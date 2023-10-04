Дарю три билета на Клерк.Конференцию в декабре! Участвовать могут все

Для тех, кто проспал все на свете, расскажу, что такое Клерк.Конференция.
В сентябре мы провели первую масштабную встречу в Краснодаре, о том как она проходила, я рассказывала вот тут. Мы собрали топовых спикеров, вы смотрели и слушали нас лично и в онлайне, задавали экспертам вопросы, играли, получали приятные подарки и незабываемые эмоции.
Ваши теплые отзывы и благодарность за встречу привели нас к мысли «надо повторить». Поэтому мы решили провести сразу две конференции — в Краснодаре и в Москве! Формат участия на выбор — офлайн и онлайн. И, конечно, я тоже буду там (участвую онлайн).
Темы как всегда самые горячие — отчетность за 2023 и 1 квартал 2024 года, изменения в НК и ТК в 2024 году, проверки, учетная политика, ФСБУ, оптимизация и многое другое.
Сейчас билеты на конференцию идут по специальной цене, а мне (по блату) дали три билета, которые я хочу подарить кому-то из вас ;) Победители сами смогут выбрать, как они хотят участвовать в конфе — онлайн, приехать лично в Краснодар или Москву.
Как получить желанный билетик. Правила участия
Все просто — ниже вы видите три вопроса. Ответы на них напишите в комментариях к этому посту вот в таком формате: 1) ответ на вопрос 2) ответ на вопрос 3) ответ на вопрос.
Я выберу тех, кто ответит правильно на все три вопроса и проведу розыгрыш с помощью рандомайзера по адресу электронной почты (проверьте, есть ли она в вашем профиле на сайте, если ее нет — добавьте или я напишу вам в личные сообщения, чтобы ее уточнить, только я! никто больше эту информацию у вас спрашивать не должен!).
Розыгрыш пройдет 9 октября, принимаются правильные ответы, которые даны до 23:59 8 октября!
Итак, поехали)
Вопрос № 1
На сколько процентов можно уменьшить налог на УСН доходы минус расходы, если у ИП нет работников? На 50% или на 100%?
Вопрос № 2
Какой налог резервируют с ЕНС в первую очередь?
Вопрос № 3
Помогите бухгалтеру рассчитать сумму НДС, если известно, что стоимость товаров без учета налога 100 000, при этом X рублей из этой суммы облагается по обычной ставке 20%, а X*4 по ставке 10%.
Жду ваши ответы в комментариях! И не забудьте про электронную почту в вашем профиле.
Комментарии3
Ольга ЕрмаковаГлавный бухгалтер
Ответы:
1.) Ответ на вопрос: ИП может уменьшить базу для расчета налога на взносы за себя и расходы бизнеса, но все равно заплатит минимум 1 % от дохода. То есть ответ на 100 %
2.) Ответ на вопрос: НДФЛ
3.) Ответ на вопрос: Х=20 000 р, Х*4=80 000, РАСЧЕТ НДС : 20 000 *20%= 4 000, 80 000 *10%= 8 000. ОТВЕТ: ИТОГО НДС равен = 12 000
1)50%
2)НДФЛ
3)12000 руб
Константин ЧупырьРуководитель фронт-офисаНалоговое Бюро
1. ИП без сотрудников могут снизить налог полностью - 100%
2. НДФЛ
3. cтоимость товара без учета налога 100 000,
X рублей - 20000 рублей
НДС по ставке 20% - 4000 рублей (20000*20%=4000)
X*4 рублей по ставке 10% - 8000 рублей (20000*4=80000 80000*10%=8000)
kchupyr@gmail.com