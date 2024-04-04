ИТ-отсрочка от срочной службы

⚡ Что делать, если военкомат отказал в ИТ-отсрочке от срочной службы
Ежегодный призыв на срочную службу стартовал в России 1 апреля. ИТ-специалистам, соответствующим ряду критериев, положена отсрочка. Для её получения айтишники заранее подавали заявления на Госуслугах (https://www.gosuslugi.ru/armydelay). Теперь с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке от срочной службы.
Если вдруг в вашем военкомате возникла техническая накладка и вас не нашли в списках, пишите нам на help@digital.gov.ru. Все вопросы находятся на контроле и решаются Минцифры в ручном режиме максимально оперативно.
Что нужно написать сотруднику на указанную почту
ФИО
название компании с указанием ИНН
номер заявления на Госуслугах
суть проблемы
мобильный телефон для связи
фото повестки (обязательно, без неё не рассматриваем)
Основные случаи, по которым военкомат может не найти сотрудника в списках
компания ошиблась в данных специалиста
специалист поменял военкомат, когда списки уже были поданы
специалист поменял место работы, и новый работодатель не успел подать списки
❗ Ещё раз обращаем внимание компаний и специалистов. Важно придерживаться установленных правил: вовремя подавать списки на Госуслугах, а также соответствовать всем критериям (https://www.gosuslugi.ru/armydelay) для отсрочки. В рамках весеннего призыва заявления от сотрудников принимались до 6 февраля.
@mintsifry
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