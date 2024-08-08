А вы знаете, что не работает реестр МЧД? Или очередная подстава от ФНС

ЦПРР ФНС — единое блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) — не работает уже ДВЕ НЕДЕЛИ.
Невозможно создать новые ключи RSA для ЕГАИС, у людей останавливается продажа алкоголя и пива, доверенности на подписание документов тоже не регистрируются.
Техподдержка ФНС шлет отписки типа «Мы всё понимаем и стараемся, сейчас ведется техническая доработка на стороне ЦПРР, в рамках которой проблема будет устранена».
Устранение проблемы обещают, ВОЗМОЖНО, к 15 августа, но это не факт.
Т.е. они опять запустили на всю страну НЕРАБОТАЮЩИЙ, но при этом обязательный для всех ресурс.
Хочется позадавать риторические вопросы:
кто виноват?
что делать?
доколе?
будут ли наказаны виновные и как?
можно ли получить с ФНС компенсацию за недополученные доходы или хотя бы за полученные убытки?
ну и т.п.
Комментарии3
Знаем, у них весь чат завален вопросами, когда закончатся технические работы.
Вот, что пишут: Здравствуйте!
В настоящее время проводятся технические мероприятия по оптимизации работы системы в связи с повышенной нагрузкой на сервис. В этот период возможность загрузки новых машиночитаемых доверенностей, а также их скачивания недоступны. Процесс получения сведений о статусе уже размещенных в системе МЧД работает штатно.
По окончании технических работ все доверенности будут загружены и обработаны. До их завершения рекомендуем передавать МЧД вместе с документом или хранить в информационных системах операторов электронного документооборота, удостоверяющих центров, либо в своей информационной системе.
Мы делаем все возможное для оперативного запуска системы. Благодарим за понимание и приносим извинения за доставленные неудобства.
Не понимаю, как можно чинить что-то 2 недели