Учиться надо не до 9 или 11 класса, а постоянно

Знаете, недавно, я задумался о том, как изменился мир образования. Помню, как в детстве мечтал поскорее закончить школу, а затем университет и «обрести свободу». Однако спустя время я осознал что настоящая свобода – это не отсутствие учёбы, а способность учиться постоянно.
Мир сегодня меняется невероятно быстро. Знания, которые раньше оставались актуальными десятилетия, теперь теряют свою ценность всего за несколько лет. Многие профессии, считавшиеся перспективными, исчезают, уступая место новым, о которых ещё совсем недавно никто даже не знал.
А тут ещё и искусственный интеллект появился, перевернув всё с ног на голову. Некоторые прогнозы указывают на то, что в ближайшие пять лет часть современных профессий может либо перестать существовать, либо существенно преобразиться. Специалисты, активно внедряющие технологии искусственного интеллекта в свою деятельность, получают конкурентное преимущество. Искусственный интеллект становится надежным помощником, способным взять на себя рутинные задачи, оптимизировать рабочие процессы и генерировать свежие идеи. Однако для эффективного взаимодействия с AI требуется хоть какое-то обучение и развитие навыков. Овладев необходимыми компетенциями, можно в полной мере использовать потенциал этих технологий и обрести настоящую свободу в их применении.
Так что учиться, видимо, надо всегда, а не до звонка. В мире, где даже искусственный интеллект постоянно учится, было бы странно остановиться в развитии, не правда ли? 😉
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Я Иван Мордвинов, помогаю создавать и продвигать B2B-продукты. Здесь делюсь опытом управления собой, командой и продуктами — в общем, всем, что помогает достигать целей и расти.
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Комментарии6
особенно буду учится тому, где писать «тся», а где «ться» 😂😂😂
- Придумай предложение со словом оканчивающимся на -тся или -ться.
- Корова взобралась на дерево
...
ПодЕлитесь потом успехами?))))
учиться, чтобы различать:
жареНая картошка (это просто жареная), а вот если на сковородке, то жареННая на сковородке картошка.
Ну и понимать, что в первом случае это прилагательное, а во втором - причастие.
Без этого никуда.
а просто жареНая - её на чём жарили?
Я правильно понимаю, что когда она прилагательное, то это когда она ещё стоит на столе, и к ней, или она сама прилагается к другой еде и питью.
А когда уже наелся и прилёг вздемнуть после вкусного обеда - то тут уже причастие.
Так?
Блондинка в церкви обращается к батюшке
— Батюшка, можно Вас спросить, что такое причастие?
— Причастие - это..... (в течение получаса идёт рассказ про одно из важнейших таинств, совершающихся в церкви)... воот, сие таинство и называется "причастие"! Понятно?
— Ага... понятно. Спасибо. А что такое деепричастие?...