Туристический налог, больничный для НПД, прогрессивный УСН. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости за прошедшую неделю.
Минфин и Минэкономразвития обсуждают возможность введения туристического налога вместо действующего курортного сбора.
Центральный банк поддерживает отказ от налогообложения долгосрочных вкладов, что может способствовать снижению ставок страховых взносов.
Финансирование спорта через использование акцизных поступлений от продажи алкоголя и табака.
Инвестиционные товарищества могут получить право до 100% вычета от расходов, внесенных как инвестиции.
Бизнес все больше привлекает самозанятых для выполнения задач.
Социальный фонд России разъяснил, что самозанятые не имеют права на оплату больничных листов, но ИП могут это право купить.
Минтруд разработал проект по больничным для ИП и самозанятых, предлагая наделить правом на больничные самозанятых, но убрать возможность декретного отпуска у предпринимателей.
Законопроект о грузоперевозках позволит самозанятым заниматься перевозкой грузов на транспортных средствах определенной массы без необходимости регистрации как ИП или юридического лица.
Торгово-промышленная палата готовит предложение по налоговой амнистии для бизнесменов, занимающихся дроблением бизнеса.
По УСН хотят сделать прогрессивные ставки налога, чтобы решить проблему с дроблением.
Увеличение количества индикаторов риска приводит к увеличению внеплановых проверок, что может противоречить приоритету профилактики.
Исключение из государственного реестра спорных контрагентов не является безусловным доказательством их фиктивности.
Вычет НДС без счета-фактуры и первичных документов правомерным, так как организация подтвердила реальность операций, исполнила сделку и имеет право на вычет.
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