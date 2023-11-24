Планируют утвердить порядок и форму предоставления отчетности о массе товаров и упаковки

Новость будет интересна производителям товаров и импортерам товаров. Производители товаров, импортеры товаров ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, представляют сведения о массе товаров, упаковки, произведенных на территории Российской Федерации или ввезенных на территорию РФ, о массе товаров, упаковки вывезенных из РФ.

Проект постановления Правительства РФ ‎«Об утверждении Порядка и формы представления производителями товаров, импортерами товаров отчетности о массе товаров, упаковки, произведенных на территории Российской Федерации или ввезенных из государств — членов Евразийского экономического союза, в том числе об испорченном или о бракованном товаре, об упаковке, сведений о вывезенных из Российской Федерации товарах, упаковке, отчетности о массе товаров, упаковки, ввезенных из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза» (далее — Положение, проект постановления) разработан в соответствии с Планом-графиком подготовки НПА Правительства РФ и ФОИВ, необходимых для реализации норм Федерального закона от 04.08.2023 ‎№ 451-ФЗ.

Проект постановления устанавливает порядок и форму представления производителями товаров, импортерами товаров отчетности о массе товаров, упаковки, произведенных на территории РФ или ввезенных, а территорию РФ.

Правилами предусмотрено, что производители товаров, импортеры товаров ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, представляют сведения о массе товаров, упаковки, произведенных на территории Российской Федерации или ввезенных на территорию РФ, о массе товаров, упаковки вывезенных из РФ.

С учетом сведений, содержащихся в форме отчетности, формируется отчетность о выполнении самостоятельной утилизации отходов от использования товаров или осуществляется расчет суммы подлежащего уплате экологического сбора.

До принятия Федерального закона от 04.08.2023 № 451-ФЗ аналогичные сведения представлялись юр. лицами и ИП, осуществляющими производство на территории РФ и импорт из третьих стран или ввоз из государств — членов Евразийского экономического союза товаров, упаковки товаров, в рамках декларирования производителями товаров, импортерами товаров количества выпущенных в обращение на территории РФ товаров, упаковки товаров, включенных в перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.