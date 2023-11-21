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Конфликт в OpenAI и теория отказа от ответственности: размышления о кастах и ролях в современном бизнесе

Всплеск дискуссий в социальных сетях вызвало заявление сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера о его роли в действиях правления. Этот случай стимулировал обсуждение о ролях специалистов и предпринимателей в бизнесе, поднимая важные вопросы об ответственности и управлении.
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Конфликт в OpenAI и теория отказа от ответственности: размышления о кастах и ролях в современном бизнесе

Твиттер ржет аццки, и не видел такого числа фотожаб и мемов. Я, конечно, не читал все 8,5 тыс. комментов на заявление Суцкевера, процитирую лишь одно, но сначала текст его заявления:

«Я глубоко сожалею о своем участии в действиях правления. Я никогда не намеревался причинить вред OpenAI».

(конец цитаты).

Далее один из комментов:

«Обратите внимание на формулировку заявления:

  • участие (ИХ решение, я только «участвовал»)

  • действия правления (ИХ действия, а не мои)

  • намерения (имеют значение только мои НАМЕРЕНИЯ, а не действия)

Это признание негативных последствий и ОТКАЗ нести за них ответственность».(конец цитаты)

Это и есть типичный признак специалиста — ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ или, по-простому, страх.

Однако нельзя осуждать беднягу за то, что есть вещи, которые он не в состоянии делать, потому что имеет крутые мозги, но его яйца явно не из железа.

Мы все боимся, паникуем, совершаем ошибки. И некоторые даже имеют смелость признать их, даже публично.

Хотя у меня есть подозрения, что Суцкевера кто-то вызвал на стрелку, приколотил гвоздями и вынудил написать это. Остальных клоунов из СД никто всерьез не воспринимает — это дурилки картонные. В ситуации был нужен стрелочник, и его выбирают среди наименее ценных.

Мораль басни проста, и это посыл для предпринимателей и специалистов. (ТКР)

Предприниматели, привлекайте талантливых специалистов, создавайте для них условия, делайте вид, что внимательно слушаете их сумасшедшие идеи, платите им деньги, давайте бонусы, пуфики и смузи. НО!

Никогда не допускайте их к принятию решений, ибо они НЕ СПОСОБНЫ брать ответственность за последствия, не способны брать риски. Это нормально, зато они способны находить решения проблем.

Правда спецы не способны верить, что проблема может иметь решение, если спец этого решения не видит.

Но если мотивировать спеца, то он даже может делать то, во что сначала не верит, но потом гордо говорить: «Это мы Теслу придумали!». Особенно если хорошие деньги давать и бесплатно кормить.

Специалисты, создавайте прекрасные вещи по заданию предпринимателей, участвуйте в конференциях, изрекайте мудрые цитаты, напускайте важный вид на лицо.

Но не стоит стремиться к УПРАВЛЕНИЮ, так как там ваша компетенция и опыт, как рыбке зонтик. В менеджменте, особенно топового уровня, нужны железные яйца, а этому в университетах не учат. Этому вообще нигде не учат. Железные яйца сами отрастают... у тех, кто выживает в ситуациях, в которые ни один спец/ученый носа никогда не сунет.

Это, конечно, не повод принижать спецов или возвышать предпринимателей. Это просто реальность мира каст и ролей, как бы кому это не нравилось. Меня тут один эсэмэмщик фашистом обозвал. Так сильно у него пригорело. Не я делю людей. Это лишь наблюдение, а не разделение.

Хочешь получать зарплату? Прокачивай знания, учись послушанию, и будет тебе счастье.

Не можешь выносить, когда кто-то тебе указывает? Прокачивай личность, учись не бросать и находить решения тогда, когда их просто нет. И, может быть, если повезет, будешь успешен. В деньгах не всегда окупается, но, по крайней мере, будешь уважать себя и никогда не будет скучно. Поэтому внутри себя - бизнес не делают ради денег. Деньги - это лишь приятный бонус.

Тут уж каждый сам выбирает — свободу или корпоративное рабство.

Практика показывает, что если в бизнесе не умер от стресса, неудач, безнадеги, а все-таки начал расти, то свободы гораздо больше.

С другой стороны, если сумел попасть в крупную компанию на хорошую позицию, сумел удержаться, не зафейлить, получил все свои бонусы и перки, не помер от депрессии за 10 лет, то можно выйти в отставку лет в 40 и уже быть финансово независимым - свободным. Правда, пока такое возможно только в одной точке мира — в Кремниевой Долине. Упс.

