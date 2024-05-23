Налоговые лазейки будут ликвидированы, реестр работодателей с нелегальной занятостью, налоговая нагрузка. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости за прошедшую неделю.
Налоговые лазейки будут ликвидированы.
Среднеотраслевые показатели налоговой нагрузки и рентабельности.
Правила возмещения вреда потребителям аудиторских услуг.
Маркетплейсы — не торговые организации, поэтому их деятельность должен регулировать собственный закон.
О выявлении новых способов вывода денег в теневой оборот.
Об утверждении порядка ведения реестра работодателей у которых были выявлены факты нелегальной занятости.
Страхователь сдал форму ЕФС-1 не в срок из-за технического сбоя, СФР начислил штраф, а суд признал этот штраф правомерным.
Имеет ли право налоговый орган использовать в качестве доказательств вины налогоплательщика материалы, полученные от правоохранительных органов?
Налоговый орган вправе провести новую камеральную проверку по уточненной декларации, но не обязан прекращать уже начатую проверку.
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