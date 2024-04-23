Туристический налог, больничный для НПД, прогрессивный УСН. Обзор для бухгалтера

Чек от самозанятого: отвечаем на самые популярные вопросы

Несмотря на то, что спецрежим «Налог на профессиональный доход» появился ещё в 2019 году, до сих пор у бизнеса возникают вопросы по работе с самозанятыми. И большинство популярных вопросов связано с чеками. На них эксперты в работе с самозанятыми подготовили понятные и подробные ответы.