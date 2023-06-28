Что умеет делать Chat GPT для подписчиков: посчитает зарплату, найдет статью в НК, поговорит по душам

Коротко о подписке. Клерк.Премиум собрал в себе все, что нужно бухгалтеру для работы:
Вебинары — каждую неделю у нас выходит сразу несколько полезных вебинаров для бухгалтера. Подписчик может в любое время посмотреть запись вебинара, ему проще записаться и доступны они ему бесплатно. Все новые вебинары автоматически попадают в подписку, доплачивать за них не нужно.
Онлайн-курсы и мини-курсы — только полезная информация для бухгалтера, кадровика, директора. Они также доступны подписчикам без доплаты.
Консультации от экспертов — конечно, вопрос можно задать и на форуме, но нет гарантии, что коллеги смогут вам помочь, а в Консультациях ответят обязательно. Эксперт отвечает за качество ответа и даст отсылки к нормативке.
Разборы — это уникальный контент, который закрыт для широкого круга читателей. Можно покупать отдельно каждый разбор, но удобнее получить доступ ко всем разом. В Разборах мы описываем изменения в законах, бухгалтерские, кадровые операции на простом и понятном языке, а еще даем полезные памятки, чек-листы, образцы заполнения и другие практические материалы.
В подписке вы также найдете и чат GPT, вот он в личном кабинете подписчика:
Или просто перейдите по этой ссылке.
Chat GPT — это ведущий на данный момент искусственный интеллект (ИИ) в мировом айти-пространстве.
Чем он будет вам полезен?
Вы можете задавать ему вопросы про учет и кадры, расчет зарплаты и налоги.
Например, я не знаю, где в кодексе мне найти информацию о льготной ставке НДС 10 % и спрашиваю ИИ:
Можно попросить найти какой-то образец, я искала инструкцию для продавца-кассира.
Он там накатал большую инструкцию, добавил требования к должности, в общем молодец)
ИИ может даже помочь с расчетом зарплаты.
Решаю уточнить:
Можно поговорить с GPT и просто так.
Пользователи сейчас с удовольствием прибегают к помощи нейросетей, причем ищут практически-полезную информацию
Пробуйте общаться с ИИ и не забудьте про подписку! В комментариях пишите, как прошло общение с GPT)))
Лайфхак! Чтобы Клерк.Премиум был еще выгоднее — подпишитесь на рассылку «Ночной бухгалтер» (форма для подписки ниже) — на этой неделе подписчики найдут в выпусках промокод на скидку 20%!
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ночной бухгалтер
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Комментарии1
alex
без подписки с чат-ботом общаюсь, если запросит денег - задействую впн.