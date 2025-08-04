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Елена Балаклицкая
Общество
Выплаты к 1 сентября 2025 школьникам + таблица по регионам

Выплаты к 1 сентября 2025 школьникам + таблица по регионам

Скоро начнется новый учебный год и родители усиленно готовятся к школе: покупают школьную форму, канцелярию, ранцы и еще кучу всего. Будет ли в 2025 году помощь в сборах к школе для родителей? Кому положены выплаты?

Выплата родителям школьников 17 тыс. рублей в 2025 году

Единой выплаты к 1 сентября пока в России нет. Хотя законопроект подготовили. По нему предлагают выплачивать родителям школьников каждый год перед 1 сентября сумму в размере прожиточного минимума. Сейчас прожиточный минимум по стране составляет 17 773 рубля.

Проект предполагает, что выплату получат родители ребенка в возрасте от 6 до 18 лет и инвалиды от 18 до 23 лет, которые учатся по общеобразовательных программам, либо один из их родителей.

Размер выплаты будет зависеть от величины прожиточного минимума по РФ и расти каждый год.

Но это пока только инициатива. А что действует сейчас?

Какие выплаты положены родителям школьников в 2025 году. Таблица по регионам**

Выплаты зависят от региона, финансового положения семьи, ее статуса и других факторов. Вот несколько примеров таких выплат в таблице*:

Регион

Сумма выплаты

Кто получает

Как получить

Москва

13 257 рублей за школьную форму

Многодетные семьи. Получатель — родитель, усыновитель, отчим или мачеха. Заявитель и ребенок должны быть зарегистрированы в Москве.

Можно направить заявление через портал mos.ru

Подмосковье

3 000 рублей

+7 000 рублей

за школьную форму

Многодетные семьи.

Добавят, если семья малоимущая.

Можно направить заявку через портал mosreg.ru

Санкт-Петербург

10 461 рубль на школьника

6 171 рубль на обучающегося колледжа

На покупку школьной и спортивной формы.

Многодетные семьи. На детей до достижения ими 18 лет.

Оформить можно через Госуслуги

Ленинградская область

4 564 рубля на школьную форму

Многодетным семьям.

Также оформляется через Госуслуги

Новосибирская область

5 500 рублей единовременная матпомощь при поступлении в первый класс

4 000 рублей ежегодная компенсация на покупку формы

11 000 рублей единовременная выплата при поступлении ребенка в вуз

Многодетные семьи.

Подробнее почитать о выплатах можно здесь. Получить их можно обратившись в Центры социальной поддержки

ЯНАО

16 095 рублей ежегодный электронный сертификат на приобретение одежды, обуви для посещения учебных занятий, спортивной формы и канцелярских принадлежностей

Многодетные семьи. Деньги зачисляются на карту «Мир», подключенную к проекту «Морошка»

Получить можно через орган социальной защиты населения

Алтайский край

7 500 рублей на подготовку к школе первоклассников

5 000 рублей на учащихся 2-11 классов

Многодетные семьи.

Заявление можно подать на портале Госуслуг.

Калининградская область

5 000 рублей единоразовая выплата

Многодетные семьи.

Средства зачисляются автоматически, требуется наличие удостоверение многодетной семьи.

Брянская область

5 000 рублей

10 000 рублей

Малообеспеченные семьи.

Многодетные семьи.

Уточнять условия получения нужно в МФЦ, на Госуслугах или в соцзащите.

* На основе данных портала спроси.дом.рф, а также официальных сайтов регионов.

**Буду обновлять таблицу, так как приходится искать сведения о выплатах в каждом регионе. Можно присылать ссылки в комментарии, если есть под рукой)

В других регионах также могут быть предусмотрены выплаты для родителей школьников. Утончить их наличие можно в Центрах социальной поддержки, на портале Госуслуг и сайтах администрации региона.

Когда будут выплаты к школе в 2025 году?

Региональные выплаты уже начались. Кроме того, в некоторых регионах выдают не только денежную поддержку, но и наборы школьных принадлежностей, их вручают даже малышам-выпускникам детских садов.

Кому дадут 10000 к 1 сентября?

Те, у кого есть остаток материнского капитала, могут получить 10 тыс. на школьника (или на другие нужды).

Речь не идет о специальной выплате. Обладатели материнского капитала могут получить остаток средств от него, если он не превышает 10 тысяч рублей. Поучить такую выплаты можно без дополнительных условий. Основание — Федеральный закон от 08.08.2024 № 313-ФЗ и постановление Правительства от 11.09.2024 № 1249.

Депутаты также предлагают выплачивать по 10 тысяч рублей на покупку школьной формы на обучающихся в государственных и муниципальных школах, где установлено требование к одежде. Но этот законопроект вряд ли пройдет согласование.

Как получить выплату к 1 сентября 2025 года на школьника

В основном выплаты положены многодетным и малоимущим семьям. Поэтому для их получения вам могут потребоваться:

  • паспорт родителя (опекуна, усыновителя);

  • свидетельство о рождении ребенка и справка об инвалидности (если ребенок-инвалид);

  • удостоверение многодетной семьи;

  • справка о доходах;

  • справка из школы.

На помощь в подготовке к школе также могут рассчитывать семьи военнослужащих (участников СВО), жители новых территорий (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области).

Информации об авторе

Елена Балаклицкая

Елена Балаклицкая

главный редактор в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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