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Пётр Захарченко
Обзоры для бухгалтера

Условия работы НПД противоречат ТК РФ, приостановка переводов. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

  • Планируется конкретизировать законопроект по введению статьи для организаторов схем с бумажным НДС.

  • МВД разрабатывает проект закона с доступом к информации о переводах цифровых денег, получением данных о телефонных разговорах до решения суда и возможностью приостанавливать денежные переводы на 10 дней.

  • За год банкротами признали около 7,3 тыс. организаций.

  • Компании активно брали кредиты в связи с выплатой налогов за прошлый год и первый квартал текущего года.

  • Арбитражные суды рассмотрели более полутора миллионов споров за прошлый год.

  • Условия, в которых работают самозанятые через цифровые платформы, противоречат Трудовому кодексу.

  • Производители вина поднимут цены до 35% из-за роста ставок на акцизы.

  • Оформление договора розничной купли-продажи не дает оснований для применения патентной системы налогообложения, если покупателями являются организации и индивидуальные предприниматели.

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Товарный знак

Решение суда: в товарных знаках нельзя указывать «№1»

Роспатенту напомнили, что при регистрации брендов нельзя использовать элементы, которые создают впечатление о превосходстве товаров.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Вклады

Ставку по некоторым вкладам хотят отвязать от ключевой, но Минэкономразвития против

Центробанк предложил создать специальные вклады для малоимущих, которые получают социальную поддержку. Изначально доходность по таким вкладам определяли как ключевую ставку ЦБ + 1%, но есть и другие предложения.

Кадровые документы

Домашний адрес как место работы в трудовом договоре с дистанционщиком: правильно ли так

Дистанционные сотрудники работают по трудовому договору вне места нахождения работодателя и вне стационарного рабочего места, прямо или косвенно находящегося под контролем работодателя.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Наталия Лукина
Бухгалтеры

🎡Викторина на «Клерке». Проверьте, как вы отчитались за I квартал

На «Клерке» викторина! Проверьте, насколько вы крутой бухгалтер, а заодно узнайте, как вы отчитались за первый квартал. Разыгрываем приз! Поторопитесь!

Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
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Александр Малютин
Банкротство

Покупка криптовалюты банкротом: как избежать оспаривания сделки?

Как суды относятся к сделкам с криптовалютой в случае банкротства? Судебная практика и рекомендации.

Покупка криптовалюты банкротом: как избежать оспаривания сделки?
Моё дело
Карьера бухгалтера

5 лайфхаков для бухгалтера: что делать, если директор не повышает зарплату

Даже самая достойная зарплата бухгалтера после пары лет без повышения становится не очень впечатляющей. Цены на жизнь растут, а индексация окладов оставляет желать лучшего. Рассказываем, что делать специалисту, который хочет повысить доход, но не может достучаться до начальства. 

5 лайфхаков для бухгалтера: что делать, если директор не повышает зарплату

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Малый и средний бизнес

Не удивили: чем в основном занимается молодежь в качестве ИП и самозанятых

5,2 млн молодых людей зарегистрированы в качестве самозанятых, а предпринимательскую деятельность через ИП ведет 1 млн человек в возрасте до 35 лет.

Маркировка товаров

С 1 мая вводится маркировка БАДов и антисептиков

Все участники оборота биологических активных добавок к пище (БАД), антисептиков и дезинфицирующих средств с 1 мая 2024 года должны передавать данные о движении маркированной продукции через электронный документооборот (ЭДО) между участниками.

Пётр Захарченко
Обзоры для бухгалтера

Условия работы НПД противоречат ТК РФ, приостановка переводов. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

Ведение бизнеса

Для малого бизнеса в сельском хозяйстве будут дополнительные меры поддержки: какие именно

Президент поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор к утру среды: косметика из нефти, на АЭС Фукусима-1 отключилось электричество, Михаилу Ефремову отказали в УДО

Добавим в ленту самых свежих новостей. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали в мире.

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Павел Патрикеев
Самозанятые

Заставили отдать 3 миллиона, взять в штат 212 подрядчиков и оштрафовали на 500 k — как самозанятые стали сотрудниками?

Привет, я Павел из «Патрикеев и партнеры». Разберу на примере реального судебного дела, как предприниматели «попадают» на штрафы за работу с самозанятыми и теряют миллионы. Читайте, как налоговая вычисляет и штрафует бизнес.

Заставили отдать 3 миллиона, взять в штат 212 подрядчиков и оштрафовали на 500 k — как самозанятые стали сотрудниками?
6

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Нетология
Карьера бухгалтера

Куда развиваться тем, кому «давит» карьерный потолок 

Существует мнение, что совершенствоваться в профессии можно бесконечно. Не всегда это так. Иногда мы чувствуем, что «уперлись в потолок». Работа больше не приносит удовольствия и перспектив. Разбираемся, что делать, если такая ситуация уже произошла.

Куда развиваться тем, кому «давит» карьерный потолок 
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Общество

Туристы могут поехать в Таиланд на 60 дней без визы

Временный порядок безвиза сроком на 90 дней закончит действовать 30 апреля, но с 1 мая российские туристы смогут находиться в Таиланде без визы 60 дней.

Dooglys.com
Проверки

Что такое мораторий на проверки бизнеса и на какие компании он распространяется в 2024 году?

Мораторий на проверки бизнеса — это временное ограничение плановых и внеплановых контрольных мероприятий, проводимых государственными органами (МЧС, Роспотребнадзор, Роскомнадзор и др.) для надзора за предпринимательской деятельностью.

Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»
igotosochi
Инвестиции

Ключевая ставка останется 16% — и точка

В пятницу 26 апреля будет очередное заседание ЦБ по ключевой ставке, на котором её оставят без изменений с вероятностью выше 90%. Конечно, бизнесу тяжеловато развиваться в таких условиях, население тоже в печали, ставки по ипотекам конские, да и в целом кредиты дорогие. Это, конечно, не мешает людям их брать.

Ключевая ставка останется 16% — и точка
vladp18
Психология для бухгалтера

Как бухгалтеру не выгореть на работе. Советы экспертов

В бухгалтерской профессии сочетаются высокие требования, строгие сроки и требование к точности, что может привести к выгоранию. Вот несколько советов, как бухгалтерам избежать выгорания и поддерживать свое благополучие:

Налоговая помощь
Однодневки

​Критерии однодневок. Высокий уровень риска

Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот. Такое послание получил персонаж одного классического произведения. Мы в классики не стремимся, но можем перефразировать: «Если время и деньги дороги вам, держитесь подальше от контрагентов у которых есть критерии однодневок с высоким уровнем риска».

​Критерии однодневок. Высокий уровень риска

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Индивидуальный предприниматель

Социальные предприниматели зарабатывают в РФ миллиарды: какие это сферы деятельности

Выручка индивидуальных предпринимателей, который работают в социальной сфере, составила 17,9 млрд рублей, а юридических лиц — 84,6 млрд.

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Интересные материалы

Банки

Вклады теперь застрахованы более надежно

Размер повышенной дополнительной ставки составит 300% от базовой. С первого квартала 2022 года дополнительная ставка была нулевой.