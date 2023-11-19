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ФНС использует технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса

В новом витке борьбы с налоговыми махинациями наука и технологии вступают в игру. «AO Российские Космические Системы», ведущий игрок в области космической фотосъемки, проливает свет на ситуацию, которая может перевернуть представление о налоговых проверках.
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ФНС использует технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса
Иллюстрация: Борис Мальцев / Клерк

В ходе дополнительных мероприятий налогового контроля, в целях доказывания неизменности внешнего вида объектов, а также доказывания формального документооборота без фактического осуществления реальной деятельности и фактического приобретения демонтажа инспекция   обратилась с запросом АО «Российские космические системы».

АО «Российские космические системы» предоставили космические фотосъемки и заключение специалиста на основе анализа данных дистанционного зондирования Научного центра оперативного мониторинга Земли), согласно которому существенных отличий состояния территории участка не выявлено (находилось шесть строений).

Итог доначислен НДС в сумме 1 952 960 руб.

АС БО от 10.11.2023 г. Дело № А08-693/2023

Этот случай не только демонстрирует новый поворот в налоговых расследованиях, но и подчеркивает важность космических технологий в экономической сфере.

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевфаундерКлерк

    Это меняет дело

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ФНС использует технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса

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