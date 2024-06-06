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Елена Балаклицкая
Саморазвитие

Подайте, кто сколько может...

Это я не побираюсь))) Просто хочу рассказать, что на «Клерке» появились донаты. Заходите в пост — расскажу подробности.
Подайте, кто сколько может...
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Для тех, кто может пока не в курсе: донаты — это денежки, которые пользователи закидывают, например, блогерам или консультантам на каком-нибудь сайте, если им нравится контент / консультации, которые выдает автор.

На «Клерке» любой пользователь может завести собственный блог всего в пару кликов. Достаточно зарегистрироваться и создать собственный пост.

Писать можно почти обо всем, но лучше всего о том, что волнует основную аудиторию — бухгалтеров. Пишите про налоги, учет, расскажите, как проходили собеседование, поделитесь опытом в создании идеальной бухгалтерии.

Но у нас много авторов, которые пишут не только для бухгалтеров. У нас тут есть юристы, финансисты и инвесторы, кадровики, HR, предприниматели, разработчики, даже медорганизации и психологи.

Чтобы вести блог было еще интереснее, теперь вы можете собирать не только лайки и подписчиков, но и материальную благодарность))

Кликайте на свою аватарку, переходите в профиль и читайте правила в разделе Донаты.

Я вот уже подключила))

На самом деле все очень просто:

  • Заполнить профиль – фамилия, имя, город, место работы и должность.

  • Аккаунт должен быть старше 14 дней (если вы новичок — побродите по сайту, освойтесь, и напишите пост, вот и две недели пролетит, моргнуть не успеете).

  • Привязать номер телефона к аккаунту (рекомендую — очень удобно, войти потом в свой профиль дело нескольких секунд и пароль искать в памяти не надо).

  • Оставить 10 комментариев (не стесняйтесь выражать свое мнение и общаться с другими пользователями).

  • Опубликовать 1 пост на Клерк.ру (ну, я надеюсь он будет не один, чем больше вы пишете, тем больше собираете аудитории и повышаете вероятность доната).

Готово, вы великолепны!

Всех авторов Трибуны зову подключить донаты! Вы такие крутые, пора заработать на этом!

Комментарии

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Елена Балаклицкая
Саморазвитие

Подайте, кто сколько может...

Это я не побираюсь))) Просто хочу рассказать, что на «Клерке» появились донаты. Заходите в пост — расскажу подробности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Календарь вебинаров

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Мы сделали возможность зарабатывать пользователям на собственном контенте на «Клерке».

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