Результат розыгрыша билетов на конференцию от главного редактора

Вопросы были с хитринкой, но вы справились! Спешу поздравить тех победителей, которым достаются билеты на Клерк.Конференцию. Они выберут, как хотят в участвовать в мероприятии — онлайн или офлайн.

Напомню, что в начале октября я объявила розыгрыш трех билетов на бухгалтерские конференции — в Краснодаре и в Москве.

Правила участия были простыми — ответить на вопросы в посте в комментариях.

Вопросы были такие:

Вопрос № 1 На сколько процентов можно уменьшить налог на УСН доходы минус расходы, если у ИП нет работников? На 50% или на 100%? Вопрос № 2 Какой налог резервируют с ЕНС в первую очередь? Вопрос № 3 Помогите бухгалтеру рассчитать сумму НДС, если известно, что стоимость товаров без учета налога 100 000, при этом X рублей из этой суммы облагается по обычной ставке 20%, а X*4 по ставке 10%.

Ответы:

На УСН Д-Р мы, строго говоря, налог не уменьшаем, мы уменьшаем налогооблагаемую базу. Но тут хитрость была в том, чтобы вы поняли, о чем речь и ответили — 100% или, проще говоря — налог можно уменьшить до нуля. Правда, придется все равно заплатить минимальный — 1%. Некоторые участники верно подметили это в своих ответах. К сожалению, те, кто ответил — 50%, ошиблись. Ответ 100% с уточнением про наличие / отсутствие работников я тоже приняла, хотя сотрудники тут значения не имеют. НДФЛ. 12 000.

Приятно было видеть, с каким энтузиазмом вы взялись за решение задачек. Всего набрался 21 правильный ответ, 21 участник смог претендовать на участие в розыгрыше, каждому был присвоен номер и рандомайзер выбрал троих победителей.

Победителями стали:

Я свяжусь с вами для уточнения — какие билеты на конференцию вы выбираете.

Все остальные могут поучаствовать в конференциях, купив билеты (обратите внимание, что пакеты на участие разные — от 1 999 руб. для онлайн-участия до VIP).

Обязательно зайдите на странички конференций, посмотрите какая у нас крутая программа, помимо обсуждения топовых тем (отчетность 2023-2024, изменения в учете, проверки, налоговая оптимизация и многое другое) мы еще устроим вам развлекательную программу.

В Краснодаре наша конференция 14 декабря будет совсем праздничной — новогодней.

В Москве 5 декабря тоже обязательно будем дарить подарки от «Клерка» и партнеров.