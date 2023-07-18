Инструкции для бухгалтера можно теперь не только читать, но и смотреть

Мы сделали Клерк.Разборы еще лучше. Теперь каждый день мы выпускаем один обычный и один видео-разбор. В отличие от обычной статьи разбор не просто рассказывает вам об изменениях, но и учит применять их в работе, а еще помогает разобраться с вопросами по кадрам, налогам, проводкам, учету в 1С и многому другому.

Сейчас принимают целую пачку изменений в НК — как понять, что меняется и как это повлияет на работу бухгалтера? Очень просто — вам не нужно лезть в проект, сравнивать редакции и потом, отпиваясь, валерианкой, разбираться, как с этим всем вести учет, считать и платить налоги.

Эксперты «Клерка» сделают все за вас!

Собрала вам подборки наших разборов по разным темам. А еще на этой неделе выйдут разборы поправок в НК по НДФЛ, по кассовой дисциплине и хранению документов.

Выбирайте темы и формат и читайте / смотрите то, что вам действительно нужно в работе. Стоимость подписки на разборы всего 199 рублей в месяц, за свой мобильный, музыку или фильмы в онлайн-кинотеатре вы платите больше ;)

Отчетность за 2 квартал (полугодие) 2023 года

ЕНП и ЕНС

Кадры

Ликвидация бизнеса

Фиксированные взносы ИП

Пример разбора, который мы подготовили специально по заказу подписчика:

Закон о госрегулировании табачной продукции: как будет работать в России и новых регионах