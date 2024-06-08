Алексей Петров — как держать миллиард в руках и не положить в карман

Алексей Петров (его блог на Клерке) сооснователь «Моего Дела», торговал газоном через интернет, и его умения достигли апогея в создании АПИбанка — очень технологичную компанию.
Одно дело — вести бизнес так, чтобы сразу экономить на всём и стараться не делать ошибок. Ты можешь ошибиться много раз, но в итоге всё равно закончишь год с прибылью. Другое дело — не думать о прибыли сразу, привлекать самых умных людей и с ними создавать что-то новое и революционное. Да, за это придётся столкнуться с большими рисками, которые бывают у стартапов, но зато ты почти держишь в руках миллиард рублей. Алексей его держал в руках... но не положил в карман.
Почему так получилось, какова его роль в Моем Деле, что такое АПИбанк и где лежит следующий миллиард — об этом мы поговорили с ним и с Борисом Мальцевым.
Петров — крутой.
Каждый четверг Борис Мальцев основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка».
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Комментарии2
Миллиард в руках,
Мое Дело светит вдали
— Путь тернист и крут.
Очень ждем видео!
Когда уже видео будете выкладывать?