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Пётр Захарченко
Обзоры для бухгалтера

О национальных целях, признаки формальной аренды спецтехники. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

Налоговые новости за прошедшую неделю:

  • Гостиницы смогут применять нулевую ставку НДС к услугам тренажёрного зала, спа, бассейна, бани и другим.

  • Минфин отказал в освобождении единственных учредителей микробизнеса от страховых взносов на пенсионное страхование.

  • Необходимость учитывать цели использования семян при определении ставки НДС.

  • Ключевая ставка Банка России должна снизиться до 6-7% к 2027 году.

  • Подписан указ о росте доходов работников малого и среднего бизнеса не ниже инфляции.

  • О национальных целях до 2030 года: увеличить МРОТ, утвердить новые системы оплаты труда, обеспечить рост дохода на одного работника СМСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП.

  • Профсоюзы просят исключить НДФЛ для малоимущих. Кабинет министров готов обсудить вопрос установления необлагаемого НДФЛ минимума доходов трудоспособного населения.

  • Вправе ли сотрудник отказаться от авансов и заявить о выплате зарплаты один раз в месяц?

  • Налоговый орган не должен делать различные выводы по одной и той же ситуации при проверке плательщиков.

  • Налогоплательщики не обязаны проверять всю информацию о своих контрагентах?

  • Признаки формальной аренды спецтехники.

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Подпислон
Электронные подписи

Простая электронная подпись: как получить и использовать ПЭП

С каждым годом люди все чаще и чаще пользуются электронными документами. Однако, чтобы такие документы несли юридическую силу, необходима электронная подпись (ЭП). В данной статье мы узнаем, что такое простая электронная подпись (ПЭП), а также познакомим с ее возможностями.

Простая электронная подпись: как получить и использовать ПЭП

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с Самозанятые

Все компании проверят на работу с самозанятыми. Что ждет бизнес из-за мониторинга Минтруда. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Разберем, как предпринимателям правильно сотрудничать с самозанятыми, проштудируем судебную практику и дадим рекомендации, как минимизировать риски в связи с грядущими проверками.

Все компании проверят на работу с самозанятыми. Что ждет бизнес из-за мониторинга Минтруда. Мини-курс с видео, конспектом и тестами
Социальная поддержка

Власти хотят установить единый порог оплаты услуг ЖКХ

Допустимая доля расходов на ЖКУ сейчас составляет 22% от дохода семьи, а в регионах эту долю могут уменьшать. Однако в Госдуме предлагают сделать единый федеральный стандарт.

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Проверки

Мораторий на проверки частично отменят: для кого

Вячеслав Володин хочет отменить мораторий на проверки бизнеса, деятельность которого касается здоровья людей. Проверять начнут точки по продаже вейпов и алкогольных напитков в жилых домах.

Обучение для бухгалтеров

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Клерк
Обучение для бухгалтеров

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Александр Андрианов
НДС

О выполнении функций налогового агента по НДС российским посредником

Российская организация в интересах иностранного принципала, не состоящего на учете в налоговом органе на территории РФ, приобретает от своего имени услуги у иностранного исполнителя. Услуги подлежат налогообложению НДС на территории РФ.

Отчетность

Не все физлица должны отчитываться по иностранным счетам и электронным кошелькам

Отчет в налоговую можно не представлять, если счета открыты в ЕАЭС и странах, которые участвуют в автоматическом обмене финансовой информацией с РФ.

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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: после Звездочки не стоит садиться за руль, у Фондовый рынок ожидает «неприятный» день, бобры умнее, чем кажутся

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

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Пётр Захарченко
Обзоры для бухгалтера

О национальных целях, признаки формальной аренды спецтехники. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

Астрал
Электронные подписи

Выпуск КЭП с использованием ЕБС: что это такое, как получить, и зачем нужно

Раньше выпустить квалифицированную электронную подпись удаленно могли только те, у кого был действующий сертификат ЭП. Теперь такая услуга стала доступна новым пользователям — подтвердить свою личность удаленно можно с помощью государственной Единой биометрической системы (ЕБС).

Выпуск КЭП с использованием ЕБС: что это такое, как получить, и зачем нужно
Зарплата

Что происходит с зарплатой после испытательного срока: итоги опроса

После трех месяцев работы 56% сотрудников начинают зарабатывать больше. В среднем оклад поднимают не более чем на 10%.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
igotosochi
Инвестиции

Пополнил брокерский счёт на 200 000 в мае. Что купил? Часть 1

Продолжаю ежемесячное инвестирование, в мае снова удалось пополнить брокерский счёт на 200 000 рублей, а значит снова можно взять тележку и пойти пошуршать по полкам Мосбиржи в поисках акций и облигаций.

Пополнил брокерский счёт на 200 000 в мае. Что купил? Часть 1
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Экономика России

Назван экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта

Процент внедрения технологий на базе ИИ у крупных и средних компаний из разных сфер экономики составил 20%.

ОСАГО

Как страховые компании манипулируют с ОСАГО + каско

Финансовый уполномоченный Светлана Максимова выявила недобросовестные практики по смешиванию договоров ОСАГО и каско.

Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры обсуждают «отмазки» от ведения кадров и воинского учета. 👩‍💼«Ночной бухгалтер» № 1681

Бухгалтерам нередко навязывают дополнительные обязанности, вроде ведения воинского учета. Клиенты и руководители понимают только слово «учет» и не вникают в специфику. Как отказаться от ненужных забот или... подзаработать на этом.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Инвестиции

Акции «Яндекса» начнут продаваться на Мосбирже с 10 июля

Ценные бумаги МКПАО «Яндекс» допустят к торгам с 8 июля, а 10 июля Мосбиржа проведет делистинг акций нидерландской компании Yandex N.V.

Отпуска

Неожиданно: отпуск может официально длиться несколько часов

Роструд разъяснил возможность предоставления по ТК отпуска без сохранения заработной платы на несколько часов.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Кадры

Названы регионы — лидеры по числу сезонных вакансий

Весной работодатели разместили более 14 тысяч различных предложений трудоустройства и вакансий с сезонной занятостью на портале «Работа России».

Интересные материалы

Моё дело
Налоговые проверки

Готовим пояснения для налоговой инспекции по отчётной кампании

После отчётной кампании проверяющие могут потребовать дать пояснение. У них могут появиться любые вопросы, и, возможно, на них придётся отвечать. А от ответов будет зависеть исход отчётного периода. Разбираемся на практике и примерах, как составлять пояснения.

Готовим пояснения для налоговой инспекции по отчётной кампании
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