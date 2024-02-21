Контроль взаимозависимых сделок. Уточнение ФНС России

Разъяснение полномочий на местном уровне и реагирование на запросы налогоплательщиков письмо ФНС россии от 29.01.2024 n шю-4-13/796@ «о работе территориальных налоговых органов по вопросам осуществления налогового контроля налогового контроля в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами».

ФНС России выделяет особенности работы налоговых органов в вопросах налогового контроля для сделок между связанными сторонами. Это направлено на разъяснение полномочий на местном уровне и реагирование на запросы налогоплательщиков и отражено в письме ФНС России от 29.01.2024 n шю-4-13/796@.

Принцип ценообразования для взаимозависимых лиц

В соответствии с регулированием Налогового кодекса РФ, установлено, что цены в транзакциях между связанными сторонами должны быть эквивалентны тем, что устанавливаются в аналогичных операциях между несвязанными компаниями. Такие цены считаются обоснованными для налогов.

Полномочия ФНС

Согласно п. 2 ст. 105.3 Налогового кодекса, ФНС устанавливает правила ценообразования в транзакциях между связанными сторонами для налоговых нужд.

Контролируемые Транзакции

Ст. 105.14 определяет операции, которые подлежат проверке ФНС в части соответствия цен рыночным значениям.

Отчетность по контролируемым сделкам

На основе ст. 105.16 НК, налогоплательщики должны документировать контролируемые операции через специальные отчеты, которые подаются в налоговую службу по адресу регистрации компании или проживания физического лица. Если налоговая служба обнаруживает неучтенные сделки, она отправляет информацию о них в Федеральную налоговую службу, используя официальное уведомление.

О контролируемых сделках: Федеральная налоговая служба указывает, что определение сделки как контролируемой базируется на законодательстве. Независимо от упоминания сделки в документации, ее статус контролируемой не меняется. За утаивание информации о сделке или внесение неверных данных в документы предусмотрена ответственность по ст. 129.4 Налогового кодекса.

Важное уточнение от ФНС РФ

Федеральная налоговая служба России имеет полномочия инициировать аудит налогоплательщиков для оценки корректности начисления и взноса налоговых платежей по транзакциям между сторонами, имеющими специальные отношения. Важно отметить, что проверка адекватности цен в контролируемых операциях, сравнимых с рыночными, не должна проводиться в ходе стандартных выездных или камеральных налоговых ревизий, как это установлено в четвертом абзаце пункта 1 статьи 105.17 Налогового кодекса.

Полномочия налоговых органов по контролю цен

В соответствии с нормами Кодекса, обязанности территориальных налоговых инстанций в сфере проверки ценовых показателей четко определены. Они включают:

прием и проверку уведомлений налогоплательщиков;

наложение санкций за ошибки в документах;

выявление недекларированных операций;

техническую поддержку, как сбор информации и запрос документов по указанию ФНС.

Полномочия налоговых органов

Местные налоговые органы не имеют права самостоятельно устанавливать рыночные цены в сделках под контролем ФНС для налогообложения. Им запрещено без разрешения ФНС проводить проверки по соответствию цен рынку в таких сделках. Тем не менее, это не влияет на другие их функции.

Пересмотр налогов по контролируемым сделкам

Если налоговые органы обнаружат доказательства неправомерных действий налогоплательщика, связанных с контролируемыми сделками, как это описано в ст. 54.1 Налогового кодекса, они могут изменить налоговые платежи. Изменения будут произведены в соответствии с рекомендациями, указанными в обращении Федеральной налоговой службы от 10 марта 2021 года № БВ-4−7/3060@.

Верификация расходов по контролируемой сделке

Независимо от статуса сделки как контролируемой, налоговая инспекция имеет полномочия для анализа затрат, связанных с ней. Это следует из положений ст. 252 НК РФ. При этом, проверка эффективности расходов в рамках транзакций между компаниями одной группы остаётся в силе. Релевантные указания содержатся в документах Федеральной налоговой службы письме от 6 августа 2020 года № ШЮ-4–13/12599@.

Обязанности налоговых инспекций

Региональные налоговые ведомства отслеживают транзакции, не указанные в декларациях, как контролируемые. Они обязаны подтвердить этот статус, уведомить Федеральную налоговую службу и при установленных основаниях применять штрафные меры согласно ст. 129.4 Налогового кодекса. После этих действий их полномочия прекращаются.

Налоговый аудит и контролируемые сделки

В процессе налоговых проверок, не всегда связанных с конкретной транзакцией, иногда выявляются данные, указывающие на несоответствие цен в контролируемых операциях рыночным стандартам. Подобные находки могут заинтересовать региональные фискальные органы в контексте исправления налоговых нарушений.

