Дарю три билета на Клерк.Конференцию в декабре! Участвовать могут все

Привет всем! Я — главный редактор «Клерка» пришла разбавить ваши рутинные будни и мысли об РСВ и 6-НДФЛ радостной новостью — хочу подарить три билета на Клерк.Конференцию в декабре. Заходим в пост, читаем, выполняем простое задание и становимся участниками розыгрыша билетов.

Для тех, кто проспал все на свете, расскажу, что такое Клерк.Конференция.

В сентябре мы провели первую масштабную встречу в Краснодаре, о том как она проходила, я рассказывала вот тут. Мы собрали топовых спикеров, вы смотрели и слушали нас лично и в онлайне, задавали экспертам вопросы, играли, получали приятные подарки и незабываемые эмоции.

Ваши теплые отзывы и благодарность за встречу привели нас к мысли «надо повторить». Поэтому мы решили провести сразу две конференции — в Краснодаре и в Москве! Формат участия на выбор — офлайн и онлайн. И, конечно, я тоже буду там (участвую онлайн).

Темы как всегда самые горячие — отчетность за 2023 и 1 квартал 2024 года, изменения в НК и ТК в 2024 году, проверки, учетная политика, ФСБУ, оптимизация и многое другое.

Сейчас билеты на конференцию идут по специальной цене, а мне (по блату) дали три билета, которые я хочу подарить кому-то из вас ;) Победители сами смогут выбрать, как они хотят участвовать в конфе — онлайн, приехать лично в Краснодар или Москву.

Как получить желанный билетик. Правила участия

Все просто — ниже вы видите три вопроса. Ответы на них напишите в комментариях к этому посту вот в таком формате: 1) ответ на вопрос 2) ответ на вопрос 3) ответ на вопрос.

Я выберу тех, кто ответит правильно на все три вопроса и проведу розыгрыш с помощью рандомайзера по адресу электронной почты (проверьте, есть ли она в вашем профиле на сайте, если ее нет — добавьте или я напишу вам в личные сообщения, чтобы ее уточнить, только я! никто больше эту информацию у вас спрашивать не должен!).

Розыгрыш пройдет 9 октября, принимаются правильные ответы, которые даны до 23:59 8 октября!

Итак, поехали)

Вопрос № 1

На сколько процентов можно уменьшить налог на УСН доходы минус расходы, если у ИП нет работников? На 50% или на 100%?

Вопрос № 2

Какой налог резервируют с ЕНС в первую очередь?

Вопрос № 3

Помогите бухгалтеру рассчитать сумму НДС, если известно, что стоимость товаров без учета налога 100 000, при этом X рублей из этой суммы облагается по обычной ставке 20%, а X*4 по ставке 10%.

Жду ваши ответы в комментариях! И не забудьте про электронную почту в вашем профиле.