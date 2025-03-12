Бухгалтеры-старожилы вспоминают, какой была работа в бухгалтерии лет 20 назад и дают советы новичкам

В группе «Клерка» в ВК провели два опроса: «Есть среди нас те, кто еще стоял в очереди в ФНС и сдавал отчеты на дискетах?» и «Какой совет с высоты опыта вы можете дать начинающим бухгалтерам? Что бы вы сами хотели узнать в начале своей карьеры?». Собрала комментарии бухгалтеров в этот пост ;)

Опросы очень живо откликнулись в ВК подписчикам. Ностальгически бухгалтеры стали вспоминать, как ездили в ИФНС с дискетами и стояли в очередях.

«Я из тех, кто в очередях и на дискете. Самая шняга была в пенсионном, у них постоянно в отчётном периоде зависла программа. Можно было придти, а у них твоя дискета не читается, после этого я с 2мя ходила. Несколько часов в очереди, потом час там и выходишь с этим протоколом, как с экзамена) В бухгалтерии с 2000 г, ветеран😆», — вспоминает Светлана.

Для тех, кто возможно не знает, что такое дискета. Вот так она выглядела:

Я помню как у меня на такой были отчеты для пенсионника, надо было сначала сесть за компьютер в фойе и загрузить для проверки файлы и только после этого «сдаваться» инспектору, потом уже ходили с флэшками.

«26 лет в профессии, 20 лет в должности главного бухгалтера. Конечно же очереди, в узких коридорах, тяжёлые пакеты со всеми отчётами и данными "на всякий случай", несколько дискет, а вдруг не откроется... 😱 Душно, долго,... Но... Не сравнить с беспредельной, бессмысленной нагрузкой по отчётности нового года! 😭», — сетует Татьяна.

Были и положительные моменты:

Кстати, почитать истории от автора комментария можно тут, бесплатно

Оказалось, что старожилов бухучета среди подписчиков канала довольно много.

«Стаж 44 года, с 18 лет работаю главным бухгалтером, бухгалтером в единственном лице, помню поручения на оплату в банк печатали на машинке; расчётный счет был не 20 цифр, как сейчас», — Любовь.

«23 года в бухгалтерии, 19 лет в найме должности главного бухгалтера и 4 года в инфобизнесе. Помню конечно то время, и в пфр и фнс стояли очереди сдавать отчетность. Кино и немцы🤣😁. Всегда было жаль время, потраченного в очереди. Уедешь утром, приедешь вечером, хорошо, если повезёт в обед вернутся. Очереди сумасшедшие были. 😱», — Светлана.

«Я из тех кто возил с собой чистую бумагу А4, чистые бланки. Дискеты это потом. 31 год работы», — Инна.

«17 лет, с небольшими перерывами на детей, застала как раз переход с бумаг на компьютеры, сдачу отчётов на бумаге, в очередях. Наличка и платёжки в банке. Сейчас конечно проще, КЭП и ЭДО очень облегчает работу», — Ольга.

«25 лет в профессии. 20 лет главный бухгалтер. Когда поступала в техникум в 1999 году, на первом занятии по бухучету препод сказала - профессия бухгалтера исчезнет через 6 лет. Вот всё ждем.», — Наталья.

Но еще интереснее почитать советы от гуру учета для новичков и тех, кто только подумывает стать бухгалтером.

Угадаете, какой первый же совет дали?)))

Но тех, у кого бухгалтерия в сердце так просто не испугать)) И все же, что по мнению бухгалтеров с опытом стоит усвоить новеньким:

«Знать и понимать проводки. А то сейчас любимая фраза "у меня программа так считает". 1с хоть и умная, но доверяй, но проверяй», — Марина .

«Главное не паниковать, не нервничать; не стесняться спрашивать, чем больше узнаешь, тем сильнее станешь. Спросить- стыдно на минуту, не знать-стыд на всю жизнь.», — Любовь .

«Уметь пользоваться поисковиками, тем более в наше время этим грех не пользоваться. Сталкиваюсь с молодыми и вижу, что не умеют искать информацию....Недавно вспоминала журналы с закладками», — Лариса .

«Не надо всё доводить до совершенства 🤣 это просто работа)», — Ольга .

Ну и классика))) «Дебет слева, кредит справа», — Ольга.

А сколько лет вы в бухгалтерии? Что бы посоветовали тому, кто спросит — стоит ли идти в профессию?