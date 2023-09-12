На Клерк.Конференции идет выступление Людмилы Ганичевой, аттестованного аудитора. Присоединяйтесь к нам онлайн

10.50
Людмила рассказывает об одном из самых «больных» вопросов для бухгалтера в 2023 году — воинском учете. В чате уже прозвучали вопросы — а зачем вообще бухгалтеру взваливать на себя обязанности по его ведению? К сожалению, в малом бизнесе нет особого выбора, бухгалтер ведет все виды учета, в т.ч. воинский.
10:27
Выступает спикер — Людмила Ганичева, аттестованный аудитор, основатель аудиторско-консалтинговой компании, спикер и автор образовательных курсов.
Появились первые вопросы спикеру в чате конференции.
Присоединяйтесь к трансляции (если не можете участвовать онлайн, купите билет и в течение нескольких дней после конференции вам придет запись!).
Участников Клерк.Конференции приветствует наш прекрасный руководитель Центра обучения — Елена Ярушкина, она же — ведущая конференции.
Участники уже рассаживаются по местам, первое выступление спикера — Людмилы Ганичевой, остается совсем немного времени.
Посмотрите, как сияют наши спикеры. Заряжены энергией и готовы к встрече с бухгалтерами, у которых наверняка масса вопросов.
А соведущим встречи будет…. Артемий))) Народный любимец, человек-БухТуб.
Мы приготовили участникам призы, которые разыграем в течение дня и в конце конференции. Онлайн-участники тоже могут участовать в розыгрыше!
Минутка зависти: офлайн-участники, сыграв в бизнес-игру и блиц, смогут получить в подарок вот такой мерч от «Клерка» (привезите уже главреду футболку, пожалуйста!).
Стартуем на 3,2,1…
Комментарии2
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Вот уже и фото пошли! Кстати, на фотографии наш автор Трибуны Константин Чупырь и руководитель центра обучения Клерк Елена Ярушкина
Константин ЧупырьРуководитель фронт-офисаНалоговое Бюро
Спасибо