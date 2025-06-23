Опять что-то нужное не работает. На этот раз система Россельхознадзора «Меркурий»

ФГИС «Меркурий» не работает с 18 июня, сегодня уже 23-е, и пока ее не восстановили.

Это значит, что многие производители не могут оформить ветеринарные документы - на мясо, на рыбу и другую продукцию животноводства. У всех операторов отсутствует возможность обработки и создания ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). Пользователи не могут зайти в личный кабинет Меркурия.

Где-то пишут “технический сбой”, где-то “вирусная атака”, где-то “Ddos-атака”.

Рекомендации - использовать бумажные документы “как раньше”. Но у многих производителей давно отсутствуют бланки, все же в электронном виде, цифровизация же, все уже привыкли, вернее, всех насильно приучили.

Оптовики могут пока создавать документы с нулевыми номерами - а потом, когда всё заработает, в течение 48 часов должны РУКАМИ исправить многозначные номера во всех документах.

Проблему обещают исправить в течение 1,5 недель.

И что интересно: со 2 июня вход в ЛК “Меркурия” может осуществляться только через госуслуги, доступ через логин-пароль закрыли совсем. Т.е. в системе есть доступ ко всем госуслугам. И вот после этого глобального изменения система полетела и приземляться пока не собирается.

Случайное совпадение?

Не рассчитали ̶с̶в̶о̶и̶ ̶ силы серверов?

Диверсия или глупость?

Кто следующий?

̶К̶т̶о̶ ̶в̶и̶н̶о̶в̶а̶т̶?̶

̶Ч̶т̶о̶ ̶д̶е̶л̶а̶т̶ь̶?̶ ̶

̶̶К̶о̶м̶у̶ ̶н̶а̶ ̶Р̶у̶с̶и̶ ̶ж̶и̶т̶ь̶ ̶х̶о̶р̶о̶ш̶о̶?̶

Ой, что-то я уже не о том …