А вы знаете, что не работает реестр МЧД? Или очередная подстава от ФНС

С 25.07.2024 г. невозможно загрузить новые МЧД в реестр ФНС.

ЦПРР ФНС — единое блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) — не работает уже ДВЕ НЕДЕЛИ.

Невозможно создать новые ключи RSA для ЕГАИС, у людей останавливается продажа алкоголя и пива, доверенности на подписание документов тоже не регистрируются.

Техподдержка ФНС шлет отписки типа «Мы всё понимаем и стараемся, сейчас ведется техническая доработка на стороне ЦПРР, в рамках которой проблема будет устранена».

Устранение проблемы обещают, ВОЗМОЖНО, к 15 августа, но это не факт.

Т.е. они опять запустили на всю страну НЕРАБОТАЮЩИЙ, но при этом обязательный для всех ресурс.

Хочется позадавать риторические вопросы:

кто виноват?

что делать?

доколе?

будут ли наказаны виновные и как?

можно ли получить с ФНС компенсацию за недополученные доходы или хотя бы за полученные убытки?

ну и т.п.