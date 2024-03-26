Какой новый отчет сдаем за 1 квартал 2024 года

Новый, со старыми дырками, как любит говорить моя мама) Если что, на обложке бухгалтер в ночи за компьютером составляет отчет по мнению нейросети (она художник, она так видит).

Да, строго говоря отчет это мы с вами сдаем уже давно — 6-НДФЛ, но при отчете за 1 квартал вам надо сдать его по новой форме, а с ними есть нюанс.

Какой же бланк?

Сейчас сдавать надо расчет по форме, которая рекомендована ФНС в письме от 04.12.2023 № БС-4-11/15166@.

Есть и другая форма — утвержденная приказом ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@. Но есть проблема — вступает в силу приказ 9 апреля, а региональные УФНС уже размещают информацию о том, что с 1 апреля нужно сдавать новую утвержденную форму.

В общем с числа у вас будет выбор аж сразу из двух форм отчетов. Посмотрим, как этот момент будет реализован в бухгалтерских программах и сервисах по сдаче отчетности.

Что поменялось?

Самое значительное — увеличилось количество периодов удержания (раздел 2) и сроков перечисления (раздел 1) налога. Теперь придется заполнять больше строчек.

Тут было мнение, что 6-НДФЛ самый ненавистный бухгалтерам отчет. Кто из вас его заполняет руками, а кто просто формирует в программе? Поделитесь секретом, как без ошибок его составлять в 1С (это не для меня, меня подруга попросила)?