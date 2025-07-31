👖 Депутаты предлагают выплачивать по 10 тысяч рублей на покупку школьной формы

Выплаты будут получать только родители учеников государственных и муниципальных школ, в которых есть требование к одежде.

Партия ЛДПР подготовила законопроект, по которому родители школьников каждый год будут получать по 10 тыс. рублей на покупку формы.

Выплату смогут получить только обучающиеся в государственных и муниципальных школах, где установлено требование к одежде.

Председатель фракции Леонид Слуцкий добавил, что сумма выплат может измениться, она будет зависеть от рыночной цены комплекта школьной формы.

«Мало того что приобретение такого комплекта одежды сейчас обходится родителям в 8–15 тыс. рублей, спекулянты еще и цены повышают примерно на 10% в преддверии начала учебного года», — сказал Слуцкий.

Ожидается, что выплаты родителям позволят усилить социальную защиту семей, а также будут дополнять принцип доступности общего образования.