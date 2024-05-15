О национальных целях, признаки формальной аренды спецтехники. Обзор для бухгалтера

Готовим пояснения для налоговой инспекции по отчётной кампании

После отчётной кампании проверяющие могут потребовать дать пояснение. У них могут появиться любые вопросы, и, возможно, на них придётся отвечать. А от ответов будет зависеть исход отчётного периода. Разбираемся на практике и примерах, как составлять пояснения.