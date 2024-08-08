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Жанна
Новости ФНС

А вы знаете, что не работает реестр МЧД? Или очередная подстава от ФНС

С 25.07.2024 г. невозможно загрузить новые МЧД в реестр ФНС.

ЦПРР ФНС — единое блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) — не работает уже ДВЕ НЕДЕЛИ.

Невозможно создать новые ключи RSA для ЕГАИС, у людей останавливается продажа алкоголя и пива, доверенности на подписание документов тоже не регистрируются.

Техподдержка ФНС шлет отписки типа «Мы всё понимаем и стараемся, сейчас ведется техническая доработка на стороне ЦПРР, в рамках которой проблема будет устранена».

Устранение проблемы обещают, ВОЗМОЖНО, к 15 августа, но это не факт.

Т.е. они опять запустили на всю страну НЕРАБОТАЮЩИЙ, но при этом обязательный для всех ресурс.

Хочется позадавать риторические вопросы:

  • кто виноват?

  • что делать?

  • доколе?

  • будут ли наказаны виновные и как?

  • можно ли получить с ФНС компенсацию за недополученные доходы или хотя бы за полученные убытки?

ну и т.п.

Комментарии

3
  • Наталия Лукина

    Вот, что пишут: Здравствуйте!

    В настоящее время проводятся технические мероприятия по оптимизации работы системы в связи с повышенной нагрузкой на сервис. В этот период возможность загрузки новых машиночитаемых доверенностей, а также их скачивания недоступны. Процесс получения сведений о статусе уже размещенных в системе МЧД работает штатно.

    По окончании технических работ все доверенности будут загружены и обработаны. До их завершения рекомендуем передавать МЧД вместе с документом или хранить в информационных системах операторов электронного документооборота, удостоверяющих центров, либо в своей информационной системе.

    Мы делаем все возможное для оперативного запуска системы. Благодарим за понимание и приносим извинения за доставленные неудобства.