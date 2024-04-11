Новые штрафы, документы при подаче жалобы, пороги сумм ущерба. Обзор для бухгалтера

ФНС вводит новые формы документов для подачи и рассмотрения жалоб налогоплательщиков. С 2025 года вступает в силу новая редакция статьи 140.1 Кодекса, предусматривающая рассмотрение жалоб в упрощенном порядке.

Результаты деятельности ФНС. IT-компании и плательщики НДПИ имели меньше начисленных налогов по сравнению с другими отраслями. Размер штрафов и начисленных сумм увеличился значительно для определенных категорий платежей.

Опубликован закон о повышении порогов сумм ущерба по экономическим преступлениям.

В Налоговом кодексе появилось 2 новых штрафа. Первый — для компаний, которые платят налог на прибыль, как налоговые агенты. Второй штраф — за недостоверные сведения, поданные в ИФНС

Размер компенсации за использование личного автомобиля увеличен до 2400 рублей в месяц с 1 января 2024 года.

В стране может появиться новый профсоюз для защиты прав самозанятых и работников интернет-платформ.

Инициатива о новом методе расчета МРОТ: сегодня этот показатель составлял бы 49 951 рубль.

Почему не стоит выдавать сотруднику зарплату за два месяца вперед.

Суд кассационной инстанции оправдал генерального директора предприятия за сокрытие денег от налоговой службы.