В новом витке борьбы с налоговыми махинациями наука и технологии вступают в игру. «AO Российские Космические Системы», ведущий игрок в области космической фотосъемки, проливает свет на ситуацию, которая может перевернуть представление о налоговых проверках.

В ходе дополнительных мероприятий налогового контроля, в целях доказывания неизменности внешнего вида объектов, а также доказывания формального документооборота без фактического осуществления реальной деятельности и фактического приобретения демонтажа инспекция обратилась с запросом АО «Российские космические системы».

АО «Российские космические системы» предоставили космические фотосъемки и заключение специалиста на основе анализа данных дистанционного зондирования Научного центра оперативного мониторинга Земли), согласно которому существенных отличий состояния территории участка не выявлено (находилось шесть строений).

Итог доначислен НДС в сумме 1 952 960 руб.

АС БО от 10.11.2023 г. Дело № А08-693/2023

Этот случай не только демонстрирует новый поворот в налоговых расследованиях, но и подчеркивает важность космических технологий в экономической сфере.