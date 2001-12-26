С 9 сентября сервис перестанет быть доступным для всех, кто создавал учётку на русском. Приложение уходит из России 9 сентября, но есть бесплатные альтернативы.

Самые лучшие аналоги Notion — приложение уходит из России 9 сентября, но есть бесплатные альтернативы:

— Affine.pro: ультимативный комбайн из Notion и Miro. Внутри кастомные заметки, совместное использование и планировщик задач;

— Strive (https://striveapp.ru/): буквально копия Notion. Можно ставить дедлайны, совместно работать над проектами и делать заметки;

— Craft (https://www.craft.do/): альтернатива для MacOS и iOS. Внутри продвинутая система структуризации и акцент на приватности юзеров;

— Obsidian (https://obsidian.md/): еще один годный аналог, но с максимальным упором на приватность заметок.

Еще подобрать годные аналоги можно — здесь.

Надеемся, вы не разучились писать от руки.