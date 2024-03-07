Эксклюзив: главный бухгалтер «Клерка» рассказала, как относится к ЕНС, почему не любит уведомления по ЕНП и не ходит в отпуск

Сегодня я отвлекла главного бухгалтера вашего любимого сайта от дел и попросила ответить на несколько вопросов. Некоторые ответы для меня были неожиданными 👀

Оксана с «Клерком» чуть меньше года, но железная рука главбуха чувствуется. Отладили процессы с документооборотом, появились четкие регламенты для внештатных авторов и для сотрудников. И попробуй вовремя не принести данные по гонорарам!

Но еще Оксана очень отзывчивый человек, поэтому она откликнулась на мою просьбу и дала такое вот мини-интервью.

— Как на бухгалтерию «Клерка» повлияли изменения — ЕНС, уведомления, новые отчеты?

— Никак не повлияли, всё в рабочем режиме, платежи по ЕНС платятся вовремя, уведомления о распределении налогов подаются вовремя, всё строго по законодательству. По сути и новых отчетов нет, добавились только уведомления.

Стало сложнее свериться с налоговой, в плане, что теперь документов по сверке по налогам стало больше, мне например, понравился запрос: «Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента».

В ней есть все поступления ЕНП в ИФНС, а так же распределение по налогам, есть на 1 листе этой справки табличка, состоящая всего из 4-х строк — Остаток на начало периода, Поступления, Списания, Остаток на конец.

Главред «Клерка» пытается разобраться в Справке по ЕНП

— О, значит есть что-то, что в новой системе нравится? А что наоборот — не устраивает?

— Что нравится: можно просто платить налоги одной суммой.

Не нравится:

То, что в форме уведомления не прописывается организация на Титульном листе, а просто фамилия ген. директора (руководителя), если у бухгалтера много организаций, то неудобно по титульному листу определять, к какой компании она относится.

И правда, есть только ИНН, и ФИО директора.

Что нет графы Корректировка №___ в уведомлении (как в нормальной отчетности).

Если вдруг ошибка в сумме налога, приходится подавать новое уведомление со всеми теми же реквизитами, кроме суммы. Сумму мы меняем и это замещение должно вытеснить старую цифру в ИФНС, и как бы на ее место поставить новую, но мне кажется, иногда такие замещения приводят к ошибкам в ИФНС.

— Удается ли сходить в отпуск и не оставаться при этом 24/7 на связи, а вдруг требование прилетит?

В отпуск я никогда не хожу, и даже если я дома, то у меня и комп включен, и на телефоне установлен Битрикс 24 и банки, что позволяет мне контролировать ситуацию 24/7. Отчетность мы сдаем через Контур.Экстерн, поэтому с помощью этой программы можем всегда контролировать ЕНП и прилетевшие требования и т.д.

Оксана, спасибо за твои ответы!

@ToT Борис, признавайся, бухгалтер — трудоголик или ты не отпускаешь ее в отпуск? 🧐 хэштег #дайтеотпускбухгалтеру — предлагаю распространить)

А вас отпускают в отпуск?