Вступление в силу Федерального закона № 478-ФЗ: развитие технологических компаний в России

Стремясь стимулировать инновации в технологическом секторе Российской Федерации, правительство недавно приняло Федеральный закон № 478-ФЗ от 04.08.2023 «О развитии технологических компаний в Российской Федерации» с 03 ноября 2023 вступивший в силу.

Этот законопроект направлен на создание стимулов как для отечественных, так и для иностранных инвесторов инвестировать в технологические компании, расположенные в Российской Федерации, и в то же время создает возможности для российских технологических компаний, которые могут стремиться расширить свой бизнес за рубежом.

Отнесение организации к малой технологической компании будет осуществляться на основании результатов экспертизы. По ее итогам сведения о компании будут включаться в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в реестр малых технологических компаний (далее — реестр).

Включение малой технологической компании в реестр будет являться инструментом для получения мер государственной поддержки. Также реестр также станет «витриной» для потенциальных частных инвесторов.

Законом предлагается установить следующие критерии отнесения организаций к малым технологическим компаниям:

непревышение предельного значения объема выручки организации за предшествующий календарный год;

соответствие основного вида экономической деятельности организации одному из основных видов экономической деятельности, включенному в перечень, который определен Правительством Российской Федерации;

соответствие уровня научно-технического потенциала организации уровню, определенному Правительством Российской Федерации;

наличие возможности для применения (внедрения) инновационных технологий при разработке и (или) производстве продукции (оказании услуг, выполнении работ).

Значения критериев отнесения организаций к малым технологическим компаниям, будет устанавливаться Правительством Российской Федерации.

Правительством Российской Федерации также будут устанавливаться категории малых технологических компаний.

Предполагается, что в зависимости от объема выручки малых технологических компаний Правительством Российской Федерации могут быть выделены три группы:

от 0 до 300 млн. рублей;

от 300 млн. рублей до 2 млрд. рублей;

от 2 до 4 млрд. рублей.

Закон позволит оказывать господдержку небольшим высокотехнологичным компаниям, а также внедрять передовые разработки на площадках крупных промышленных и производственных предприятий.