Правдивый обман отчетности в СФР

Мой комментарий
Слышали об этом и уже ни один раз. Уверена, что пока не подошло время отчетов, многие еще не внесли изменения в программу. А ведь пора.
С чем сталкиваются бухгалтера? Рассмотрим на примере того, как нельзя доверять "Яндекс-помощнику" и его "Поиску с нейро":
"И может я сейчас не прав, но кто теперь мне даст ответ?"
Вводим в поисковик запрос: "Поменять в 1С бух номер в СФР с 1 ноября 2024г пошагово". Получаем первый ответ: "Чтобы поменять в 1С бухгалтерский номер в СФР с 1 ноября 2024 года, нужно:
Обновить конфигурацию до последней версии, если в программе еще нет возможности внести в карточку организации новый номер страхователя.
Запустить программу 1С и перейти в раздел «Главное» — «Реквизиты организации» или «Организации».
Выбрать нужную организацию и открыть её карточку. В карточке появится реквизит «Социальный фонд» с полем для ввода номера страхователя.
Перейти по ссылке «История». В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить».
В табличной части в поле «Регистрационный номер СФР» указать новый номер, а в поле «Действует с» — 4 квартал 2024 года.
Кликнуть «ОК». Для сохранения изменений нажать «Записать и закрыть».
Это относится к серии:
"Хочу сказать я честно... прошу, не верь своим глазам".
Если выполнить пошагово эти действия, программа запишет новый номер так же и в историю Пенсионного фонда. А затем бухгалтер не сможет записать новую информацию. Программа не даст этого сделать. Высветится ошибка.
Что же делать?
Из всего вышеперечисленного выполнить всего 3 пункта:
Запустить программу 1С и перейти в раздел «Главное» — «Реквизиты организации» или «Организации».
Выбрать нужную организацию и открыть её карточку. В карточке появится реквизит «Социальный фонд» с полем для ввода номера страхователя.
Ввести в пустое поле новый регистрационный номер и нажать кнопку «Записать и закрыть».
Всё!
Либо обращаться к проверенным источникам информации, таким как "Бух1С" или наш любимый "Клерк".
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