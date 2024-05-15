Подмена трудовых отношений, передача пенсии, пособие по беременности и родам. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости за прошедшую неделю.
Признаками подмены трудовых отношений: намеренный перевод работников на налог на профессиональный доход и минимальное количество штатных работников в организации.
Минтруд предлагает установить размер пособия для уволенных беременных не ниже минимального размера оплаты труда.
Наблюдается увеличение числа зарегистрированных ИП, основная деятельность которых связана с торговлей, строительством и другими отраслями.
Законопроект позволит передать часть своей будущей пенсии родителям.
Индексация цен на этиловый спирт необходима для пресечения незаконного производства спирта.
Ключевая ставка сохранена на уровне 16% годовых для стабилизации инфляции.
ЦБ и Росфинмониторинг создают платформу для выявления связей операций клиента с криптовалютой.
Законопроект увеличивает размер штрафа за неуведомление о начале отдельных видов деятельности до 60 000 рублей.
Законопроект об исключении взимания налога на прибыль организаций при получении ими грантов от организаций, осуществляющих государственные программы.
Должна ли ИФНС восстановить средства на ЕНС, если суд приостановил взыскание?
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