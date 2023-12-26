Как вернуть до 22 100 рублей за обучение и насколько вырастет вычет в 2024 году

С 2024 года повысится предельный размер социального вычета за образование, лечение и страхование до 150 000 рублей для налогоплательщиков и сразу до 110 000 рублей за образование их несовершеннолетних родственников. Рассказываем, на какое обучение распространяется вычет и как увеличить сумму возврата.

Что такое вычет на образование

Налоговый вычет за обучение уменьшает налогооблагаемую базу и, как следствие, снижает сумму НДФЛ. Если налоги уже уплачены, их можно вернуть на ваш счет.

Возврат за обучение входит в социальный вычет. Этот вычет оформляется также, если деньги были потрачены на лечение, спорт, благотворительность, страхование жизни или добровольное пенсионное страхование.

Сколько денег можно вернуть за свое обучение и образование детей

Освобождают от налога максимум 120 000 рублей в год, то есть вам вернется 15 600 рублей. Это общий лимит для расходов по социальному вычету. Это значит, что если вы потратите 100 000 рублей на образование, то на другие расходы — лечение или спорт — у вас останется только 20 000 рублей.

Однако этот вычет можно получить как за себя, так и за детей, братьев и сестер до 24 лет. За племянников и внуков уже нельзя. Единственный нюанс: за себя 13% можно вернуть за заочное, очное или онлайн-образование, а в случае с близкими родственниками — только за очное. Вычет за образование детей не суммируется со 120 000 лимита, но он меньше — за образование детей и сиблингов вычет возвращается только с 50 000 рублей, то есть максимальный размер выплаты составит 6 500 рублей.

При этом есть хорошая новость: вычет можно получить как за себя, так и за близкого родственника одновременно. То есть если родитель учится на онлайн-курсах, а его ребенок учится на очном отделении в вузе, то ФНС вернет до 22 100 рублей.

Часть социальных вычетов считается по другим правилам:

дорогостоящее лечение. Максимальная сумма отсутствует, возвращается 13% от всех расходов, но не более НДФЛ, уплаченного за соответствующий год;

пожертвования на благотворительность. Сумма зависит от годового дохода налогоплательщика.

Суммарный размер вычетов за год ограничен уплаченным в налоговом периоде налогом на доходы физических лиц. То есть если за год вы уплатили НДФЛ только на 20 000 рублей, то значит и вернуть вы сможете не больше этой суммы.

Когда повысят социальный вычет на образование*

В апреле 2023 года Госдума приняла законопроект, который повысит размер социального налогового вычета. Общий лимит увеличится до 150 000 рублей, то есть вернуть по расходам на спорт, лечение, благотворительность, образование и страховку можно будет до 19 500 рублей. За обучение детей лимит вырастет до 110 000 рублей, а сам возврат составит 14 300 рублей. Суммарно — 33 800 рублей.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, а положения об увеличении вычетов по НДФЛ — через месяц после этого, но не ранее первого числа нового периода по этому налогу. Впереди у проекта заседания в Совете Федерации, а далее — подпись президента.

Это значит, что в случае окончательного принятия законопроекта в 2023 году за расходы в 2022 году вычет все еще будет оформляться по старым лимитам. А за расходы этого года в 2024 году вы сможете оформить новый размер возврата.

Сколько раз можно получить налоговый вычет за обучение

Налоговый вычет можно получить неограниченное количество раз: если вы тратитесь на обучение или лечение ежегодно, значит и вычет можете получать ежегодно.

За какой срок можно получить вычет

При расчете социального вычета учитываются расходы и доходы за один налоговый период. Если вы возвращаете налог за лечение или обучение, которое одновременно оплачивали в 2022 г., то и базой для возврата будет служить НДФЛ, уплаченный вами в 2022 г. Если ваши расходы превысили НДФЛ, уплаченный в том же году, недополученный остаток льготы на будущие периоды не переносится и сгорает.

Налоговый возврат имеет срок давности и предоставляется в течение трех лет после года, в котором вы понесли расходы. То есть в 2023 г. вы можете вернуть подоходный налог за 2022, 2021 и 2020 гг. Получить льготу за более ранние периоды уже нельзя.

