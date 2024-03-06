Утвержден перечень мер поддержки многодетных семей. Помощь от государства

Россия акцентирует внимание на помощи семьям с тремя и более детьми. По проекту закона №568478-8 , такие семьи будут освобождены от нотариальных расходов за услуги в интересах детей. Также предлагается предоставлять им бесплатную юридическую помощь. Это снизит финансовую нагрузку на многодетные семьи и защитит их от мошенничества в юридической сфере.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Статья 1 Внести в часть 1 статьи 20 федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» следующее изменение, дополнив её пунктом 10 следующего содержания: «10) физические лица, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, являющиеся их законными представителями, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов их несовершеннолетних детей».

Статья 2 Внести в статью 333.38 части второй Налогового кодекса Российской Федерации изменение, дополнив ее пунктом 19 следующего содержания: «19) физические лица, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, являющиеся их законными представителями -по всем видам нотариальных действий, осуществляемых в интересах их несовершеннолетних детей.». Статья 3 Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации