей компании снова пришлось приехать в Краснодар, чтобы на месте провести ИТ- и Бизнес-аудит клиента. Понимаю, что это не оправдание, поэтому буду стараться снова активно вести свой блоги и делиться интересными материалами.

«Какие планы на будущее, мистер Смит?»

Планирую в режиме реального времени информировать о «Хрониках перехода с 7-ки на 8-ку» нашего клиента. И таки да, такое чудо еще встречается в наше время. Не исключаю, что это может быть интересно для кого-то из вас. Поэтому буду делиться актуальной информацией и рекомендациями.

Немного информации о том, что произошло у ИТ-Ангелов за это время:

«Скажите, мистер Джонс, что нового в вашей жизни?»

Зарплата за декабрь 2023 год выплачена полностью 29-го декабря 2023 года. Отчеты РСВ, 6-НДФЛ и ЕФС-1 сданы и приняты 30-го декабря 2023 года. НД по УСН сдана и принята 31-го декабря 20023 года. Все данные легли в ЛК ЕНС четко, даже переплата по УСН.

Все вроде бы хорошо, Но вот нюанс: вчера раздался звонок из районной налоговой. Милая девушка сообщила, что программа приняла НД по УСН, все так сказать «зашибись», но вот налоговый период не совпадает у них. Нужно подать уточненку с корректировкой.

Так хотелось в ответ сказать, что мол это не моя проблема. У вас программа так работает, вы и разбирайтесь. Но сдержалась. Зачем обострять отношения?

Есть 2 варианта развития событий:

подать корректировку и нарваться на камералку;

не подать корректировку, потянуть время и позже подать уведомление, куда будет вписан УСН за 2023 год. Как вы думаете, какой вариант лучше?

«Мы обсудили все вопросы и приняли важные решения, мистер Джонс»

Хочу извиниться за отсутствие и благодарю за понимание. Очень рады продолжить общение в 2024 году. Будем держать связь и двигаться вперед вместе!