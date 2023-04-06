Новое имя Zara, уничтоженные товары и растущие резервы

Zara вновь открывается

Российские власти разрешили испанской компании Inditex продать бизнес в России, включая сеть магазинов по продаже одежды Zara, покупает сеть компания Fashion and More Management из Объединенных Арабских Эмиратов. А магазины Zara откроются уже в апреле или мае, но под новым брендом.

Сделку одобрила Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями, сообщил РБК замминистра промышленности Виктор Евтухов.

Иностранная компания не может продать свои активы в России без одобрения этой комиссии. Для получения этого одобрения сделка должна соответствовать нескольким условиям: скидка на активы должна составлять не менее 50% и компания должна заплатить добровольный взнос в российский бюджет.

Евтухов рассказал, что магазины Inditex откроются в России под специально для этого созданными брендами - MAAG, DUB, ECRU, VILET. Zara, видимо, станет как раз MAAG - по крайней мере, в Москве на это название меняют вывески в закрытых магазинах Zara.

В DUB, как пишут СМИ, превратится Pull & Bear, которым также владеет Inditex, а Stradivarius станет Vilet. Тем не менее, часть магазинов будет закрыта.

Уйти и уничтожить товар

Уход Zara из России кажется достаточно спокойным: компания нашла покупателя в стране, которую российские власти считают “дружественной”, а магазины вот-вот откроются.

А вот американский производитель программного оборудования Cisco Systems ушел из России куда напряженнее.

Компания уничтожила свои запасы продукции в России, а также транспорт и офисную технику на почти на 2 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на ее отчетность. Физически это произошло в январе этого года.

В России продать эти товары она уже не могла из-за приостановки деятельности. Вывезти, видимо, тоже не получилось.

Главный пострадавший от кризиса

Пока западные компании продолжают пытаться уйти из страны, российский государственный банк ВТБ несет убытки.

Банк в эту среду опубликовал отчетность. Его убытки (в отчетности по международным стандартам) составили 613 млрд рублей. Убыток группы до налогов составил почти 1 трлн рублей.

На ВТБ пришлась большая часть убытков российской банковской системы за прошлый год, пишет признанный “иноагентом” в России The Bell. Издание Frank Media пишет, что эти убытки сопоставимы с прибылью всей банковской системы за последние годы.

В банке объясняют это “беспрецедентными по масштабу сложностями и вызовами”: банк стал “первой мишенью для максимально возможных санкций” и поэтому понес убытки.

Судя по всему, банк нес убытки буквально во всех сферах своей деятельности. Он потерял на валютной переоценке, от “недружественного отъема” активов, у него были кредитные потери и потери от подъема процентной ставки Центральным банком. У группы ВТБ, включая «Открытие» заблокированными остаются активы на 685 млрд рублей.

Весной прошлого года ЦБ разрешил ВТБ присоединить к себе банк “Открытие”. После этого в России появился огромный госбанк. Если бы не “Открытие”, убытки ВТБ были бы еще больше, пишет “Коммерсант”.

В России стало больше резервов

В российском Фонде национального благосостояния - здесь хранятся основные резервы России - в начале апреля было 11,9 трлн рублей. Это чуть больше, чем в начале марта - 11,1 трлн рублей.

В ФНБ стало больше евро и юаней, но меньше рублей. Возможно, рост связан с валютной переоценкой.

Правда, ликвидных активов, то есть тех, которые можно быстро потратить, например, на латании бюджетных дыр, в апреле было всего 6,7 трлн рублей.

Бюджет же остается дефицитным. Минфин собирается взять в апреле почти 75 млрд рублей из резервов на латание дыр. Для этого министерство в рамках бюджетного правила должно продать юаней и золото на рынке, а полученные рубли “положить” в бюджет. В день Минфин будет продавать их на 3,7 млрд рублей.