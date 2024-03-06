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Ирина Клишковская
Социальная поддержка

Утвержден перечень мер поддержки многодетных семей. Помощь от государства

Россия акцентирует внимание на помощи семьям с тремя и более детьми. По проекту закона №568478-8 , такие семьи будут освобождены от нотариальных расходов за услуги в интересах детей. Также предлагается предоставлять им бесплатную юридическую помощь. Это снизит финансовую нагрузку на многодетные семьи и защитит их от мошенничества в юридической сфере.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Статья 1 Внести в часть 1 статьи 20 федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» следующее изменение, дополнив её пунктом 10 следующего содержания: «10) физические лица, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, являющиеся их законными представителями, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов их несовершеннолетних детей».

Статья 2 Внести в статью 333.38 части второй Налогового кодекса Российской Федерации изменение, дополнив ее пунктом 19 следующего содержания: «19) физические лица, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, являющиеся их законными представителями -по всем видам нотариальных действий, осуществляемых в интересах их несовершеннолетних детей.». Статья 3 Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

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Вебинары для бухгалтеров

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Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Банки

«Киви» банк будет оспаривать сделку по продаже российских активов QIWI компании из Гонконга

Банк «Киви» планирует судиться с Fusion Factor Fintech Limited, чтобы признать недействительным договор залога и обременения после продажи российских активов.

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ДРТ
Налоговый мониторинг

Надежная защита от недобросовестных контрагентов

Каждый новый контрагент — потенциальная проблема? А если их больше тысячи — как проверить всех?

Надежная защита от недобросовестных контрагентов
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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
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Иван Шестак
Управленческий учет

Для чего изучать свой бизнес? 3 примера

Любому руководителю компании хочется растить свой бизнес и увеличивать прибыль. Однако для этого нужно уметь управлять предприятием, а сам метод должен быть основан на задачах конкретной компании. Понять, что нужно бизнесу, можно только благодаря инструментам финансового анализа.

Для чего изучать свой бизнес? 3 примера
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Общество

Депутаты хотят увеличить материнский капитал на второго ребенка до 1 млн рублей

Выплаты по программе материнского капитала вырастут при рождении первого ребенка до 759,7 тысяч рублей, а за второго родители получат 1 млн рублей. Законопроект скоро внесут в Госдуму.

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Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

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Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
НДФЛ

С выплаты по решению суда истец сам платит НДФЛ. Тем более, если он ИП

Когда суд выносит решение о выплате в пользу физлица, он может выделить сумму, которую налоговый агент должен уплатить в бюджет в виде НДФЛ. Но зачастую суд такое условие в решении не прописывает, и компания вынуждена перечислять всю сумму на счет физлица.

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Логотип Антон Слипченко
Антон Слипченко
Право

Делаем имущество личным. Раздел имущество

Сейчас я буду говорить очень простые, но необходимые слова. Их понимание возможно упростит вам жизнь. А возможно и не пригодится. Но то, что я знаю определенно, понимание не помешает.

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Налог на имущество

За сгоревший дачный дом не надо платить налог на имущество

Налог на имущество не начисляют, если произошла гибель или уничтожение объекта недвижимости.

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BRG
Консолидация отчетности

Порядок формирования консолидированной отчетности 2024

Консолидированная отчетность — это совокупность бухгалтерских отчетов материнской и ее дочерних организаций, которая составлена по всему холдингу как по одному юридическому лицу.

Порядок формирования консолидированной отчетности 2024
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Трудовое право

Совместителю не оплатят учебный отпуск

Даже если сотрудник-студент работает в одной компании по двум трудовым договорам, отпуск для сессии ему надо оформить только по основному месту работы.

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igotosochi
Инвестиции

Свежие облигации: Элемент лизинг на размещении

Не опять, а снова облигации лизинговой компании. За деньгами инвесторов выходит Элемент Лизинг, а в качестве козыря в рукаве — всего лишь пятнадцатипроцентный купон. Впрочем, ещё есть ежемесячный купон, а также амортизация. Посмотрим, насколько интересно это размещение, и как вообще дела у компании.

Свежие облигации: Элемент лизинг на размещении
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
НДС

Арендодатель облагает НДС компенсацию коммуналки, если это переменная часть аренды

В зависимости от того, что прописано в договоре аренды про возмещение арендатором коммунальных и других подобных расходов арендодателя, такое возмещение может облагаться или не облагаться НДС.

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Экономика России

Продажи новых авто выросли на 64%

Минпромторг отчитался, что по итогам января-февраля 2024 года рынок новых автомобилей в России превысил 220 000 единиц.

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Налоги, взносы, пошлины

Налоги пополнили бюджетную систему на 46,8 трлн рублей

Консолидированный бюджет получил 36,2 трлн рублей, а в федеральный бюджет поступило 19,6 трлн рублей. Общие показатели налоговых доходов выросли на 11,3%.

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Инвестиции

Негосударственные пенсионные фонды смогут инвестировать больше накоплений в IPO

Регулятор снизил требования к ценным бумагам, которые могут купить негосударственные пенсионные фонды в интересах клиентов.

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Маркетплейсы

ФАС против единых требований к маркетплейсам и торговым сетям

Антимонопольная служба считает, что маркетплейсы не относятся к торговым организациям, поэтому к ним нельзя предъявлять требования, какие существуют для розничных сетей.

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Банки

Банк «Киви» подает в суд на своих владельцев

На претензии банка «Киви» в Арбитражном суде будут отвечать Qiwi и гонконгская фирма Fusion Factor Fintech Limited.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Интернет и IT

Пользователи по всему миру не могут войти в популярные соцсети

У пользователей начались проблемы с авторизацией в мессенджерах и социальных сетях. А у тех, кому удалось войти в аккаунт, не загружается лента новостей.

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Маркетплейсы

Ведущие маркетплейсы скоро зайдут в новые регионы России

Заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что появление ведущих маркетплейсов на рынках ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — дело "скорого времени".

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