Оксана Донцова
Маркировка товаров

Разрешительный режим обязательной маркировки табака. Обновите 1С и кассовое ПО

С 1 апреля для продавцов табачной, никотинсодержащей и безникотиновой продукции, подлежащей маркировке, вводится обязанность по проверке кодов маркировки продукции перед ее продажей (постановление Правительства РФ от 21.11.2023 № 1944).
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Проверке будет подвергаться каждый код маркировки, нанесенный на упаковку продаваемой табачной продукции. Проверка будет производиться путем передачи онлайн-кассой сведений о коде маркировки в информационную систему «Честный знак». Если система в ответ на полученный код выдаст сообщение о запрете реализации проверенной продукции, данная продукция реализовываться покупателю не должна. Также продавцы обязаны будут проверять отсутствие отклонений от максимальной розничной цены реализуемой продукции.

Мой комментарий:

Все эти изменения, касающиеся ответственности за нарушения в сфере оборота табачной продукции и сырья для ее изготовления были внесены Федеральным законом от 04.08.2023 № 423-ФЗ в КоАП РФ. В силу они вступают с 01.04.2024.

Как всегда не без приключений. Что же такое случится завтра у тех предприятий, которые реализуют табачную, никотинсодержащую и безникотиновую продукцию, подлежащую маркировке?

С завтрашнего дня каждый код маркировки, нанесенный на упаковку продаваемой табачной продукции будет передаваться непосредственно кассовым ПО в информационную систему «Честный знак» до пробития кассового чека.

Если на данную продукцию получен запрет, то реализовать её невозможно. Также продавцы обязаны будут проверять розничную цену реализуемой продукции на момент отклонений от максимальной.

То есть, если переданные сканером данные вернулись из системы мониторинга, и кассовое ПО выдало ошибку, то пробить чек не получится.
Перечень фактов, при которых предусматривается запрет на продажу товаров, подлежащих обязательной маркировке утвержден Постановлением Правительства РФ от 21.11.2023 № 1944.

ИТ-Ангелы надеются, что вы вовремя обновили 1С и кассовое ПО. В противном случае мы летим к вам по первому зову.

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