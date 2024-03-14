Как перестать отвечать на вечерние звонки и сообщения по ночам: бухгалтеры устанавливают личные границы. «Ночной бухгалтер» №1641

Не секрет, что часто руководители или клиенты нарушают покой бухгалтера в нерабочее время — просят сделать платеж, выставить счет, срочно-вчера посчитать что-то (ведь у тебя программа и она все делает сама одним нажатием кнопки). Как установить границы и не позволять работе преследовать вас в неурочное время?

Сегодня в выпуске:

Лайфхаки, как перестать быть удобным бухгалтером и просто им быть.

Промаркируют медизделия, в том числе «те самые».

В персонифицированных сведениях не обязательно указывать ИНН, зуб даем.

Президент выступил за прогрессивную шкалу по налогам, вот только не уточнил по НДФЛ или не только.

Анонс важных для бухгалтера вебинаров в марте.

Позвоните завтра

Что делать, если директор не дает покоя даже дома? Звонит и просит что-то распечатать, прислать, оплатить, посчитать? Есть три варианта.

Это действительно срочно — сорвется важный контракт, не успеете оплатить по скидке выгодную партию товара и т.д. Директор — абьюзер, считает, что он платит вам деньги и имеет право получать нужную ему информацию в удобное ему время. Вы совершили какую-то ошибку (например, вовремя не прислали отчет или не перевели оплату контрагенту).

В первом случае нужно сделать скидку на обстоятельства и сделать необходимое, но при этом дать понять руководителю, что вы делаете это, учитывая срочность и безотлагательность задачи, это исключение, а не правило.

Кстати много дельных для фрилансеров (но подходят они любому бухгалтеру) дают вот в этой статье.

Во втором нужно сразу же выставлять жесткие границы — вот мое рабочее время, любые вопросы решаются в эти 8 часов, я не круглосуточный колл-центр, у меня есть семья, да и просто необходим отдых и перезагрузка. Есть вероятность, что на вас наорут — ты мне обязана, я тебе зарплату за что плачу. Тогда неплохой вариант с этой работой и вовсе распрощаться.

Наконец, в третьей ситуации придется заняться самоорганизацией, тайм менеджментом — кое-что интересное об этом можете прочитать вот в этой статье. Автор расскажет, как наш мозг нас же и обманывает и как упорядочить хаос в работе.

Изделие № 1

Да, маркировать в качестве эксперимента придется некоторые медицинские изделия и в том числе презервативы. Хиханьки и хаханьки можете почитать в комментариях к новости.

ИНН долой

Бывает, что у бухгалтера возникает проблема с ИНН работника. Например, было задвоение номера и ИНН не проходит проверку при отправке отчета — возвращается он с ошибкой. Или сам сотрудник по неведомой причине все никак не предоставит вам номер, а через сайт ФНС выяснить его тоже не удается.

В персонифицированных сведениях можно обойтись и без ИНН, утверждает ФНС.

Только вот бухгалтеры говорят что отчеты, отправленные без ИНН все равно доставляют проблемы.

До чего дошел прогресс…

До невиданных чудес, помните песенку из фильма про Электроника? Но этот прогресс совсем про другое. Президент сегодня в большом интервью журналистам отметил, что прогрессивный налог — это справедливое распределение налогового бремени. Только не уточнил о каком налоге речь, но при этом заметил, что «на решение задач по борьбе с бедностью, все-таки больше должны выделять корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают». А это означает, что президент мог говорить не только об НДФЛ.

Дмитрий Песков тоже сегодня высказался о дифференцированном подходе к налогам главы государства.

В общем пока ничего не понятно. Ясно одно — не так давно бизнесу обещали не менять налоговую политику, а сейчас разговоры идут о противоположных мерах.

Вебинары для бухгалтера в марте, которые нельзя пропустить

Срочный вебинар. В марте 2024 начался мониторинг самозанятых от Минтруда: новые лимиты и критерии — самая горячая тема последних дней. Новые критерии для оценки бизнеса в части рисков нелегальной занятости и как с ними теперь работать.

Типичные ошибки бухгалтеров в учете: когда и как исправлять по требованиям ФСБУ и НК — поутихли страсти годовых отчетов, многие уже сдали балансы, зато повылезали ошибки в текучке. Что с ними делать, как правильно исправить и отразить изменения в бухучете и налогообложении.

Рекомендация дня — сейчас говорят о том что будут снижены критерии для перехода на налоговый мониторинг. Больше компаний смогут перейти на режим френдли*-общения с налоговой. Узнать больше о налоговом мониторинге и тенденциях в нем вы можете из блога компании ДРТ.

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*френдли — дружелюбного

Ваша хоть ночью разбуди, статью напишем редакция