Кто может получить налоговый вычет на образование

Любой налоговый резидент России, кто платит со своих доходов НДФЛ, может получить вычет. С 2021 года изменились правила получения социального вычета. Если до 2021 года вы имели право на возврат НДФЛ с любых доходов, облагаемых по ставке 13% или 15%, то теперь он будет рассчитываться только с этих доходов:

зарплата по трудовому договору либо выплаты по договору ГПХ;

доход от сдачи имущества в аренду;

продажа или получение в дар имущества, кроме ценных бумаг;

проценты по вкладам.

НДФЛ не уплачивается со стипендий, пенсий, алиментов, пособий, грантов, а значит в налогооблагаемой базе при расчете вычета они не учитываются. Однако студенты, неработающие пенсионеры, ИП и самозанятые могут оформить возврат 13% за обучение, если сдают в аренду имущество или получают доход с вкладов и уплачивают налог. Тогда основанием для оформления вычета будет не их стипендия, пенсия или предпринимательский доход, а деньги с процентов или аренды.

За каких родственников можно получить вычет при оплате обучения

Возврат за образование детей можно получить за сестер, братьев и детей, в том числе усыновленных, до 24 лет. Но вы все равно должны получать доход, облагаемый НДФЛ.

За опекаемых детей также можно получить возврат 13%, но только до их совершеннолетия. За других родственников получить вычет нельзя.

Социального налогового вычета за обучение супруга или супруги нет. Но оформить вычет может жена за свое обучение, несмотря на то, что в платежных документах указан муж, потому что доходы каждого из них — это совместно нажитое имущество. И наоборот.

За какое образование можно получить вычет

За свое образование можно вернуть 13% от стоимости обучения в любой форме — очное, заочное и даже онлайн. Значения не имеет и вид обучения — это могут быть как курсы по вождению или флористике, так и магистратура по компьютерным наукам. Разницы нет. А вот что важно — это лицензия образовательного учреждения от Рособрнадзора.

Поэтому если вы хотите получить вычет за свое обучение, прежде чем оплачивать его, проверьте на сайте федеральной службы лицензию автошколы, университета, онлайн-школы и так далее. За учебу в организации без регистрации в Рособрнадзоре вычет вам не дадут, сколько бы оно ни стоило.

С вычетом на детей и сиблингов похожие правила: ступень образования не важна, а у образовательной организации должна быть лицензия. Но форма обучения может быть только очной.

Можно ли оформить вычет за расходы на частные детские сады и школы?

Да, это возможно, и не только на частные. Главное, чтобы у учебного заведения была лицензия на образовательную деятельность. Стоит обратить внимание, что вычет из суммы больше 50 000 рублей (с 2024 года — 110 000 рублей) оформить не получится. Даже если по факту было потрачено больше.

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Как получить налоговый вычет на образование

Есть два способа получить налоговый вычет на образование: через работодателя и через налоговый орган.

Через работодателя можно получить вычет уже в текущем году без подачи декларации. Нужно в отделении налоговой или в личном кабинете на сайте ФНС получить уведомление о праве на вычет. Его оформление занимает 30 дней. Этот документ нужно отнести в бухгалтерию. Работодатель пересчитает сумму НДФЛ с зарплаты и со следующего месяца будет удерживать меньше.

Далее работодатель должен сам проводить расчеты, он же самостоятельно приостанавливает льготу, когда лимиты будут превышены. Работник за этим следить не должен.

Через налоговую вычет можно получить только в следующем году и не позднее чем через три года. Для этого нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ. Это можно сделать на сайте налоговой, если у вас есть личный кабинет. Чтобы получить доступ к кабинету, придется обратиться в ближайшую налоговую. Также подойдут логин и пароль от сайта «Госуслуги».

Если логина и пароля нет, обращайтесь в налоговую лично.

Какие документы собрать, чтобы получить вычет за образование

Для налогового вычета вам потребуется пакет документов:

копия лицензии образовательной организации;

документы из учебного учреждения, подтверждающие факт обучения — например, копия договора;

документы об оплате обучения — чеки, квитанции, платежные поручения;

справка о доходах лица, оплатившего обучение, она же 2-НДФЛ. Если в личном кабинете автоматически подтягиваются данные от работодателя, то справки не нужны;

декларация 3-НДФЛ. Форму можно скачать на сайте налоговой и заполнить заранее либо воспользоваться приложением «Налоги ФЛ»;

копия паспорта;

заявление о возврате части НДФЛ.

