Поддержка женщин в период беременности и родах в 2024г. Кто может рассчитывать на пособия

Пособие по беременности и родам
Категории получателей пособия по беременности и родам перечислены в Федеральном законе от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». К ним относятся женщины:
работающие
безработные (уволенные в связи с ликвидацией организаций в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их безработными)
обучающиеся по очной форме обучения
проходящие военную службу по контракту
усыновившие ребенка и относящиеся к вышеперечисленным категориям.
Пособие положено всем женщинам вне зависимости от материального достатка. Сумма выплачивается единовременно, но в пределах установленного законом лимита:
до 565 562 рублей — при нормальных родах за 140 календарных дней,
до 630 198 рублей — при осложненных родах за 156 календарных дней,
до 783 708 рублей — при многоплодной беременности за 194 календарных дня.
Размер декретных выплат зависит от статуса получательницы:
Работающие женщины получают пособие в размере 100% среднего заработка
Уволенные в связи с ликвидацией организации — в размере 300 рублей с учетом ежегодной индексации
Студентки — в размере стипендии
Военнослужащие-контрактницы — в размере денежного довольствия
Пособие по беременности и родам во всех регионах платят органы Социального фонда напрямую работнице. Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, пособие выплачивается органами соцзащиты по месту жительства (месту фактического пребывания или фактического проживания).
Документы для получения пособия по беременности и родам
Перечень необходимых документов приведен в Федеральном законе от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»:
сведения о застрахованном лице
больничный лист на бумажном носителе (в случаях, предусмотренных законодательством)
заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости)
заявление о назначении пособия (если предусмотрено ЛНА организации, в которой работает женщина)
Документы для получения пособия по беременности и родам в 2024 году можно направить в электронной форме, почтой, но только заверенные копии.
Сроки выплаты пособия по беременности и родам
При обращении за пособием главное не пропустить срок — шесть месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.
Социальный Фонд России назначает и выплачивает пособие в течение десяти рабочих дней со дня предоставления необходимых сведений и документов.
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