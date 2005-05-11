С 1 ноября в отчетности, представляемой в СФР, надо указывать новый регистрационный номер.

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Слышали об этом и уже ни один раз. Уверена, что пока не подошло время отчетов, многие еще не внесли изменения в программу. А ведь пора.

С чем сталкиваются бухгалтера? Рассмотрим на примере того, как нельзя доверять "Яндекс-помощнику" и его "Поиску с нейро":

"И может я сейчас не прав, но кто теперь мне даст ответ?"

Вводим в поисковик запрос: "Поменять в 1С бух номер в СФР с 1 ноября 2024г пошагово". Получаем первый ответ: "Чтобы поменять в 1С бухгалтерский номер в СФР с 1 ноября 2024 года, нужно:

Обновить конфигурацию до последней версии, если в программе еще нет возможности внести в карточку организации новый номер страхователя. Запустить программу 1С и перейти в раздел «Главное» — «Реквизиты организации» или «Организации». Выбрать нужную организацию и открыть её карточку. В карточке появится реквизит «Социальный фонд» с полем для ввода номера страхователя. Перейти по ссылке «История». В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить». В табличной части в поле «Регистрационный номер СФР» указать новый номер, а в поле «Действует с» — 4 квартал 2024 года. Кликнуть «ОК». Для сохранения изменений нажать «Записать и закрыть».

Это относится к серии:

"Хочу сказать я честно... прошу, не верь своим глазам".

Если выполнить пошагово эти действия, программа запишет новый номер так же и в историю Пенсионного фонда. А затем бухгалтер не сможет записать новую информацию. Программа не даст этого сделать. Высветится ошибка.

Что же делать?

Из всего вышеперечисленного выполнить всего 3 пункта:

Запустить программу 1С и перейти в раздел «Главное» — «Реквизиты организации» или «Организации».

Выбрать нужную организацию и открыть её карточку. В карточке появится реквизит «Социальный фонд» с полем для ввода номера страхователя.

Ввести в пустое поле новый регистрационный номер и нажать кнопку «Записать и закрыть».

Всё!

Либо обращаться к проверенным источникам информации, таким как "Бух1С" или наш любимый "Клерк".

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