Выплаты к 1 сентября 2025 школьникам + таблица по регионам

Выплата родителям школьников 17 тыс. рублей в 2025 году

Единой выплаты к 1 сентября пока в России нет. Хотя законопроект подготовили. По нему предлагают выплачивать родителям школьников каждый год перед 1 сентября сумму в размере прожиточного минимума. Сейчас прожиточный минимум по стране составляет 17 773 рубля.

Проект предполагает, что выплату получат родители ребенка в возрасте от 6 до 18 лет и инвалиды от 18 до 23 лет, которые учатся по общеобразовательных программам, либо один из их родителей.

Размер выплаты будет зависеть от величины прожиточного минимума по РФ и расти каждый год.

Но это пока только инициатива. А что действует сейчас?