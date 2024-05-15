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Пётр Захарченко
Обзоры для бухгалтера

Трудовые лагеря, оценка доходов и расходов, проблемы учета продавцов на маркетплейсах. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

Налоговые новости за прошедшую неделю:

  • Минфин планирует обсудить предложение по изменению налоговой системы.

  • Депутат Екатерина Собканюк предложила организацию трудовых лагерей для неработающих.

  • Предложили с 1 января повысить МРОТ до 30 000 рублей.

  • Минимальные цены на крепкий алкоголь увеличиваются из-за инфляции, повышения акциза, роста затрат на производство и роста курса.

  • Росстат собирается усовершенствовать методы оценки доходов и расходов, особое внимание будет уделено богатым и многодетным категориям граждан.

  • Возможно ли уволить работника за разглашение информации о заработной плате коллег, ссылаясь на законодательство по персональным данным?

  • Проблемы бухгалтерского и налогового учета селлеров на маркетплейсах.

  • Выручка субъектов малого бизнеса в первом квартале выросла на 15%. Лучшие показатели у бьюти-индустрии, стоматологии, внутреннего туризма и сферы общепита.

  • За три года количество дел по подделке документов увеличилось на 43%.

  • Федеральная нотариальная палата сообщает о 2000 случаях подозрительной деятельности граждан при оформлении доверенностей на открытие банковских счетов.

  • Суд подтвердил факты занижения заработной платы через допросы работников, анализ документации, данных о предлагаемой заработной плате на вакансиях и других материалах.

  • Платить ли страховые взносы на спорные выплаты, если они не являются ни оплатой труда, ни материальной выгодой, а обусловлены наличием трудовых отношений с работодателем, но напрямую не связаны с выполнением работниками возложенных на них трудовых функций и не стимулируют работников к выполнению дополнительных трудовох функций?

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Антон Свирякин
Санкции 2022-2024

Нужно ли получать разрешение подкомиссии на ликвидацию российской организации с иностранным участником

Необходимо ли получать разрешение подкомиссии на ликвидацию российской организации (ООО или АО) с иностранным участником и какие трудности могут возникнуть у участников этой организации.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Государственные ведомства

Через 6 лет 99% госуслуг будут предоставлять в электронной форме

Президент поставил задачу увеличить к 2030 году до 99% долю предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Самозанятые

Налог на профдоход самозанятых можно платить в виде ЕНП

Плательщики налога на профессиональный доход могут выбрать способ уплаты: через ЕНП или приложение «Мой налог» (на КБК НПД).

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Ольга Кондакова
Маркетинг

Как продвигаться юридической компании: алгоритм действий

О продвижении частнопрактикующих юристов и адвокатов сказано много. А как продвигаться юридическим компаниям, какие источники привлечения клиентов использовать и о чем еще важно помнить? Узнаете в статье.

ВЭД

Таможня рекомендует участникам ВЭД пополнить лицевой счет перед праздниками

Из-за праздников банки могут с задержками перечислять денежные средства. Чтобы избежать трудностей, лучше пополнить лицевой счет заранее.

Бесплатно с Воинский учет

Кто подлежит постановке на воинский учет. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, кто обязан вести воинский учет, на какие категории делятся подлежащие воинскому учету граждане и какие документы проверить, при приеме военнообязанного сотрудника на работу.

Кто подлежит постановке на воинский учет. Мини-курс

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Кассовые операции

Лимит расчетов наличными в 2024 году: что нужно знать бизнесу

Предельный размер расчетов наличными денежными средствами установлен для компаний и индивидуальных предпринимателей. Чему он равен и какая ответственность предусмотрена за превышение лимита, расскажем в нашей статье.

Иллюстрация: evgeny-396051/pixabay
Ольга Ульянова
Общество

Что скрывают цифры. Несерьезный пост, о том, как мы по-разному видим мир

Приветствую вас дорогие читатели! На связи Ольга Ульянова аудитор. В преддверии выходных, решила разместить пост, абсолютно не связанный с профессиональными вопросами.

Что скрывают цифры. Несерьезный пост, о том, как мы по-разному видим мир
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IT-компании

На Госуслугах открылась форма для аккредитации IT-компаний

Организациям перед проверкой нужно обновить информацию о своей работе на официальном сайте, проверить уровень зарплаты сотрудников, а также наличие согласия на раскрытие налоговой тайны.

Трудовые отношения

Можно ли привлечь к «дисциплинарке» сотрудника, который поехал отдыхать во время больничного

Может ли работодатель привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, если руководитель узнал, что сотрудник уехал отдыхать во время больничного?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Exnode

Использование криптообменников в Москве: простое руководство для каждого

Сегодня многие ищут выгодные и безопасные способы покупки крипты за наличные (фиатные) деньги: рубли, доллары и евро. Ни один российский банк напрямую не работает с крипто-системами, зато с ними работают специализированные сервисы. Речь идет о P2P-сервисах, криптобиржах, онлайн и офлайн-криптообменниках в Москве, большинство из которых работают в режиме 24/7. Ими сегодня может пользоваться каждый, у кого есть достаточный запас наличных средств и желание инвестировать их в электронные монеты/коины!

Использование криптообменников в Москве: простое руководство для каждого
Охрана труда

Выдавать ли выписку из протокола о прохождении обучения по охране труда после увольнения

Требуется ли при увольнении руководителя подразделения по ОТ выдать ему на руки выписку из протокола о прохождении обучения?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банки

Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» вошел в состав ВТБ

НПФ «Открытие» больше не будет работать, фонд объединили со структурами ВТБ. Теперь совокупные активы банка на рынке негосударственных пенсионных фондов превысили 1 трлн рублей.

Государственные ведомства

Суд признал законными выводы ФАС о дорожном картеле

Шесть компаний по ремонту и строительству автомобильных дорог заключили картельное соглашение, чтобы получить тендер на 24 млрд рублей. Фирмы попытались обжаловать решение ФАС, но у них ничего не вышло.

Экономика России

РФ должна войти в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок

Путин установил показатели и задачи для достижения технологического лидерства как национальной цели, в том числе за счет НИОКР.

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Экономика России

Вице-премьер Белоусов: ключевая ставка снизится до 6-7%

Снижение ключевой ставки Центробанка запланировано к 2027 году, а пока что экономика должна приспособиться к структурным изменениям.

Пётр Захарченко
Обзоры для бухгалтера

Трудовые лагеря, оценка доходов и расходов, проблемы учета продавцов на маркетплейсах. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

Александр Андрианов
Контролируемые сделки

Какие операции следует отражать в уведомлении о контролируемых сделках

Участник ООО с долей участия 90% физическое лицо — резидент иностранного государства. В 2023 году между ООО и ФЛ были совершены следующие операции: ФЛ передало в аренду недвижимое имущество, ФЛ вышел из состава участников ООО. Какие из указанных операций подлежат отражению в Уведомлении о контролируемых сделках за 2023 год?

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Вклады

Средний размер вкладов вырос до 343 000 рублей

Агентство по страхованию вкладов защищает сбережения 97,6% клиентов.

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Интересные материалы

Экономика России

Путин обозначил, как должны расти доходы работников малого и среднего бизнеса

Президент поручил обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.

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