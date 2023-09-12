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  • На Клерк.Конференции идет выступление Людмилы Ганичевой, аттестованного аудитора. Присоединяйтесь к нам онлайн
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На Клерк.Конференции идет выступление Людмилы Ганичевой, аттестованного аудитора. Присоединяйтесь к нам онлайн

Сейчас выступает первый спикер конференции — Людмила Ганичева. Она рассказывает о ключевых изменениях этого года, новой отчетности, требованиях ФНС, воинском учете, ЕНС и многом другом. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции, а главный редактор «Клерка» (это я) будет вести для вас репортаж с мероприятия здесь, в блоге Трибуны.
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На Клерк.Конференции идет выступление Людмилы Ганичевой, аттестованного аудитора. Присоединяйтесь к нам онлайн

10.50

Людмила рассказывает об одном из самых «больных» вопросов для бухгалтера в 2023 году — воинском учете. В чате уже прозвучали вопросы — а зачем вообще бухгалтеру взваливать на себя обязанности по его ведению? К сожалению, в малом бизнесе нет особого выбора, бухгалтер ведет все виды учета, в т.ч. воинский.

10:27

Выступает спикер — Людмила Ганичева, аттестованный аудитор, основатель аудиторско-консалтинговой компании, спикер и автор образовательных курсов.

Появились первые вопросы спикеру в чате конференции.

Присоединяйтесь к трансляции (если не можете участвовать онлайн, купите билет и в течение нескольких дней после конференции вам придет запись!).

Купить билет

Участников Клерк.Конференции приветствует наш прекрасный руководитель Центра обучения — Елена Ярушкина, она же — ведущая конференции.

Участники уже рассаживаются по местам, первое выступление спикера — Людмилы Ганичевой, остается совсем немного времени.

Посмотрите, как сияют наши спикеры. Заряжены энергией и готовы к встрече с бухгалтерами, у которых наверняка масса вопросов.

Владислав Каминский и Елена Васильева

А соведущим встречи будет…. Артемий))) Народный любимец, человек-БухТуб.

Мы приготовили участникам призы, которые разыграем в течение дня и в конце конференции. Онлайн-участники тоже могут участовать в розыгрыше!

Минутка зависти: офлайн-участники, сыграв в бизнес-игру и блиц, смогут получить в подарок вот такой мерч от «Клерка» (привезите уже главреду футболку, пожалуйста!).

Стартуем на 3,2,1…

mizeri

mizeri

главный редактор в Клерк

113 подписчиков

Комментарии

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  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Вот  уже и фото пошли! Кстати,  на фотографии наш автор Трибуны Константин Чупырь и руководитель центра обучения Клерк Елена Ярушкина

  • Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь 56 минут назад

    Константин ЧупырьРуководитель фронт-офисаНалоговое Бюро

    Спасибо

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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