Будьте как дети, и откроются вам тайны неведомые

Это лето я провела сказочно! Взяла и преодолела свою 4-ю высоту! Кто в теме, тот поймет. Поступила в 4-й в своей жизни Универ на БЮДЖЕТ — магистратура. Это не означает, что бизнес, профессия и прочее больше не нужны. Но это мой первый Универ, в который поступила по зову сердца. Слава Богу, что поняла это в 54 годика, а не позже.

Представьте себя ребенком, который собирается в первый класс, но еще не знает, возьму ли его в ту школу, в которую он хотел? В таком состоянии я находилась 10 дней с момента сдачи вступительных испытаний на то направление и в тот ВУЗ, который выбрала давно. Но решилась на этот шаг только этим летом, причем сразу и бесповоротно. Вернее Господь так управил в лице моего будущего преподавателя Протоиерея Геннадия Шкиля.

Сдала тест по "образу и подобию" ЕГЭ. Прошла конкурс аттестатов дипломов. Оказывается, что мой средний балл 4,5, это при 37 сданных предметах.

Наступил знаменательный момент 1-е сентября, на который нас пригласили, как состоявшихся студентов. К счастью Херсонский Университет сейчас располагается в санатории имени Кирова, в самом центре Ялты. Праздник удался на славу. К тому же я познакомилась аж с 3-мя сокурсниками. Мы же заочники - магистры. Эти аж 3 студента срочно выбрали меня старостой, на том разбежались, немного помучив попавшихся "под руку" преподавателей.

Интересно?! Да не то слово! Наконец мой мозг нашел себе применение - получить и использовать знания для анализа и систематизации всего того, что туда было мной закинуто на протяжении почти 55 лет.

И таки да, в последние дни в СМИ муссируется тема, что найдена теоретическая возможность продления жизни человека до его законных 150 лет. Чем я и поспешила обрадовать моего 87-летнего папеньку-профессора, сказав, что теперь смогу каждые последующие 5 лет жизни поступать в новый Универ. А он (папенька) должОн будет меня на это сподвигАть своими знаниями.

Так что вперед, в Культурологию. Кто не с нами, то не с нами. Обещаю, что будет интересно.