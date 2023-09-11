У россиян на границе ЕС могут отбирать личные вещи. Юристы предупреждают

Европейская комиссия разъяснила, что граждане России не могут ввозить в страны ЕС ряд личных вещей, перечень которых определен санкционным законодательством. Опрошенные «Агентством» юристы видят риски того, что на европейской таможне россияне могут столкнуться с конфискациями.
Детали. Еврокомиссия 8 сентября опубликовала разъяснение, в котором говорится, что граждане России не могут временно ввозить на территорию блока личные вещи, страной происхождения которых является Россия. Их список содержится в приложении 21 к регламенту ЕС от июля 2014 года. В их числе — автомобили (про них отдельно сказано в разъяснении ЕС от 8 сентября), разнообразная косметика (в том числе, средства для волос и бритья), средства по уходу за полостью рта, разнообразные чемоданы и сумки, а также телефоны.
Разъяснение Еврокомиссии не обладает нормативностью, то есть «не связывает 27 стран-членов ЕС, каждая страна-член ЕС сама решает, насколько быть связанной с этим разъяснением», — сказал «Агентству» глава отдела санкций и комплаенса юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин. Поэтому, считает он, риск конфискации личных вещей на границе ЕС существует, но в некоторых странах он «достаточно незначительный».
Гландин напоминает, что к настоящему времени известны случаи конфискации автомобилей в Германии и изъятия личных вещей на границе Эстонии. Но о таких случаях пока неизвестно на Мальте, Кипре, в Греции и Италии, говорит юрист. «Риск есть только в северных странах, в южных странах я его не вижу», — считает Гландин. По его мнению, разъяснение Еврокомиссии может быть отменено или изменено.
Изъятие перечисленных в регламенте личных вещей «становится вероятным и реальным» и граждане России могут столкнуться с тем, что их будут «подвергать унизительным процедурам», сказал «Агентству» доцент департамента международного права НИУ ВШЭ Владислав Старженецкий. В отличии от Гландина, он не считает, что власти разных стран могут принимать разные решения: «Это официальное разъяснение комиссии ЕС. Никакой дискреции со стороны стран ЕС это не подразумевает. Закон один для всех». Но финальное слово — за судебными органами Евросоюза, в которых может быть оспорено разъяснение Еврокомиссии.
Впервые с конфискациями в ЕС граждане России столкнулись летом 2023 года. В Германии у нескольких россиян изъяли автомобили. Таможня этой страны сообщила, что вправе изымать российские автомобили, объяснив это санкциями, которые запрещают их ввозить. Затем как минимум одному гражданину России автомобиль вернули.
Официальный представитель ЕК Дэниел Шеридан Ферри сказал в понедельник изданию «Новая газета Европа», что страны блока могут не конфисковывать одежду, даже если она попадает под санкции: «Одежда, которую человек носит при пересечении границы, вряд ли будет направлена или использована для обхода санкций — в отличие, например, от автомобилей или других ценных товаров».
Служба государственных доходов Латвии (в ее подчинении находится латвийская таможня) сообщила латвийскому изданию «Волна», что никаких обновлений правил ввоза автомобилей и предметов быта в Латвию на данный момент.
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