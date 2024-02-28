Ненадлежащее исполнение условий договора, являются основаниями для возврата субсидии в бюджет

По общему правилу субсидии предоставляются безвозмездно и безвозвратно, то есть без установления обязательства по возврату.

В соответствии с частью 1 статьи 1 БК отношения, возникающие в процессе осуществления бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, относятся к бюджетным правоотношениям, регулируемым Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статьями 28, 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который предполагает выделение этих средств в распоряжение конкретных получателей с указанием цели их использования.

Согласно пункту 1 статьи 78 БКсубсидииюридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведённой из указанного винограда:

вин,

игристых вин (шампанских),

ликёрных вин с защищённым географическим указанием, с защищённым наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов,

сахаросодержащих напитков, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг.

Подпунктом 2 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса предусмотрено, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг предоставляются из бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов — в случаях и порядке, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

В силу подпункта 3 пункта 2 статьи 78 БК субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6-8.1 названной статьи), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг предоставляются из местного бюджета в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами местной администрации или актами уполномоченных ею органов местного самоуправления.

Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, должны определять порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. В случае нарушения получателями предусмотренных настоящей статьей субсидий условий, установленных при их предоставлении, соответствующие средства подлежат в порядке, определенном нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, предусмотренными пунктом 3 настоящей статьи, возвратув соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации (пункт 3.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Статья 306.4 вышеуказанного Кодекса, регулирующая последствия нецелевого использования бюджетных средств, предусматривает меру принуждения — изъятие бюджетных средств, используемых не по целевому назначению.

Следовательно, по общему правилу субсидии предоставляются безвозмездно и безвозвратно, то есть без установления обязательства по возврату. Между тем существенное нарушение получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении, а также нарушение условий использования субсидии, неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий договора, являются основаниями для возврата субсидии в соответствующий бюджет.

Существенные нарушения:

Не предоставление отчета о достижении результата предоставления (субсидий, гранта) и об осуществлении расходов средств (субсидий, гранта) по формам, определенным типовой формой соглашения. нецелевое использование предоставленных (субсидий, гранта), недостоверность сведений, содержащихся в документах.

Коллеги читайте внимательно условия договора (соглашения).