Что делать, если не все документы были оформлены на родителя

Старайтесь сделать так, чтобы все документы были оформлены на того родителя, который будет оформлять возврат налога. Очень часто бывает, что договор на образовательные услуги оформляют на ребенка, а плательщиком является родитель: в таком случае подготовьте все платежные квитанции и чеки, оформленные на родителя.

Более проблемный вариант, когда, наоборот, договор оформлен на родителя, а плательщиком по нему является ребенок. В этом случае вам могут отказать в получении вычета, однако иногда есть надежда, если оформить доверенность на внесение средств ребенком от имени родителя.

Если все документы оформлены на ребенка, вычет сможет получить только он сам. Если у него нет облагаемых НДФЛ доходов, значит сделать это не получится.

Если обучение оплачивается и родителем, и ребенком, тогда право на вычет имеют оба, но получит деньги кто-то один.

Если договор на обучение оформлен на одного из супругов, а вычет планирует получить другой, это возможно, если они находятся в официальном браке: по закону их деньги и имущество считаются совместно нажитыми. Только не забудьте предоставить свидетельство о браке.

Можно ли получить вычет, если учишься у ИП или другого юрлица

Вычет можно получить не только за обучение в государственном учреждении, хотя это самый распространенный вариант, но и за обучение у ИП или другого юрлица. В этом случае нужно убедиться, что у организации есть лицензия Рособрнадзора. Копию этой лицензии нужно будет предоставить в налоговую при оформлении документов.

Только в одном случае допускается отсутствие лицензии у ИП. Если он занимается частной практикой и не нанимает других сотрудников, то его ученики или их родители могут оформить вычет. Но договор подписать все-таки придется.

Налоговой вычет можно получить, даже проходя обучение в иностранной организации. Доказательством статуса образовательного учреждения в этом случае будет устав иностранной организации.

Часто задаваемые вопросы о налоговом вычете на образование

Когда подавать документы на налоговый вычет за обучение?

При подаче документов на налоговый вычет за обучение важно обращать внимание на дату: важна дата конца семестра, а не его начала. Подать декларацию можно только в году, следующем за годом оплаты.

Что нужно знать, чтобы получить налоговый вычет за обучение детей, братьев и сестер?

В случае оплаты за обучение брата или сестры возврат налога возможен только при очной форме обучения. При этом обучающийся должен быть младше 24 лет. Возврат 13% можно получить за обучение в вузе, детском саду, курсах, школе и так далее. Также вот уже два года можно получить вычет за занятия у репетитора, даже если у него нет лицензии. Не забудьте, что удобнее всего оформлять все документы на того, что будет подавать заявление на возврат налога.

Как можно еще больше сэкономить на обучении?

Здесь есть свои хитрости. Например, можно оплачивать учебу ежегодно, а не сразу всю сумму, тогда возврат налога будет больше. Допустим, оплата за год составляет 100 тысяч рублей — вот и платите каждый год по сто тысяч. Если вы заплатите сразу всю сумму, налог вернется только с максимально возможной суммы — 120 тысяч рублей.

Можно ли получить налоговый вычет за обучение в автошколе?

Налоговый вычет можно получить и за обучение вождению. Для этого также необходимо представить лицензию автошколы.

Как вернуть 13% с оплаты обучения: кратко

Возврат за образование — часть социального вычета, куда включается также лечение, спорт и страхование.

Размер социального вычета — 120 тыс. рублей за себя, а за детей и сиблингов — 50 тыс. рублей за каждого. То есть вернуть получится 15 600 рублей за себя и 6 500 рублей за родных.

С 2024 года размер вычета за образование увеличится до 150 тыс. и 110 тыс. рублей. Сам возврат составит 19 500 рублей и 14 300 рублей соответственно. Суммарно — 33 800 рублей.

При оформлении возврата за себя не важна ни форма, ни ступень образования — можно вернуть 13% как с оплаты онлайн-курсов по психологии, так и с оплаты заочной магистратуры по бизнес-менеджменту.

За братьев, сестер и детей можно получить вычет только за оплату очного обучения и только до достижения ими 24 лет.

Вычет можно оформить у работодателя в тот же год либо через год и в течение трех лет после этого — в налоговой.

*В настоящее время законопроект уже принят и новые правила начнут действовать с 2024 года. Это значит, что по расходам в 2024 году можно будет получить повышенный вычет. В 2023 году действуют старые лимиты. (прим. редакции Клерк.ру).