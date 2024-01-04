ЕНС в 2024 году: отмена платежек-02, мораторий на пени, два срока уплаты НДФЛ

Единый налоговый счет с нами теперь надолго, чиновники в 2024 году отказываться от новой системы не будут.

В связи с истечением 01.01.2024 срока действия пункта 7 приложения № 2 Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина от 12.11.2013 № 107н (в редакции от 30.12.2022 №199н) (далее – Приказ Минфина № 107н) и переходных положений, регламентируемых пунктом 12 статьи 4 Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 263), позволяющих использовать платежные поручения как уведомления об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов (далее – Уведомления) с КБК конкретного налога, ФНС просит проинформировать все кредитные организации, осуществляющие обслуживание физических и юридических лиц о прекращении приема и исполнения платежных документов содержащих:

в реквизите «101» значение статуса 02 ;

в реквизите поля «104» КБК конкретного налога, входящего в состав ЕНС и отличного от КБК единого налогового платежа (перечень налогов, подлежащих уплате в качестве единого налогового платежа, прилагается).

То есть, с января 2024 года перечислять налоги и взносы надо только платежками со статусом 01 на КБК единого налогового платежа — 182 010 61201 01 0000510.

Так же до конца года постановлением Правительства от 26.12.2023 № 2315 продлили мораторий на пени. Мораторий освобождает от пени задолженность, которую перекрывает положительное сальдо единого счета с учетом сумм резервов. Пени начислят, если сумма на ЕНС не покроет долг.

Уведомление по НДФЛ надо представлять в инспекцию два раза в месяц:

не позднее 25-го числа о налоге, который удержали с 1-го по 22-е число текущего месяца;

не позднее 3-го числа следующего месяца — о налоге, удержанном с 23-го по последнее число текущего месяца.

Платить НДФЛ нужно будет 28-го числа и 5-го числа следующего месяца.