Эпоха интеллекта. Как ИИ меняет правила игры в предпринимательстве?

В ближайшие годы у каждого человека может появиться персонализированная команда ИИ. Это развитие открывает двери к новым возможностям в образовании, здравоохранении и предпринимательстве. Возникает вопрос: приведет ли это к появлению первых «людей-единорогов»?

Месяц назад основатель OpenAI Сэм Альтман опубликовал статью под названием «The Intelligence Age» (Эпоха Интеллекта).

В статье он обсуждает будущее человечества в контексте быстро развивающегося искусственного интеллекта и его воздействия на прогресс. Альтман выдвигает множество мыслей, которые стоит обсудить. Обязательно ознакомьтесь с текстом по ссылке.

Особое внимание я хочу уделить одной из его идей. Если говорить коротко, то в ближайшие десятилетия ожидается, что у каждого человека появится доступ к личной команде ИИ, которая будет трудиться в различных областях, включая образование, здравоохранение и разработку программного обеспечения. Это приведет к индивидуализированному обучению и значительно улучшит качество жизни.

Если принять эту мысль и перенести ее из области образования в предпринимательство, то получается, что у каждого, кто хочет создать новый продукт, не будет необходимости формировать команду из экспертов в различных областях. Ведь в конечном итоге у всех нас может быть личная команда ИИ — полноценные виртуальные эксперты, которые будут сотрудничать, создавая практически всё, что мы можем себе представить.

Означает ли это, что в ближайшем будущем мы увидим первых «людей-единорогов»?

Мы находимся на пороге новой эры — эры, в которой человек и ИИ будут работать в тесном сотрудничестве, создавая необыкновенные достижения, при этом используют знания сообщества, но не взаимодействуя с ним напрямую.