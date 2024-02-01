И снова здравствуйте! Какие планы на будущее, мистер Смит?

«Какие планы на будущее, мистер Смит?»
Планирую в режиме реального времени информировать о «Хрониках перехода с 7-ки на 8-ку» нашего клиента. И таки да, такое чудо еще встречается в наше время. Не исключаю, что это может быть интересно для кого-то из вас. Поэтому буду делиться актуальной информацией и рекомендациями.
Немного информации о том, что произошло у ИТ-Ангелов за это время:
«Скажите, мистер Джонс, что нового в вашей жизни?»
Зарплата за декабрь 2023 год выплачена полностью 29-го декабря 2023 года. Отчеты РСВ, 6-НДФЛ и ЕФС-1 сданы и приняты 30-го декабря 2023 года. НД по УСН сдана и принята 31-го декабря 20023 года. Все данные легли в ЛК ЕНС четко, даже переплата по УСН.
Все вроде бы хорошо, Но вот нюанс: вчера раздался звонок из районной налоговой. Милая девушка сообщила, что программа приняла НД по УСН, все так сказать «зашибись», но вот налоговый период не совпадает у них. Нужно подать уточненку с корректировкой.
Так хотелось в ответ сказать, что мол это не моя проблема. У вас программа так работает, вы и разбирайтесь. Но сдержалась. Зачем обострять отношения?
Есть 2 варианта развития событий:
подать корректировку и нарваться на камералку;
не подать корректировку, потянуть время и позже подать уведомление, куда будет вписан УСН за 2023 год. Как вы думаете, какой вариант лучше?
«Мы обсудили все вопросы и приняли важные решения, мистер Джонс»
Хочу извиниться за отсутствие и благодарю за понимание. Очень рады продолжить общение в 2024 году. Будем держать связь и двигаться вперед вместе!
Комментарии2
очень рады читать вас снова! не пропадайте больше, мы скучали))
Спасибо. Извините, справлюсь.🧡