Суцкеверу сейчас трудно, и также трудно не злорадствовать на эту тему. Такова реальность нашей жизни, тем не менее, можно надеяться, что все утрясется. Паникеры по-прежнему будут кричать, что «льву мяса не докладывают, и, о, мама, мы все умрем», оптимисты будут праздновать победу над ретроградами, а все остальные будут ждать следующего шоу.

Читайте Теорию Каст и Ролей. Это не про успешный успех, а гораздо хуже - как не быть идиотом.

Суть конфликта в OpenAI

21 ноября 2023 года СМИ сообщили, что в OpenAI в закрытом формате для своих работников дали два объяснения, почему совет директоров экстренно уволил Сэма Альтмана. Но сотрудники компании не верят в эти заявления руководства. Они считают их отговорками, чтобы загладить текущее критическое положение в OpenAI, связанное с кризисом в управлении.

По словам соучредителя и член совета директоров OpenAI Илия Суцкевера, Альтмана уволили за то, что:

  • он поручил двум разным сотрудникам из OpenAI выполнять один и тот же проект;

  • он предоставил двум членам совета директоров разные мнения об одном сотруднике.

Сотрудники не поверили этим причинам. Они считают, что такие отговорки не имеют смысла в текущей ситуации. Большая часть штата компании теперь готова уйти в Microsoft или другие компании вслед за Альтманом.

После этих заявлений Сукцкевера более 667 из 770 сотрудников OpenAI подписали и опубликовали открытое письмо в поддержку Альтмана и с требованием отставки правления компании.

На данный момент Альтман, как сообщают СМИ, все ещё ведет переговоры о возможном возвращении, поскольку он занимает временную должность в Microsoft, которую предложил генеральный директор Сатья Наделла. Microsoft является крупнейшим инвестором OpenAI, вложив в компанию не менее $10 млрд.

«Сотрудники в ярости, и массовый уход из компании неизбежен», — сообщил СМИ один из источников внутри компании, знакомый с ситуацией.

Примечательно, что в Microsoft готовы принять всех 667+ сотрудников OpenAI, если они пойдут за Альтманом, но сам Альтман пока что не обозначил, что всё решил и уходит на работу в Microsoft.

Хронология отставки Сэма Альтмана:

  • в четверг Альтман представлял OpenAI на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско и посещал вечернее мероприятие, связанное с фестивалем Burning Man, где он говорил о будущем искусства искусственного интеллекта;

  • в четверг вечером Илья Суцкевер написал Альтману, что хочет поговорить с ним в пятницу в 12:00 в Google Meet;

  • когда Альтман подключился, то там был весь совет директоров, кроме Брокмана. Суцкевер объявил Альтману, что тот уволен;

  • созвон Альтмана и совета директоров занял примерно 20 минут;

  • за пять минут до увольнения Альтмана правление OpenAI уведомило Microsoft о происходящем. Глава Microsoft Сатья Наделла пояснил ситуацию так: «У нас есть долгосрочное соглашение с OpenAI с полным доступом ко всему, что нам необходимо для реализации нашей инновационной программы и потрясающей дорожной карты продуктов; и мы по-прежнему привержены нашему партнёрству, а также Мире и команде»;

  • в 12:19 Суцкевер написал Брокману и попросил о срочном звонке. В 12:23 Суцкевер прислал Брокману ссылку на Google Meet, они созвонились, Брокману объявили, что Альтман уволен, а его вывели из совета директоров. Примерно в это же время было опубликовано официальное сообщение на сайте OpenAI;

  • Мира Мурати узнала обо всём также в четверг вечером. Она стала временным CEO OpenAI вместо бывшего главы компании;

  • крупные инвесторы OpenAI, включая Винода Хосла и Рида Хоффмана (вложили в стартап более $10 млрд), не получали предварительных уведомлений от OpenAI по решению увольнения Альтмана.

Комментарии

2
  • Логотип nlukina
    nlukina
    19 минут назад

    Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

    Сатья Наделла уже сказал, что Сэм Альтман может вернуться в OpenAI. Но тот уже везде растрезвонил, что ни за что и никогда не вернется.

    Оценивая ситуацию с точки зрения пиара и инфоповода - это просто праздник какой-то! Настоящая Санта-Барбара на фоне вылизанного до скрипа и блеска общего информполя. Такие сумбурные заявления,  такие мексиканские страсти... 

    • Логотип ToT
      ToT
      Сотрудник
      1 минуту назад

      БорисфаундерКлерк

      Кино должны снять. Посмотрим ) 

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