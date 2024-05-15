Трудовые лагеря, оценка доходов и расходов, проблемы учета продавцов на маркетплейсах. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости за прошедшую неделю:
Минфин планирует обсудить предложение по изменению налоговой системы.
Депутат Екатерина Собканюк предложила организацию трудовых лагерей для неработающих.
Предложили с 1 января повысить МРОТ до 30 000 рублей.
Минимальные цены на крепкий алкоголь увеличиваются из-за инфляции, повышения акциза, роста затрат на производство и роста курса.
Росстат собирается усовершенствовать методы оценки доходов и расходов, особое внимание будет уделено богатым и многодетным категориям граждан.
Возможно ли уволить работника за разглашение информации о заработной плате коллег, ссылаясь на законодательство по персональным данным?
Проблемы бухгалтерского и налогового учета селлеров на маркетплейсах.
Выручка субъектов малого бизнеса в первом квартале выросла на 15%. Лучшие показатели у бьюти-индустрии, стоматологии, внутреннего туризма и сферы общепита.
За три года количество дел по подделке документов увеличилось на 43%.
Федеральная нотариальная палата сообщает о 2000 случаях подозрительной деятельности граждан при оформлении доверенностей на открытие банковских счетов.
Суд подтвердил факты занижения заработной платы через допросы работников, анализ документации, данных о предлагаемой заработной плате на вакансиях и других материалах.
Платить ли страховые взносы на спорные выплаты, если они не являются ни оплатой труда, ни материальной выгодой, а обусловлены наличием трудовых отношений с работодателем, но напрямую не связаны с выполнением работниками возложенных на них трудовых функций и не стимулируют работников к выполнению дополнительных трудовох функций?
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