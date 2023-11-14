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Общество

ИИ vs человеческий талант: последний раунд в битве за контент

Даже самый мощный ИИ пока не может понять, почему люди все еще предпочитают человеческое творчество. Где границы, в которых человек еще на что-то способен?
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ИИ vs человеческий талант: последний раунд в битве за контент
Вот созданное изображение бухгалтера-боксера с ирокезом и счетами, выполненное в горизонтальной ориентации.

OpenAI презентовала модель GPT-4 Turbo — более мощную версию ChatGPT. Её базу обновили до апреля 2023 года, а в качестве запроса можно вводить промты до 128 тысяч токенов, что эквивалентно 300 страницам. 

Вот мнение моего друга Стас считает:

  • ИИ вытеснит человека из создания контента, и все будут создавать море качественного контента, потому что через 1-2-3 года ИИ сможет писать «Гарри Поттера» и т. п. не хуже, а лучше, благодаря технологиям. Т. е. у человека шансов нет.

Моя позиция:

  • В нон-фикшн, создании любого учебного контента, в консалтинге, преподавании, адвокатуре, переговорах — я согласен со Степаном, ИИ постепенно вытеснит человека.

  • В любом фикшн, нарративе, маркетинге, думаю, человек еще многое может, и пока я не вижу, что ИИ имеет даже предпосылки обогнать человека. Хотя, я допускаю, что по мере роста ИИ будет способен сильно помогать в создании контента.

Оговорка. Неважно, хорош контент или плох. Это не очень профессиональная оценка. Контент, если упрощенно, это некий артефакт, который способен:

  1. Привлекать людей.

  2. Удерживать людей.

  3. Влиять на людей, т. е. менять их картину мира, в конечном итоге ценности...

  4. Подвигать людей на разные действия и главное — также создавать новый контент, где исходный контент выступает триггером и вдохновителем.

Эти аспекты можно довольно легко изменить, а значит, оценить эффективность контента как инструмента управления сознанием и поведением.

Тут такое дело. О управлении, манипуляциях написано тонны, Чалдини, Канеман и прочее. Массы книжек по копирайтингу, массы курсов, инструментов, фреймворков. А в кино и драматургии на порядок больше. Но!

Здесь те, кто не работает в индустрии, впадают в ошибку — верят, что, если есть некий описанный в литературе паттерн, то его ЛЮБОЙ может повторить, а значит, написать бестселлер, поставить кино или сделать игру и т. п.

Те, кто работают в индустрии создания и продажи контента, независимо от типа медиума, на это скажут:

Ага! Разбежался и жопой об косяк.

Есть еще нюанс — разделение на нон-фикшн и фикшн очень условно. Реальность не делится на нон-фикшн и фикшн, ибо она вся — только фикшн. Первична эффективность именно самого текста, и это именно тот фактор, который в 100% случаев не просто не оценивают, но и не понимают все, кто пишет миллионы каналов, статей по теме технологий, разным знаниям.

Все, кто пишут нон-фикшен, фокусируются на том, о чем писать, но все технологии и знания давно стали коммодитизированными, поэтому даже в текущем состоянии ИИ способен писать больше, лучше, глубже человека. Исключая глубокие отраслевые нюансы, ибо этого ПРОСТО нет и никогда не будет в массиве, на котором тренируют ИИ. Я проверял — в том, что я хорошо понимаю, ИИ выдает смешной бред или ликбез.

Но хорошие писатели знают, что важно не только о том, что писать, но и как писать, ибо текст настолько гибкий феномен, что можно писать по-разному, но вызывать одну и ту же реакцию изумления. Можно свести содержание к нулю, и тем не менее текст может быть очень липким, агрессивным, хищным, полным ловушек.

Здесь интересно. Куча людей мне пишет в стиле:

«Да, мы знаем, это типа механика такая-то или такой-то трюк...». После чего я обычно отвечаю: «Ну напишите нечто реальное. Вы же все знаете. Да? Удивите нас!».

Как вы думаете, как все эти умники (критики, знатоки) реагируют? Какие гипотезы? Что, с вашей точки зрения, они делают?

Не мучайтесь. Никто ничего не написал. Писательство — это же очень просто. Не важно, что вы знаете. Важно, как вы реально пишете. Этого люди с инженерным подходом не понимают, и есть еще кое-что, что не понимают технари моложе 40 без реального писательского опыта.

Нечто гораздо более фундаментальное. Нечто такое, почему все издатели фокусируются не на том, как создавать бестселлеры, а на поиске звезд и бестселлеров.

Это отличает дилетантов от профессионалов в этом бизнесе. Дилетант верит, что если есть учебник, как писать книги или что угодно, значит бери и делай. Ну вот все же понятно. Чего уж там? AIDA, драматическая структура, арка и все такое. Мы все профи? Да? Мы все аниме смотрим, кино, в игры играем? Да? У нас же бешеная насмотренность.

На что профессионал, конечно, не спорит, а просит: «Текстик пришли? Ага? На одну страничку. Больше не надо. Хорошо? Не надо рассуждать. Мы верим, что ты умный парень. Просто пришли текст. Хотя бы на страничку».

SnakE

SnakE

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Комментарии

3
  • Логотип nlukina
    nlukina
    2 часа назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Текст очень круто!  По сабжу. Я никогда не поверю, что ИИ когда-нибудь сможет написать что-то хоть отдаленно напоминающее «Гарри Поттера».

    • Логотип ToT
      ToT
      Сотрудник
      1 час назад

      Борис МальцевфаундерКлерк

      Думаю, через пару лет точно сможет

      • Логотип nlukina
        nlukina
        1 час назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        Надеюсь, что ты ошибаешься) Очень грустно будет в этом мире, если подобные книги будут создаваться не от ума и богатой фантазии, а от хорошо настроенных чипов и программ. 

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