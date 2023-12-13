Как закрыть ИП удаленно? Инструкция

Если вы не успели завершить все дела перед отъездом, можно решить многие юридические вопросы удаленно — через интернет или по доверенности.

Закрыть статус индивидуального предпринимателя (ИП) можно полностью онлайн. Главное — соблюстинесколько требований:

Все штрафы, налоги и пени перед закрытием должны быть оплачены в ИФНС

Если у вас есть сотрудники, вся команда должна быть уволена, а зарплаты выплачены

После оплаты всех сумм банковский счет ИП должен быть закрыт

Все декларации ИП необходимо сдать, даже за неполный период

По закону до закрытия можно выполнить только первые два — выплату налогов и штрафов и расчет с сотрудниками, а остальные уже после прекращения деятельности, но на практике налоговые органы часто отказываются принимать заявления без выполнения всех пунктов.

Необходимые документы для закрытия ИП

❏ Заявление о закрытии ИП.

❏ Квитанция на оплату госпошлины в размере 160 рублей — можно оплатить на официальном сайте или в любом отделении Сбербанка.

Подача документов в налоговую инспекцию

Собранные документы нужно подать в ФНС: онлайн, в МФЦ или в налоговом органе, где ИП был на учете.

При закрытии ИП онлайн на сайте ФНС нужно подать заявление о закрытии ИП и прикрепить скан-образ либо фотография страниц паспорта с информацией о выдаче документа, серии и номере, а также селфи с открытым паспортом. После подачи документов нужно оплатить госпошлину и дождаться решения в течение 5 дней. Ответ с решением о закрытии придет вам на электронную почту.

После закрытия ИП

Помните, что даже после закрытия ИП, нужно оплатить налоги, штрафы и любые долги, возникшие во время работы. Неуплата может привести к судебным разбирательствам и уголовному делу.

Также, если перед закрытием вы выполнили не все условия из списка выше, разобраться с ними надо будет как можно скорее.