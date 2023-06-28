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Интернет и IT

Что умеет делать Chat GPT для подписчиков: посчитает зарплату, найдет статью в НК, поговорит по душам

Наши постоянные читатели предпочитают использовать Клерк на полную. Для этого они оформляют подписку. Расскажу, зачем мы добавили в нее возможность общения с искусственным интеллектом Chat GPT и как он может помочь в работе и просто поднять настроение.
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Что умеет делать Chat GPT для подписчиков: посчитает зарплату, найдет статью в НК, поговорит по душам
google-deepmind /unsplash

Коротко о подписке. Клерк.Премиум собрал в себе все, что нужно бухгалтеру для работы:

  1. Вебинары — каждую неделю у нас выходит сразу несколько полезных вебинаров для бухгалтера. Подписчик может в любое время посмотреть запись вебинара, ему проще записаться и доступны они ему бесплатно. Все новые вебинары автоматически попадают в подписку, доплачивать за них не нужно.

  2. Онлайн-курсы и мини-курсы — только полезная информация для бухгалтера, кадровика, директора. Они также доступны подписчикам без доплаты.

  3. Консультации от экспертов — конечно, вопрос можно задать и на форуме, но нет гарантии, что коллеги смогут вам помочь, а в Консультациях ответят обязательно. Эксперт отвечает за качество ответа и даст отсылки к нормативке.

  4. Разборы — это уникальный контент, который закрыт для широкого круга читателей. Можно покупать отдельно каждый разбор, но удобнее получить доступ ко всем разом. В Разборах мы описываем изменения в законах, бухгалтерские, кадровые операции на простом и понятном языке, а еще даем полезные памятки, чек-листы, образцы заполнения и другие практические материалы.

В подписке вы также найдете и чат GPT, вот он в личном кабинете подписчика:

Или просто перейдите по этой ссылке.

Chat GPT — это ведущий на данный момент искусственный интеллект (ИИ) в мировом айти-пространстве.

Чем он будет вам полезен?

Вы можете задавать ему вопросы про учет и кадры, расчет зарплаты и налоги.

Например, я не знаю, где в кодексе мне найти информацию о льготной ставке НДС 10 % и спрашиваю ИИ:

Можно попросить найти какой-то образец, я искала инструкцию для продавца-кассира.

Он там накатал большую инструкцию, добавил требования к должности, в общем молодец)

ИИ может даже помочь с расчетом зарплаты.

Решаю уточнить:

Можно поговорить с GPT и просто так.

Пользователи сейчас с удовольствием прибегают к помощи нейросетей, причем ищут практически-полезную информацию

Пробуйте общаться с ИИ и не забудьте про подписку! В комментариях пишите, как прошло общение с GPT)))

Лайфхак! Чтобы Клерк.Премиум был еще выгоднее — подпишитесь на рассылку «Ночной бухгалтер» (форма для подписки ниже) — на этой неделе подписчики найдут в выпусках промокод на скидку 20%!

РАССЫЛКА540 622 читателя

Ночной бухгалтер

Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах

mizeri

mizeri

главный редактор в Клерк

108 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип biyabem775
    biyabem775 29 минут назад

    alex

    без подписки с чат-ботом общаюсь, если запросит денег - задействую впн.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Qugo
Qugo

Отчетность за исполнителей физлиц по договорам ГПХ в 2023 году

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Логотип Psy_Natalie
Psy_Natalie
Психология для бухгалтера

Наденьте маску сначала на себя... Почему в стрессовых ситуациях в первую очередь необходимо позаботиться именно о себе. Как это сделать эффективно?

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Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор
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Интернет и IT

Что умеет делать Chat GPT для подписчиков: посчитает зарплату, найдет статью в НК, поговорит по душам

Наши постоянные читатели предпочитают использовать Клерк на полную. Для этого они оформляют подписку. Расскажу, зачем мы добавили в нее возможность общения с искусственным интеллектом Chat GPT и как он может помочь в работе и просто поднять настроение.

Что умеет делать Chat GPT для подписчиков: посчитает зарплату, найдет статью в НК, поговорит по душам
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Клерк
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Александр Малютин
Банкротство

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