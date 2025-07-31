👖 Депутаты предлагают выплачивать по 10 тысяч рублей на покупку школьной формы
Партия ЛДПР подготовила законопроект, по которому родители школьников каждый год будут получать по 10 тыс. рублей на покупку формы.
Выплату смогут получить только обучающиеся в государственных и муниципальных школах, где установлено требование к одежде.
Председатель фракции Леонид Слуцкий добавил, что сумма выплат может измениться, она будет зависеть от рыночной цены комплекта школьной формы.
«Мало того что приобретение такого комплекта одежды сейчас обходится родителям в 8–15 тыс. рублей, спекулянты еще и цены повышают примерно на 10% в преддверии начала учебного года», — сказал Слуцкий.
Ожидается, что выплаты родителям позволят усилить социальную защиту семей, а также будут дополнять принцип доступности общего образования.
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