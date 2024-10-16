Весело веселье, тяжела рука главбуха!

Бухгалтер на время летнего отпуска дала удаленный доступ к своему компьютеру коллеге. При выходе не работу обнаружила, что значки/ярлыки с рабочего стола исчезли.

Мой комментарий:

Существует масса причин, по которым такое может произойти. Нужно начинать с самой простой и логически обоснованной человеческим фактором. И только после того, как данные действия не оправдались успехом, пенять на систему, вирусы и прочее.

ИТ-Ангелы обнаружили все ярлыки в корзине. Сами восстанавливать не стали, а рассказали, как восстановить. И что нужно, чтобы обезопасить себя от подобного недоразумения в следующий раз: обязательно делать бэкапы и хранить их в облаке.

Для своих клиентов ИТ-Ангелы имеют бэкапы за 2 недели.

Но бухгалтера не интересует, что делать и как уберечься от подобного. Она даже не попыталась записать основные мысли. Главное для неё — провести расследование и выяснить, кто, когда и где удалил ярлыки. А дальше расправа. Печально:

«Знаю, люди всей Земли подружиться бы смогли!

Если б каждый меньше водку пил, — коммунизм бы наступил».

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