Изменения в процедуре контроля ценообразования

Все документы, связанные с предположениями об отклонении установленных цен, следует направлять непосредственно в Межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы, специализирующуюся на вопросах ценообразования. Соответственно, ранее действовавшее разъяснение ФНС, датированное 09.11.2022 года, теряет актуальность. Локальные налоговые органы не имеют полномочий для самостоятельного проведения проверок или оценки ситуаций, связанных с ценовыми расхождениями, если это не было инициировано вышестоящими структурами ФНС.

Обязанности налоговых органов

При анализе ценовых операций Методологический институт (МИ) может запросить у местных налоговых служб дополнительные сведения. Эти запросы необходимо выполнять за 10 дней с момента получения. Если требуются данные, которых нет у налоговиков, МИ вправе их запросить согласно статье 93.1 Кодекса. Налоговые структуры должны предоставлять запрашиваемые МИ материалы в соответствии с нормами закона.

Самокорректировка налогов

По ст. 105.3 Кодекса, когда компания использует не рыночные цены в операциях с зависимыми лицами, что приводит к недоплате налогов или завышенному убытку, она может сама исправить налоговую базу и налоги после окончания года, где были такие операции.

Корректировка Налоговой Декларации

При самостоятельном изменении налоговой базы налогоплательщиком, в приложенном к декларации разъяснении должны содержаться данные для идентификации соответствующей операции. Это включает:

детали договора : номер и дату;

содержание операции : характеристики и стоимость объекта сделки указанную в контракте;

методика расчета : применяемая для налоговых целей по доходам;

участники : информация о лицах, принимавших участие в операции;

дополнительная информация: любые данные, которые налогоплательщик считает важными.

Требование от налоговой

В ситуации, когда налогоплательщик не предоставляет требуемые данные вместе с исправленной декларацией по налогу на прибыль, в частности, касающиеся изменений в Листе 08, налоговые инспекторы могут запросить объяснения. Это право закреплено в 88 статье Кодекса, пункт 3. Запрашивать можно только необходимую информацию, без излишеств.

Информирование о корректировке налоговой декларации

Когда налогоплательщик исправляет свои налоговые обязательства или убытки после работы аналитиков ФНС, специализированная информационная служба должна уведомить налоговую инспекцию региона. Это следует сделать в течение десяти дней с момента подачи исправленной декларации.

Корректировка налоговой базы

При получении данных о ценах от МИ, налогоплательщики могут самостоятельно изменять налоговую базу в соответствии с проведенным анализом. Пояснения в таких случаях не требуются.

Запрос документов

Как указывалось, возможности региональных налоговых ведомств для проверки ценовых сделок ограничены. Это касается и права на запрос документов по контролируемым операциям.

Предоставление документов ФНС

Согласно нормам Налогового кодекса РФ, отчеты по трансграничным операциям требуются только по запросу федеральной налоговой службы. Местные налоговые инстанции не имеют полномочий запрашивать такую информацию, включая данные по отдельным сделкам или их сериям, а также национальную и глобальную отчетности, как это определено в статьях 105.15 и 105.16−5.

Налоговая проверка внутригрупповых операций

При анализе ценообразования внутренних услуг налогоплательщики могут предъявить доказательства стоимости, включая трансфертную документацию, в соответствии с обращением ФНС № ШЮ-4–13/12599@ от 06.08.2020. Федеральная налоговая служба регламентирует запрос документов через ст. 93.1 НК РФ, направляя задания региональным органам. При выполнении этих заданий региональные структуры должны учитывать рекомендации ФНС, в том числе указания из письма от 20.12.2023 № ШЮ-5–13/2071ДСП@.

Требование о представлении документов

По п. 4 ст. 93.1 НК, налоговая служба имеет 5 дней на отправку запроса на документы у заинтересованных лиц. В запросе будет приложена копия указания о запросе, подписанная замом руководителя Федеральной налоговой службы.

Особенности:

отправка запроса осуществляется налоговым органом, где зарегистрирован получатель.

процедура является частью налогового контроля цен.

Контроль за трансфертным ценообразованием ФНС России акцентирует внимание на необходимости надзора за действиями региональных налоговых служб. Отсутствие предписания на запрос документации, связанной с проверкой цен в контролируемых операциях на соответствие рыночным условиям, свидетельствует о самопроизвольном сборе информации налоговыми органами регионов. Важно обеспечить правильное исполнение полномочий в сфере проверки трансфертного.