Дилеры предупредили о грядущем росте цен на машины

Рост по разным оценкам может составить от 10 до 30% уже с сентября.

Менеджеры по продажам дилерских центров предупреждают клиентов, что цены на автомобили, вероятно, вырастут уже с сентября. Об этом сотрудники центров сказали журналисту, который звонил им, представившись потенциальным покупателем. Рост по разным оценкам может составить от 10 до 30%.

Детали. Повышение цен ожидают дилеры обеих китайских марок, представленных в рейтинге самых продаваемых легковых автомобилей за июль Ассоциации европейского бизнеса — Haval и Faw. Ждут роста и продавцы российской Lada.

Самая продаваемая машина марки Haval — Jolion. Сейчас ее цена начинается от 1,949 миллионов рублей. К концу ноября рост цен, вероятно, составит до 10%, сказала «Агентству» сотрудница одного из официальных дилеров, работающих в Москве. «То, что повышение цен на машину будет, это 100%», — подчеркнула менеджер. По ее предположению, цена вырастет сначала в сентябре, а потом в октябре.

При этом сотрудник другого московского дилерского центра Haval сказал, что не может предположить, вырастет ли цена автомобиля к ноябрю. «План покупок всегда у клиентов в нынешних условиях должен быть месяц, не более. В России живем, внешние факторы воздействуют иногда быстрее на продажу автомобилей», — сказал сотрудник.

У марки Faw самая продаваемая модель — Bestune T77, она сейчас стоит 2,17 миллиона рублей. Однако, цена на нее повышается «каждые две недели», и три месяца назад она стоила примерно на 250 тысяч рублей дешевле. «Естественно, [цена] поднимется, но только вопрос, на сколько», — сказал он на вопрос о том, сколько будет стоить машина к ноябрю.

Ждут повышения цен и дилеры Lada, самая продаваемая модель которой — Lada Granta. Сотрудник московского дилерского центра сказал, что подорожание будет, но насколько — неизвестно. «Обещали [подорожание] с сентября», — сказал он. «Автоваз» во вторник сообщил о планах возобновить производство Lada Granta c двигателем экологического стандарта «Евро-5» и поднять цены на 49-109 тысяч рублей в зависимости от модели. При этом стоимость базовой модели машины не изменится — сейчас базовый седан стоит 692,3 тысячи рублей.

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин сказал «Коммерсанту», что ждет повышения цен на новые автомобили на 30% к концу года. По его словам, на это повлияет волатильность курса рубля и рост расходов на растаможку.

С февраля 2022 года цена на самые востребованные новые автомобили в России в среднем выросла почти на треть. Темпы роста цен на автомобили почти вдвое опережают инфляцию: она по итогам 2022 года составила 11,94%, а на конец мая 2023 года – 2,4% в годовом выражении.

Впрочем в этом году Росстат не фиксирует значительного изменения цен. Согласно индексу потребительских цен, с декабря 2022 года по июль 2023 года цены на новые иномарки выросли на 2,19%, а на новые российские машины — на 6,04%.