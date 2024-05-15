О национальных целях, признаки формальной аренды спецтехники. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости за прошедшую неделю:
Гостиницы смогут применять нулевую ставку НДС к услугам тренажёрного зала, спа, бассейна, бани и другим.
Минфин отказал в освобождении единственных учредителей микробизнеса от страховых взносов на пенсионное страхование.
Необходимость учитывать цели использования семян при определении ставки НДС.
Ключевая ставка Банка России должна снизиться до 6-7% к 2027 году.
Подписан указ о росте доходов работников малого и среднего бизнеса не ниже инфляции.
О национальных целях до 2030 года: увеличить МРОТ, утвердить новые системы оплаты труда, обеспечить рост дохода на одного работника СМСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП.
Профсоюзы просят исключить НДФЛ для малоимущих. Кабинет министров готов обсудить вопрос установления необлагаемого НДФЛ минимума доходов трудоспособного населения.
Вправе ли сотрудник отказаться от авансов и заявить о выплате зарплаты один раз в месяц?
Налоговый орган не должен делать различные выводы по одной и той же ситуации при проверке плательщиков.
Налогоплательщики не обязаны проверять всю информацию о своих контрагентах?
Признаки формальной аренды спецтехники.
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