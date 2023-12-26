Как вернуть деньги за онлайн-обучение. Надо ли и когда вам их не отдадут

Всем привет. На связи главред «Клерка». Давайте поговорим об онлайн-обучении. Никто уже не хочет ходить на курсы, а хочет, чтобы курсы ходили к нему. При этом разобраться в качестве обучения до того, как начнешь учиться, бывает сложно. Что делать, если вы решили вернуть деньги за курс?

Допустим, вы решили пройти курс по кулинарному мастерству или по искусству макияжа, а может решили улучшить свои профессиональные бухгалтерские знания на курсах повышения квалификации. В любом случае, покупая курс, вы заключаете договор. Именно на этом этапе стоит обратить внимание, какой именно договор используется.

Вот что об этом пишет Тинькофф.

Для онлайн-курсов используют один из двух видов договора: лицензионный или договор оказания услуг. От того, какой вариант выбрала онлайн-школа, зависит сумма возврата. Лицензионный договор используют для онлайн-курсов без обратной связи. То есть когда клиент получает учебные материалы и сам по ним занимается, без онлайн-вебинаров, консультаций, чата с куратором, проверки домашних заданий преподавателем. Лицензия работает так: клиент получает возможность пользоваться интеллектуальной собственностью автора — например, конспектами, методичками, записями вебинаров, компьютерными программами. При этом другие клиенты могут получить такое же право. Материалы как будто сдают в аренду нескольким покупателям. Договор оказания услуг можно применять для любого вида обучения — когда в курсе есть обратная связь и когда ученик занимается самостоятельно по высланным материалам. Клиент, который учится по договору оказания услуг и передумал проходить курс, может вернуть всю стоимость обучения или ее часть. Онлайн-школа сама выбирает, какой договор использовать, исходя из программы курса.

Но вид договора не всегда будет иметь значение. Еще важно:

Начали ли вы уже обучение.

Давала ли онлайн-школа гарантию возврата денег.

Устраивает ли вас качество приобретенного курса.

Если вы не успели приступить к обучению, то вернуть деньги вы сможете 100%. Аналогично в ситуации, когда сама онлайн-школа гарантировала возврат средств, вы также вправе требовать возврата оплаты.

Другое дело, что простой гарантии — вернем деньги, обычно нет. Она может быть привязана к какому-то событию или достижению определенной цели. Например, вы проходите языковые курсы и после них можете сдать экзамен на знание языка, вам гарантируют возврат средств, если вы такой экзамен после прохождения курса сдать не сможете. Тогда вернуть деньги получится только, если вы предоставите доказательства того, что экзамен вы не сдали.

Если вы начали учиться, но понимаете, что качество обучения оставляет желать лучшего, то вы тоже сможете вернуть деньги, но и тут есть нюансы.

Например, если вам субъективно не нравится лектор (нудно читает уроки), то требовать возврата денег довольно странно и вам легко могут отказать.

Вот если вам обещали в курсе практическую работу в 1С (в демо-программе), но такой практики не было или в программе были заявлены онлайн-встречи с преподавателем-экспертом, но не состоялись, тут вы можете уже заявить о том, что школа нарушила свои обязательства по договору и потребовать возврат средств.

И еще — внимательно читайте, что сказано о стоимости отдельных уроков, активностей или этапов обучения. Например, в вашем договоре сказано, что обычные уроки стоят 500 рублей, а каждая встреча с преподавателем оценивается в 1000 рублей. Тогда при возврате денег учебное заведение посчитает, сколько уроков и встреч у вас уже прошло и вернет деньги только за те, которые пройти не успели.

В любом случае придерживайте самой главной заповеди — ЧИТАЙТЕ ДОГОВОР. Да, я вот прямо капсом напишу, чтобы не пропустили. Это такое простое действие — прочитать, прежде, чем платить и подписывать, но большинство его игнорирует. Это же как с кредитом — не прочитал внимательно мелкий шрифт, вот тебе комиссия и страховка в придачу. Не ожидал? А вот читать надо было внимательно.

Ну и наверное больше всего проблем возникает с обучением, оплаченным в кредит. Часто это дорогие коуч-курсы каких-то популярных блогеров, хотя не только. Вот что о возврате оплаты за курсы в кредит рассказывает блог Мечты об удаленке на Дзене.

Обманули, развели, кругом обман, все онлайн-школы лохотрон!!! Ребята, да нет никакого обмана. Вся проблема в том, что вы не хотите изучать правовой вопрос, касающейся возможности обучения в кредит. Если вы оформили его, проучились какое-то время, а потом передумали, никто, ни одна онлайн-школа, денег вам уже не вернет! По той простой причине, что вы заключали кредитный договор с банком-партнером, а не со школой, и расторгнуть его нельзя. Вы будете вынуждены выплачивать кредит банку, пока не погасите его полностью. Юридически, возврат денежных средств клиентом не является основанием для расторжения кредитного договора, заключенного с банком-партнёром онлайн - школы. Кредит на обучение, точно такой же кредит, как и ипотека, потребительский кредит и т.д. Если уж вы заключили договор с банком, то платить придется. Передумали вы или не передумали, хорошее настроение у вас с утра или не очень, банку все равно. Это их хлеб и своего они не упустят! Поэтому, если есть возможность, то лучше учиться за свои. В этом случае проблем с возвратом, если вас что-то не устроит, практически не возникнет. Ни одна школа не станет портить себе репутацию, занимаясь откровенным мошенничеством.

И мы как раз сегодня на «Клерке» выпустили статью о том, как вернуть 13% от стоимости обучения за счет налогового вычета. Поэтому, даже если вернуть деньги за обучение не получилось — оформите хотя бы вычет.

Кстати, вы же помните, что у «Клерка» тоже есть Центр обучения, где мы уже несколько лет успешно помогаем бухгалтерам повышать квалификацию и даже обучаем новым профессиям. А еще там у нас афиши предстоящих вебинаров и записи прошедших эфиров.

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