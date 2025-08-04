Выплаты к 1 сентября 2025 школьникам + таблица по регионам

Выплата родителям школьников 17 тыс. рублей в 2025 году
Единой выплаты к 1 сентября пока в России нет. Хотя законопроект подготовили. По нему предлагают выплачивать родителям школьников каждый год перед 1 сентября сумму в размере прожиточного минимума. Сейчас прожиточный минимум по стране составляет 17 773 рубля.
Проект предполагает, что выплату получат родители ребенка в возрасте от 6 до 18 лет и инвалиды от 18 до 23 лет, которые учатся по общеобразовательных программам, либо один из их родителей.
Размер выплаты будет зависеть от величины прожиточного минимума по РФ и расти каждый год.
Но это пока только инициатива. А что действует сейчас?
Какие выплаты положены родителям школьников в 2025 году. Таблица по регионам**
Выплаты зависят от региона, финансового положения семьи, ее статуса и других факторов. Вот несколько примеров таких выплат в таблице*:
Регион
Сумма выплаты
Кто получает
Как получить
Москва
13 257 рублей за школьную форму
Многодетные семьи. Получатель — родитель, усыновитель, отчим или мачеха. Заявитель и ребенок должны быть зарегистрированы в Москве.
Можно направить заявление через портал mos.ru
Подмосковье
3 000 рублей
+7 000 рублей
за школьную форму
Многодетные семьи.
Добавят, если семья малоимущая.
Можно направить заявку через портал mosreg.ru
Санкт-Петербург
10 461 рубль на школьника
6 171 рубль на обучающегося колледжа
На покупку школьной и спортивной формы.
Многодетные семьи. На детей до достижения ими 18 лет.
Оформить можно через Госуслуги
Ленинградская область
4 564 рубля на школьную форму
Многодетным семьям.
Также оформляется через Госуслуги
Новосибирская область
5 500 рублей единовременная матпомощь при поступлении в первый класс
4 000 рублей ежегодная компенсация на покупку формы
11 000 рублей единовременная выплата при поступлении ребенка в вуз
Многодетные семьи.
Подробнее почитать о выплатах можно здесь. Получить их можно обратившись в Центры социальной поддержки
ЯНАО
16 095 рублей ежегодный электронный сертификат на приобретение одежды, обуви для посещения учебных занятий, спортивной формы и канцелярских принадлежностей
Многодетные семьи. Деньги зачисляются на карту «Мир», подключенную к проекту «Морошка»
Получить можно через орган социальной защиты населения
Алтайский край
7 500 рублей на подготовку к школе первоклассников
5 000 рублей на учащихся 2-11 классов
Многодетные семьи.
Заявление можно подать на портале Госуслуг.
Калининградская область
5 000 рублей единоразовая выплата
Многодетные семьи.
Средства зачисляются автоматически, требуется наличие удостоверение многодетной семьи.
Брянская область
5 000 рублей
10 000 рублей
Малообеспеченные семьи.
Многодетные семьи.
Уточнять условия получения нужно в МФЦ, на Госуслугах или в соцзащите.
* На основе данных портала спроси.дом.рф, а также официальных сайтов регионов.
**Буду обновлять таблицу, так как приходится искать сведения о выплатах в каждом регионе. Можно присылать ссылки в комментарии, если есть под рукой)
В других регионах также могут быть предусмотрены выплаты для родителей школьников. Утончить их наличие можно в Центрах социальной поддержки, на портале Госуслуг и сайтах администрации региона.
Когда будут выплаты к школе в 2025 году?
Региональные выплаты уже начались. Кроме того, в некоторых регионах выдают не только денежную поддержку, но и наборы школьных принадлежностей, их вручают даже малышам-выпускникам детских садов.
Кому дадут 10000 к 1 сентября?
Те, у кого есть остаток материнского капитала, могут получить 10 тыс. на школьника (или на другие нужды).
Речь не идет о специальной выплате. Обладатели материнского капитала могут получить остаток средств от него, если он не превышает 10 тысяч рублей. Поучить такую выплаты можно без дополнительных условий. Основание — Федеральный закон от 08.08.2024 № 313-ФЗ и постановление Правительства от 11.09.2024 № 1249.
Депутаты также предлагают выплачивать по 10 тысяч рублей на покупку школьной формы на обучающихся в государственных и муниципальных школах, где установлено требование к одежде. Но этот законопроект вряд ли пройдет согласование.
Как получить выплату к 1 сентября 2025 года на школьника
В основном выплаты положены многодетным и малоимущим семьям. Поэтому для их получения вам могут потребоваться:
паспорт родителя (опекуна, усыновителя);
свидетельство о рождении ребенка и справка об инвалидности (если ребенок-инвалид);
удостоверение многодетной семьи;
справка о доходах;
справка из школы.
На помощь в подготовке к школе также могут рассчитывать семьи военнослужащих (участников СВО), жители новых территорий (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области).
Начать дискуссию