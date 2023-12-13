Как закрыть ИП удаленно? Инструкция

Закрыть статус индивидуального предпринимателя (ИП) можно полностью онлайн. Главное — соблюстинесколько требований:
Все штрафы, налоги и пени перед закрытием должны быть оплачены в ИФНС
Если у вас есть сотрудники, вся команда должна быть уволена, а зарплаты выплачены
После оплаты всех сумм банковский счет ИП должен быть закрыт
Все декларации ИП необходимо сдать, даже за неполный период
По закону до закрытия можно выполнить только первые два — выплату налогов и штрафов и расчет с сотрудниками, а остальные уже после прекращения деятельности, но на практике налоговые органы часто отказываются принимать заявления без выполнения всех пунктов.
Необходимые документы для закрытия ИП
❏ Заявление о закрытии ИП.
❏ Квитанция на оплату госпошлины в размере 160 рублей — можно оплатить на официальном сайте или в любом отделении Сбербанка.
Подача документов в налоговую инспекцию
Собранные документы нужно подать в ФНС: онлайн, в МФЦ или в налоговом органе, где ИП был на учете.
При закрытии ИП онлайн на сайте ФНС нужно подать заявление о закрытии ИП и прикрепить скан-образ либо фотография страниц паспорта с информацией о выдаче документа, серии и номере, а также селфи с открытым паспортом. После подачи документов нужно оплатить госпошлину и дождаться решения в течение 5 дней. Ответ с решением о закрытии придет вам на электронную почту.
После закрытия ИП
Помните, что даже после закрытия ИП, нужно оплатить налоги, штрафы и любые долги, возникшие во время работы. Неуплата может привести к судебным разбирательствам и уголовному делу.
Также, если перед закрытием вы выполнили не все условия из списка выше, разобраться с ними надо будет как можно скорее.
Комментарии1
Бухгалтер
У ИП есть электронная подпись. Может он подать заявление на закрытие в личном кабинете? и какие документы он должен приложить к заявлению? Только квитанцию госпошлины? ИП без работников. Должен он сообщать и как СФР о закрытие? (социальный фонд). Как подать нулевую декларацию УСН за 2023 год, если закроется в 2023 году?. Должен ИП и как снять с учета ККТ при закрытии? 5 дней рабочих или календарных? Электрон. подпись при закрытии ИП утратит свою силу?