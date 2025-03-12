Бухгалтеры-старожилы вспоминают, какой была работа в бухгалтерии лет 20 назад и дают советы новичкам

Опросы очень живо откликнулись в ВК подписчикам. Ностальгически бухгалтеры стали вспоминать, как ездили в ИФНС с дискетами и стояли в очередях.
«Я из тех, кто в очередях и на дискете. Самая шняга была в пенсионном, у них постоянно в отчётном периоде зависла программа. Можно было придти, а у них твоя дискета не читается, после этого я с 2мя ходила. Несколько часов в очереди, потом час там и выходишь с этим протоколом, как с экзамена) В бухгалтерии с 2000 г, ветеран😆», — вспоминает Светлана.
Для тех, кто возможно не знает, что такое дискета. Вот так она выглядела:
«26 лет в профессии, 20 лет в должности главного бухгалтера.
Конечно же очереди, в узких коридорах, тяжёлые пакеты со всеми отчётами и данными "на всякий случай", несколько дискет, а вдруг не откроется... 😱
Душно, долго,... Но... Не сравнить с беспредельной, бессмысленной нагрузкой по отчётности нового года! 😭», — сетует Татьяна.
Были и положительные моменты:
Оказалось, что старожилов бухучета среди подписчиков канала довольно много.
«Стаж 44 года, с 18 лет работаю главным бухгалтером, бухгалтером в единственном лице, помню поручения на оплату в банк печатали на машинке; расчётный счет был не 20 цифр, как сейчас», — Любовь.
«23 года в бухгалтерии, 19 лет в найме должности главного бухгалтера и 4 года в инфобизнесе. Помню конечно то время, и в пфр и фнс стояли очереди сдавать отчетность. Кино и немцы🤣😁. Всегда было жаль время, потраченного в очереди. Уедешь утром, приедешь вечером, хорошо, если повезёт в обед вернутся. Очереди сумасшедшие были. 😱», — Светлана.
«Я из тех кто возил с собой чистую бумагу А4, чистые бланки. Дискеты это потом. 31 год работы», — Инна.
«17 лет, с небольшими перерывами на детей, застала как раз переход с бумаг на компьютеры, сдачу отчётов на бумаге, в очередях. Наличка и платёжки в банке. Сейчас конечно проще, КЭП и ЭДО очень облегчает работу», — Ольга.
«25 лет в профессии. 20 лет главный бухгалтер. Когда поступала в техникум в 1999 году, на первом занятии по бухучету препод сказала - профессия бухгалтера исчезнет через 6 лет. Вот всё ждем.», — Наталья.
Но еще интереснее почитать советы от гуру учета для новичков и тех, кто только подумывает стать бухгалтером.
Угадаете, какой первый же совет дали?)))
Но тех, у кого бухгалтерия в сердце так просто не испугать)) И все же, что по мнению бухгалтеров с опытом стоит усвоить новеньким:
«Знать и понимать проводки. А то сейчас любимая фраза "у меня программа так считает". 1с хоть и умная, но доверяй, но проверяй», — Марина.
«Главное не паниковать, не нервничать; не стесняться спрашивать, чем больше узнаешь, тем сильнее станешь. Спросить- стыдно на минуту, не знать-стыд на всю жизнь.», — Любовь.
«Уметь пользоваться поисковиками, тем более в наше время этим грех не пользоваться. Сталкиваюсь с молодыми и вижу, что не умеют искать информацию....Недавно вспоминала журналы с закладками», — Лариса.
«Не надо всё доводить до совершенства 🤣 это просто работа)», — Ольга.
Ну и классика))) «Дебет слева, кредит справа», — Ольга.
А сколько лет вы в бухгалтерии? Что бы посоветовали тому, кто спросит — стоит ли идти в профессию?
Комментарии7
А я в бухгалтерии с 1991, с перерывом 2,5 года на ребеночка.
И да, хотела бы сбежать в другую сферу.
Что мешает сменить сферу работы? Мне кажется с опытом бухгалтера не страшно куда угодно идти))
В управленку легче всего срулить)
а вдруг уже не хочется совсем с цифрами работать)) Я знаю тех, кто уходил в маникюр и очень доволен))
Хм, Елена, вы открываете для меня новые профессиональные горизонты)))
Если уж в края крайние цифры надоели, тогда можно и в ноготочки) А так-то да, после бухгалтерии хоть куда)
возраст мешает и отсутствие иного опыта. Я на удаленке закончила курсы онлайн-администратора. Вакансий дофига, но мне не удалось никуда пристроиться))
В 1996 году пошла на практику после 4 курса. И осталась в профессии на долгие годы с переходами в смежные отрасли. Когда то это была большая любовь. Искренне считала тогда, что это самая творческая профессия. Наверное и сейчас так думаю.