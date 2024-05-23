Налоговые лазейки будут ликвидированы, реестр работодателей с нелегальной занятостью, налоговая нагрузка. Обзор для бухгалтера

Фонд SBSC от Сбера. Инвестиции в акции малой и средней капитализации

Ожидание: «Псс, парень, хочешь купить доли в нескольких десятках компаний третьего и четвёртого эшелонов?» Реальность: «Ну вот, опять скучный второй эшелон, они бы туда ещё Газпром нефть добавили, умники, блин». Как вы поняли, смотрим фонд от УК Первая (которая не Сбер, но мы-то знаем, что это Сбер). Акции средней и малой капитализации — SBSC.