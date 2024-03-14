Что бухгалтеры обсуждают в соцсетях: проблемы в 1С из-за ЕНС, слет со спецрежимов посреди года, маркировку и доставучее руководство

Проблемы в 1С по учету налогов и взносов, маркировку, которая даром не сдалась малому бизнесу, утрату права на АУСН — вот, что обсуждают бухгалтеры, а еще просто приходят к нам на каналы поворчать, пожаловаться и посмеяться над профессиональными мемами.

Сделала выборку по нашим самым популярным каналам:

Красный уголок бухгалтера (он же просто КУБ) в телеграм

Группа «Клерка» в ВК

Бухгалтеры очень активно участвуют в обсуждениях не только вопросов своих коллег, но и новостей по самым последним изменениям и проектам законов.

Вот бухгалтер спрашивает: В 1С бухгалтерия 31.12.2023 начислены страховые взносы на ИП за 2023 год на счет 69.06.6 . Тут же 31.12.2023 другой регламентной операцией перенесено все на счет . 68.90. Немного не понимаю, когда я увижу эту сумму в расходах в КУДИР? На данный момент в КУДИР ничего не попадает. У вас так же?

Коллеги отвечают, что следует сначала надо заплатить взносы, а потом выполнить закрытие месяца, но у автора вопроса и это было сделано, а суммы взносов все равно в КУДиР не встали. Один из отвечающих предполагает, что проблема в 1С.

А как у вас взносы — попадают в книгу?

Еще один крик о помощи и тоже по учету в программе.

Коллеги рекомендуют отменить все проведенные уведомления и провести все ручными операциями по ЕНС. Кроме того, проблемы могут из-за того, что 1С сначала закрывает операции по НДФЛ, этот налог сейчас списывается с ЕНС в первую очередь, и если в нем есть ошибки, то они влияют и на другие налоги.

И большое количество комментариев, в том числе от нашего эксперта собрал вопрос от бухгалтера, который рассказал, что они перешли с начала года АУСН, но при этом продают на марктеплейсах (применять АУСН для интернет-торговли нельзя). Теперь автор вопроса пытается понять, что сделать, чтобы не платить налоги по ОСНО или хотя бы минимизировать их.

Но наш эксперт отвечает, что право на применение экспериментального режима компания утратила сразу же, поэтому ОСНО она обязана применять уже с 1 января, платить НДС и налог на прибыль. Конечно, обидно, но ничего не поделаешь, нужно было внимательно читать условия применения АУСН.

В ВК больше обсуждают новости, хотя и вопросы от наших читателей тут тоже есть. Кстати, если хотите, чтобы ваш вопрос опубликовали в нашей группе в ВК для того, чтобы коллеги помогли вам в его решении — оставьте вопрос в сообщениях:

В ВК пользователи жалуются на замороченность процесса маркировки для малого бизнеса.

А другой наш подписчик с негодованием говорит, что ненавидит пробивать молочку по кассе и даже мороженку. Ведь эти продукты тоже маркируются.

А новость собственно была про маркировку пива.

Недавно в выпуске «Ночного бухгалтера» обсудили тему личных границ бухгалтера, а вот в ВК коллеги жалуются, что буха не оставляют покое даже во время болезни.

В комментариях к посту с мемом говорят, что не помогает даже отключения телефона — будут стучать в двери.

А вас руководство беспокоит в нерабочее время, как поступаете? Делитесь в комментариях лайфхаками).