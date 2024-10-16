Весело веселье, тяжела рука главбуха!

Мой комментарий:
Существует масса причин, по которым такое может произойти. Нужно начинать с самой простой и логически обоснованной человеческим фактором. И только после того, как данные действия не оправдались успехом, пенять на систему, вирусы и прочее.
ИТ-Ангелы обнаружили все ярлыки в корзине. Сами восстанавливать не стали, а рассказали, как восстановить. И что нужно, чтобы обезопасить себя от подобного недоразумения в следующий раз: обязательно делать бэкапы и хранить их в облаке.
Для своих клиентов ИТ-Ангелы имеют бэкапы за 2 недели.
Но бухгалтера не интересует, что делать и как уберечься от подобного. Она даже не попыталась записать основные мысли. Главное для неё — провести расследование и выяснить, кто, когда и где удалил ярлыки. А дальше расправа. Печально:
«Знаю, люди всей Земли подружиться бы смогли!
Если б каждый меньше
водку пил, — коммунизм бы наступил».
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Комментарии2
может меньше автору водку пить, чтобы коммунизм наступил?
ярлычки... расправа... ангелы🤦♂️🤣
Что это было? Купили новую клавиатуру и распи... распечатываете по подобию как калмыки песни поют?