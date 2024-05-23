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Пётр Захарченко
Обзоры для бухгалтера

Налоговые лазейки будут ликвидированы, реестр работодателей с нелегальной занятостью, налоговая нагрузка. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

Налоговые новости за прошедшую неделю.

  • Налоговые лазейки будут ликвидированы.

  • Среднеотраслевые показатели налоговой нагрузки и рентабельности.

  • Правила возмещения вреда потребителям аудиторских услуг.

  • Маркетплейсы — не торговые организации, поэтому их деятельность должен регулировать собственный закон.

  • О выявлении новых способов вывода денег в теневой оборот.

  • Об утверждении порядка ведения реестра работодателей у которых были выявлены факты нелегальной занятости.

  • Страхователь сдал форму ЕФС-1 не в срок из-за технического сбоя, СФР начислил штраф, а суд признал этот штраф правомерным.

  • Имеет ли право налоговый орган использовать в качестве доказательств вины налогоплательщика материалы, полученные от правоохранительных органов?

  • Налоговый орган вправе провести новую камеральную проверку по уточненной декларации, но не обязан прекращать уже начатую проверку.

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Банки

Покупателям могут ограничить право на получение кешбэка

Клиенты банков злоупотребляют бонусными программами, получают кешбэк, а потом возвращают товары, указывая для перечисления средств вторую карту, чтобы сохранить бонусы на первой.

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: ученые успешно разморозили мозг, Россия и Китай навсегда перестали использовать доллар, ставку могут повысить в июне

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

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Пётр Захарченко
Обзоры для бухгалтера

Налоговые лазейки будут ликвидированы, реестр работодателей с нелегальной занятостью, налоговая нагрузка. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Action Digital School
Обучение для бухгалтеров

Как бухгалтеру перестать бояться технологий и начать их использовать

Приходилось ли вам ощущать себя несовременным в мире, где ежедневно появляются новые устройства, программы и облачные сервисы? Страх новых технологий присущ людям разных профессий и возрастов. Бухгалтеры тоже сталкиваются с этой проблемой. Рассказываем, как перестать бояться технологий и обратить их себе на пользу.

Как бухгалтеру перестать бояться технологий и начать их использовать
Согласие на обработку персональных данных

Будет новый способ управлять согласиями на свои персональные данные

Выдавать и отзывать согласия на передачу и обработку персональных данных разрешат в личном кабинете на Госуслугах.

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Инвестиции

Фонд SBSC от Сбера. Инвестиции в акции малой и средней капитализации

Ожидание: «Псс, парень, хочешь купить доли в нескольких десятках компаний третьего и четвёртого эшелонов?» Реальность: «Ну вот, опять скучный второй эшелон, они бы туда ещё Газпром нефть добавили, умники, блин». Как вы поняли, смотрим фонд от УК Первая (которая не Сбер, но мы-то знаем, что это Сбер). Акции средней и малой капитализации — SBSC.

Фонд SBSC от Сбера. Инвестиции в акции малой и средней капитализации

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В новых регионах станет проще расширять бизнес и создавать новые рабочие места

Правительство приняло решение дополнительно выделить из федерального бюджетам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям 3,75 млрд рублей.

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Бухгалтеры

Может ли директор быть главным бухгалтером: правовые и практические аспекты

Вопрос о том, может ли директор компании одновременно занимать должность главного бухгалтера, является довольно спорным и вызывает много дискуссий как в юридической области, так и среди бизнес-сообщества. Давайте рассмотрим этот вопрос с точки зрения различных аспектов.

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Пенсии

В пенсионный стаж войдет период военной службы в новых регионах

Тем, кто проходил военную службу в новых регионах до их объединения с Россией, засчитают этот период в стаж для формирования пенсии.

Главбух: права, обязанности, передача дел

Ответственность бухгалтера: материальная, административная, уголовная, субсидиарная. Кто отвечает за нарушения после увольнения главбуха? + Памятка для скачивания

Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета может распространяться не только на период работы, но и выходить за его пределы. Новому главбуху тоже не стоит расслабляться, если не заметить вовремя ошибку предшественника, отвечать за нее придется самому.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Законопроекты

🥂 На летних верандах разрешили продавать алкогольные напитки

Госдума приняла законопроект, который разрешает продавать алкоголь на открытых сезонных верандах.

Информационные технологии

Борьба с киберпреступлениями выйдет на новый уровень

Замглавы Минцифры Александр Шойтов рассказал о планах в сфере информационной безопасности.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры для бухгалтера

У ИП не может быть только патент, всегда за углом прячется еще одна система налогообложения. «Ночной бухгалтер» № 1686

Некоторые начинающие предприниматели, когда регистрируют ИП (особенно через посредников) и выбирают себе патентную систему, считают, что применят только ее, однако это не так. Из-за такой ошибки ИП может попасть на крупные доначисления, причем за весь год сразу.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Инвестиции

Брокеры начнут обмениваться информацией о расходах инвесторов

Чтобы налоги с инвестиций рассчитывались корректно, брокеры будут обмениваться информацией с другими участниками рынка по заявлению инвестора.

Ведение бизнеса

Власти будут компенсировать до половины затрат за переход на российское «тяжелое» ПО

Правительство запустит новый инструмент поддержки для организаций, которые станут применять так называемое тяжелое российское программное обеспечение.

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Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в мае 2024 года

Одно уведомление в мае бухгалтеры уже сдали по сроку 03.05.2024. Не позднее 27 мая нужно сдать еще одно.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в мае 2024 года
Кадры

Всех педагогов хотят освободить от лишней бумажной работы

В России уже работает закон, который сократил бюрократическую нагрузку на учителей, но только школ.

Первичные документы

Товарно-транспортная накладная (ТТН): форма, заполнение, образец

В составе документов на отгрузку товара присутствует несколько видов бумаг. Состав зависит от способа реализации, прописанного в договоре поставки. Товарно-транспортную накладную в 2023-2024  году заполняют компании, которые доставляют груз покупателю. Это могут быть специализированные организации, занимающиеся перевозками, продавцы и производители товара, покупатели, использующие свой или арендованный транспорт.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Олег Ваганов
Дробление бизнеса

Наиболее распространенные ситуации налогового дробления. Как нельзя делить бизнес, с примерами из судебной практики

Приведу в данной статье наиболее типичные (а в чем-то даже одиозные) примеры подобной схемы дробления.

Интересные материалы

Личные финансы

Почему мы теряем деньги вместо того, чтобы их приумножать

По данным НАФИ, 27% россиян младше 24 лет не ведут учет трат и не планируют свой бюджет. При этом москвичи показывают средний уровень финансовой грамотности, набирая 6,9 баллов из 10. Разбираемся, какие финансовые ошибки чаще всего совершают потребители и как этого избежать.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру