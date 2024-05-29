Обсуждение налоговой реформы, цифровой налог, о персонифицированном учете ГПД в СФР. Обзор для бухгалтера

6,5% в золотых долларах. Свежие облигации: Полюс USD на размещении

Раньше Полюс выпускал золотые облигации с привязкой к золоту, но оно так стремительно растёт, что рациональность этого выбора стала сомнительной. Но Новатэк задал новый тренд на стодолларовые облигации с расчётами в рублях, Полюс его подхватил, а вскоре могут перенять и другие. Посмотрим, почему этот выпуск один из лучших.