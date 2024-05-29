Обсуждение налоговой реформы, цифровой налог, о персонифицированном учете ГПД в СФР. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости за прошедшую неделю. Таймкоды:
Обсуждение налоговой реформы. Министр финансов подчеркнул важность справедливого распределения налогов. Предложение о снижении нагрузки для категорий граждан, таких как семьи с детьми. Идея перераспределения корпоративных доходов для нуждающихся. Анализ спецрежимов для малых предприятий и планы его усовершенствования. Налоги на прибыль: ставки и зарубежный опыт. Обсуждается введение многоступенчатой шкалы НДФЛ с разумной прогрессией.
Госдума утвердила рекомендации по развитию налоговой системы.
Обсуждение модельного Налогового кодекса для стран СНГ.
Предложение о введении цифрового налога размером 3% от доходов получаемых зарубежными интернет компаниями в Росии.
Обсуждается возможность введения социального вычета по НДФЛ за лечение домашних животных и покупку лекарств для них.
В Госдуму внесены поправки в статью 11 закона о персонифицированном учете, переносящие срок представления сведений о гражданско-правовых договорах в Социальный фонд России.
Налоговая инспекция может запросить информацию по всей цепочке контрагентов по сделке, и налогоплательщик обязан предоставить эти сведения?
Начать дискуссию