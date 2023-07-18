Инструкции для бухгалтера можно теперь не только читать, но и смотреть

Сейчас принимают целую пачку изменений в НК — как понять, что меняется и как это повлияет на работу бухгалтера? Очень просто — вам не нужно лезть в проект, сравнивать редакции и потом, отпиваясь, валерианкой, разбираться, как с этим всем вести учет, считать и платить налоги.
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Комментарии2
Борис МальцевКлерк
@mizeri Еще в подписку на разборы входит отключение рекламы на всем Клерке.
Елена Балаклицкаяглавный редакторКлерк
Ага)) я как подписчик Клерк.Премиум забываю про нее все время))) Но да, при подписке на Разборы рекламы тоже не будет