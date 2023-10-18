Тарифы на мобильный интернет в России могут подорожать в 10 раз

Коллеги из «Известий» накопали интересное. Власти планируют пересмотреть отношение к LTE, как к «перспективной технологии», после чего изменить плату за спектр. В целом, уравнять в стоимости 2G/3G/4G – логично, спустя десять лет после начала активного внедрения. Но правильное ли время сейчас для этого?

Если понижающий коэффициент, как сообщается, повысят с 0,1 до 1, то траты на LTE соответственно вырастут в десять раз, а суммарные отчисления в бюджет – в два раза, что на «четверку» примерно составит около 30 млрд руб. ежегодно.

Цены на частоты подняли в 10 раз. Аренда за размещение в 5-8 раз . Присоединение к энергосетям в 8-10 раз. Не говоря уже о том, что за одинаковые периоды, где стоимость услуг связи выросла на 30%, электроэнергия выросла на 500%.

Финансовая нагрузка на операторов продолжает расти. Если в начале 2022 года рост к цене в основном давало оборудование (капитальные затраты), то за последние полтора года на первый план вышли операционные расходы. «Святая троица» операционки: лицензии, аренда и электричество. По всем фронтам, кратно.

Что это означает? Вопрос уже встал не в развитии сетей, а в банальном поддержании штанов. С каждым днем это становится делать сложнее. Буквально вчера ФАС снова наехал на операторов по поводу тетеринга. Три оператора сказали «да-да-да, окей, только отстань», что пересмотрят условия, а МТС выступил против, выдав основной аргумент: «Отсутствие ограничений для единичных пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, ведет к значимому ухудшению качества связи для большинства абонентов».

Сегодняшняя новость — еще одно подтверждение того, что мобила — не фикса. Мобильный интернет не сопоставим с фиксированным. Лицензионная нагрузка в 10 раз повысит один из параметров стоимости LTE – основного стандарта мобильного интернета в России. Несмотря на то, что абоненту без разницы, как получать контент, для оператора разница есть. Различие инфраструктуры и ее возможностей накладывают свои ограничения.

Совсем на пальцах, как один из примеров. Весь трафик потом уходит в транспортные сети. Если фиксированный интернет сидит в основном на оптике, которая обладает огромной пропускной способностью, то радиодоступ зачастую связан с опорной сетью с помощью радиорелейных линий, чья пропускная способность колеблется от 200 Mbps до 1 Gbps. Причем «гигабитки» - это прерогатива городов, ведь дальность ее работы зачастую ограничивается 2-5 км. Т.е. по факту, у базовой станции ее пропускная способность ограничивается транспортом.

Если вы в области, где мобильный интернет доступнее, чем фикса, вероятно, ваша ближайшая станция сидит на РРЛ объемом в 400 Mbps. В результате, использование мобильного интернета, в качестве основного, приводит к нагрузке всей станции, что влияет на качество. А то, что спектр подорожает, еще раз нам подтверждает факт, что себестоимость трафика в мобиле дороже, чем в фиксе.

Но ФАС будет упорно топит операторов, ведь свою медийную машину они уже запустили.