На Клерк.Конференции идет выступление Людмилы Ганичевой, аттестованного аудитора. Присоединяйтесь к нам онлайн

Сейчас выступает первый спикер конференции — Людмила Ганичева. Она рассказывает о ключевых изменениях этого года, новой отчетности, требованиях ФНС, воинском учете, ЕНС и многом другом. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции, а главный редактор «Клерка» (это я) будет вести для вас репортаж с мероприятия здесь, в блоге Трибуны.

10.50

Людмила рассказывает об одном из самых «больных» вопросов для бухгалтера в 2023 году — воинском учете. В чате уже прозвучали вопросы — а зачем вообще бухгалтеру взваливать на себя обязанности по его ведению? К сожалению, в малом бизнесе нет особого выбора, бухгалтер ведет все виды учета, в т.ч. воинский.

10:27

Выступает спикер — Людмила Ганичева, аттестованный аудитор, основатель аудиторско-консалтинговой компании, спикер и автор образовательных курсов.

Появились первые вопросы спикеру в чате конференции.

Присоединяйтесь к трансляции (если не можете участвовать онлайн, купите билет и в течение нескольких дней после конференции вам придет запись!).

Купить билет

Участников Клерк.Конференции приветствует наш прекрасный руководитель Центра обучения — Елена Ярушкина, она же — ведущая конференции.

Участники уже рассаживаются по местам, первое выступление спикера — Людмилы Ганичевой, остается совсем немного времени.

Посмотрите, как сияют наши спикеры. Заряжены энергией и готовы к встрече с бухгалтерами, у которых наверняка масса вопросов.

Владислав Каминский и Елена Васильева

А соведущим встречи будет…. Артемий))) Народный любимец, человек-БухТуб.

Мы приготовили участникам призы, которые разыграем в течение дня и в конце конференции. Онлайн-участники тоже могут участовать в розыгрыше!

Минутка зависти: офлайн-участники, сыграв в бизнес-игру и блиц, смогут получить в подарок вот такой мерч от «Клерка» (привезите уже главреду футболку, пожалуйста!).

Стартуем на 3,2,1…