Поддержка женщин в период беременности и родах в 2024г. Кто может рассчитывать на пособия

Пособие положено всем женщинам вне зависимости от материального достатка. Расскажем подробней.

Пособие по беременности и родам

Категории получателей пособия по беременности и родам перечислены в Федеральном законе от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». К ним относятся женщины:

работающие

безработные (уволенные в связи с ликвидацией организаций в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их безработными)

обучающиеся по очной форме обучения

проходящие военную службу по контракту

усыновившие ребенка и относящиеся к вышеперечисленным категориям.

Пособие положено всем женщинам вне зависимости от материального достатка. Сумма выплачивается единовременно, но в пределах установленного законом лимита:

до 565 562 рублей — при нормальных родах за 140 календарных дней, до 630 198 рублей — при осложненных родах за 156 календарных дней, до 783 708 рублей — при многоплодной беременности за 194 календарных дня.

Размер декретных выплат зависит от статуса получательницы:

Работающие женщины получают пособие в размере 100% среднего заработка

Уволенные в связи с ликвидацией организации — в размере 300 рублей с учетом ежегодной индексации

Студентки — в размере стипендии

Военнослужащие-контрактницы — в размере денежного довольствия

Пособие по беременности и родам во всех регионах платят органы Социального фонда напрямую работнице. Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, пособие выплачивается органами соцзащиты по месту жительства (месту фактического пребывания или фактического проживания).

Документы для получения пособия по беременности и родам

Перечень необходимых документов приведен в Федеральном законе от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»:

сведения о застрахованном лице

больничный лист на бумажном носителе (в случаях, предусмотренных законодательством)

заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости)

заявление о назначении пособия (если предусмотрено ЛНА организации, в которой работает женщина)

Документы для получения пособия по беременности и родам в 2024 году можно направить в электронной форме, почтой, но только заверенные копии.

Сроки выплаты пособия по беременности и родам

При обращении за пособием главное не пропустить срок — шесть месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Социальный Фонд России назначает и выплачивает пособие в течение десяти рабочих дней со дня предоставления необходимых сведений и документов.