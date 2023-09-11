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Санкции 2022-2023

У россиян на границе ЕС могут отбирать личные вещи. Юристы предупреждают

Особенно велики риски этого на севере Европы. Страны ЕС при принятии решений об изъятии у россиян вещей, которые попадают под запрет на импорт, должны учитывать все обстоятельства, заявили в Еврокомиссии.
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Европейская комиссия разъяснила, что граждане России не могут ввозить в страны ЕС ряд личных вещей, перечень которых определен санкционным законодательством. Опрошенные «Агентством» юристы видят риски того, что на европейской таможне россияне могут столкнуться с конфискациями.

Детали. Еврокомиссия 8 сентября опубликовала разъяснение, в котором говорится, что граждане России не могут временно ввозить на территорию блока личные вещи, страной происхождения которых является Россия. Их список содержится в приложении 21 к регламенту ЕС от июля 2014 года. В их числе — автомобили (про них отдельно сказано в разъяснении ЕС от 8 сентября), разнообразная косметика (в том числе, средства для волос и бритья), средства по уходу за полостью рта, разнообразные чемоданы и сумки, а также телефоны.

  • Разъяснение Еврокомиссии не обладает нормативностью, то есть «не связывает 27 стран-членов ЕС, каждая страна-член ЕС сама решает, насколько быть связанной с этим разъяснением», — сказал «Агентству» глава отдела санкций и комплаенса юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин. Поэтому, считает он, риск конфискации личных вещей на границе ЕС существует, но в некоторых странах он «достаточно незначительный».

  • Гландин напоминает, что к настоящему времени известны случаи конфискации автомобилей в Германии и изъятия личных вещей на границе Эстонии. Но о таких случаях пока неизвестно на Мальте, Кипре, в Греции и Италии, говорит юрист. «Риск есть только в северных странах, в южных странах я его не вижу», — считает Гландин. По его мнению, разъяснение Еврокомиссии может быть отменено или изменено.

  • Изъятие перечисленных в регламенте личных вещей «становится вероятным и реальным» и граждане России могут столкнуться с тем, что их будут «подвергать унизительным процедурам», сказал «Агентству» доцент департамента международного права НИУ ВШЭ Владислав Старженецкий. В отличии от Гландина, он не считает, что власти разных стран могут принимать разные решения: «Это официальное разъяснение комиссии ЕС. Никакой дискреции со стороны стран ЕС это не подразумевает. Закон один для всех». Но финальное слово — за судебными органами Евросоюза, в которых может быть оспорено разъяснение Еврокомиссии.

Впервые с конфискациями в ЕС граждане России столкнулись летом 2023 года. В Германии у нескольких россиян изъяли автомобили. Таможня этой страны сообщила, что вправе изымать российские автомобили, объяснив это санкциями, которые запрещают их ввозить. Затем как минимум одному гражданину России автомобиль вернули.

  • Официальный представитель ЕК Дэниел Шеридан Ферри сказал в понедельник изданию «Новая газета Европа», что страны блока могут не конфисковывать одежду, даже если она попадает под санкции: «Одежда, которую человек носит при пересечении границы, вряд ли будет направлена или использована для обхода санкций — в отличие, например, от автомобилей или других ценных товаров».

  • Служба государственных доходов Латвии (в ее подчинении находится латвийская таможня) сообщила латвийскому изданию «Волна», что никаких обновлений правил ввоза автомобилей и предметов быта в Латвию на данный момент.

Сергей_Рязанов

Сергей_Рязанов

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Комментарии

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