Планируется конкретизировать законопроект по введению статьи для организаторов схем с бумажным НДС.
МВД разрабатывает проект закона с доступом к информации о переводах цифровых денег, получением данных о телефонных разговорах до решения суда и возможностью приостанавливать денежные переводы на 10 дней.
За год банкротами признали около 7,3 тыс. организаций.
Компании активно брали кредиты в связи с выплатой налогов за прошлый год и первый квартал текущего года.
Арбитражные суды рассмотрели более полутора миллионов споров за прошлый год.
Условия, в которых работают самозанятые через цифровые платформы, противоречат Трудовому кодексу.
Производители вина поднимут цены до 35% из-за роста ставок на акцизы.
Оформление договора розничной купли-продажи не дает оснований для применения патентной системы налогообложения, если покупателями являются организации и индивидуальные предприниматели.
Условия работы НПД противоречат ТК РФ, приостановка переводов. Обзор для бухгалтера
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