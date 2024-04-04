Оксана Донцова

ИТ-отсрочка от срочной службы

Переслано из минцифры России
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ИТ-отсрочка от срочной службы
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Бориса Мальцева/Клерк

⚡ Что делать, если военкомат отказал в ИТ-отсрочке от срочной службы

Ежегодный призыв на срочную службу стартовал в России 1 апреля. ИТ-специалистам, соответствующим ряду критериев, положена отсрочка. Для её получения айтишники заранее подавали заявления на Госуслугах (https://www.gosuslugi.ru/armydelay). Теперь с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке от срочной службы.

Если вдруг в вашем военкомате возникла техническая накладка и вас не нашли в списках, пишите нам на help@digital.gov.ru. Все вопросы находятся на контроле и решаются Минцифры в ручном режиме максимально оперативно.

Что нужно написать сотруднику на указанную почту

  • ФИО

  • название компании с указанием ИНН

  • номер заявления на Госуслугах

  • суть проблемы

  • мобильный телефон для связи

  • фото повестки (обязательно, без неё не рассматриваем)

Основные случаи, по которым военкомат может не найти сотрудника в списках

  • компания ошиблась в данных специалиста

  • специалист поменял военкомат, когда списки уже были поданы

  • специалист поменял место работы, и новый работодатель не успел подать списки

❗ Ещё раз обращаем внимание компаний и специалистов. Важно придерживаться установленных правил: вовремя подавать списки на Госуслугах, а также соответствовать всем критериям (https://www.gosuslugi.ru/armydelay) для отсрочки. В рамках весеннего призыва заявления от сотрудников принимались до 6 февраля.

@mintsifry

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Оксана Донцова

ИТ-отсрочка от срочной службы

Переслано из минцифры России

ИТ-отсрочка от срочной службы
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